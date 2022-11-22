Однако эта поставка не окажет существенного влияния на исход событий

Министерство обороны Франции сообщило о передаче Украине двух батарей зенитно-ракетных комплексов Crotale NG. Данное средство ПВО способно поражать воздушные цели на малых дальностях и низких высотах. ЗРК уже доставлены в Киев

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Вариант на гусеничной платформеНа сегодняшний день на вооружении ВСУ находятся несколько радиолокационных станций и самоходных пусковых установок комплекса Crotale NG, каждая пусковая установка интегрирована с зенитными управляемыми ракетами. Напомним, что в середине октября правительство Франции объявило о намерении передать Украине системы ПВО Crotale.

Crotale-NG. Photo: David Monniaux

Поставляемые в Украину системы Crotale NG последней версии могут оказаться довольно эффективными при перехвате малоразмерных и маловысотных целей, таких, как иранские беспилотники и крылатые ракеты. Заявленные технические характеристики Crotale NG довольно неплохие, однако количество таких ЗРК в боевой составляющей вооруженных сил Украины слишком мало, поэтому они не окажут существенного влияния на исход событий.

Crotale NG. Photo: Nicolas Nelson

Crotale NG является улучшенной версией оригинального Crotale. Система ПВО Crotale NG использует мультисенсорный комплекс, включающий пассивную оптико-электронную станцию и радар со встроенными средствами электронного противодействия, для эффективного уничтожения воздушных целей. Ракета-перехватчик Р-440 имеет массу 85 кг и диаметр 0,55 м, интегрирована с осколочно-фугасной боевой частью массой 15 кг. Ракеты имеют дальность полета до 16 км и максимальную скорость 3,5 Маха. Кроме того, эти ракеты более маневренны, чем первоначальные варианты.

С другой стороны некоторые военные эксперты считают, что эти ЗРК были хороши для своего времени, но сейчас устарели и требуют либо списания, либо серьезной модернизации. Так министр обороны Франции Себастьян Лекорню ранее заявлял, о планах переоснащения 12 зенитных батарей с устаревших комплексов Crotale на более современные ЗРК Mamba. Предположительно, именно эти установки, выведенные из эксплуатации французской армией, были переданы ВСУ.

Ранее мы писали, что Киев может получить от американцев древние системы ПВО выведенные из эксплуатации более 20 лет назад, к примеру такие как ЗРК MIM-23 Hawk были сняты с вооружения в 1994 году.

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Источники и ссылки: Journal Military Monitoring, Missilery Info, Thalesgroup

https://en.missilery.info/missile/crotale https://militarymonitoring.com/new-air-defense-system-crotale-ng-for-ukraine/ https://www.thalesgroup.com/sites/default/files/database/d7/asset/document/VT1_brochure.pdf