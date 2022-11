Например обещанные MIM-23 Hawk эксплуатировались в американской армии до 1994 года

Американские системы ПВО, эксплуатация которых была прекращена более 20 лет назад, будут направлены на Украину для усиления ее противовоздушной обороны. Старые ЗРК, доставшиеся Киеву в наследство после распада СССР, давно утратили свои возможности и во время эксплуатации нередко промахиваются и попадают в различные гражданские наземные объекты включая соседние страны.

HAWK missiles at the Fort Bliss museum dating from the 1960s, photo: wikimed

Уже неоднократно появлялась информация о том, что запускаемые зенитные ракеты не могли достичь цели и поражали жилые строения в разных уголках Украины.

Кроме того, некоторые системы, поставляемые НАТО и рассчитанные на уничтожение воздушных целей, также не отличаются своей новизной. К примеру, системы зенитного ракетного комплекса MIM-23 Hawk стояли на вооружении ВС Соединенных Штатов до 1993 года, после чего были заменены на MIM-104 Patriot. Морская пехота США была последним подразделением которая использовала MIM-23 Hawk вплоть до 2002 года. Затем и она сняла их с вооружения и отправила на склад.

Однако, в связи с дефицитом более современного ПВО, NATO приняло решение поставить Киеву именно эти системы. Испанцы планируют предоставить Вооруженным силам Украины 6 установок, а ракеты для них передадут США.

Первые MIM-23 Hawk поступили на вооружение армии США летом 1960 года. В начале 70-х годов прошлого века модернизированный вариант получил ракеты, способные поражать цели на расстояниях от 1,5 до 30 км и высотах от 60 до 18,0 тыс. м. Скорострельность - 500 м/с. Максимальная скорость - 500 метров в секунду. Стартовая масса - 639 кг. Тип БЧ — осколочно-фугасный - 14 тыс. стальных шаровидные осколков массой по 2гр. Масса БЧ — 74 кг.

MIM-23 Hawk. Photo: defensehere

Подобные системы ПВО использовались в самых разных военных конфликтах. Первый раз - в 1967 году, в составе противовоздушной обороны армии Израиля. Впоследствии их использовали во время Египетско-израильской войны за Синайский полуостров.

Эти системы не раз предпринимали попытки сбить советские МиГ-25, действовавшие на Ближнем Востоке, но без особого успеха. В 1973 году они были задействованы во время ирано-иракского конфликта, а также во время гражданской войны в Республике Чад.

Последний факт применения этих ЗРК был зафиксирован в 2020 году в Ливии, когда самолет Mirage 2000-9, поддерживавший армию генерала Халифы Хафтара, легко разбомбил позиции MIM-23 на авиабазе Аль-Ватия, взятой под контроль Правительством национального согласия.

