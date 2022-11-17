Управление по контролю за продуктами и лекарствами США одобрило продажу первого выращенного в лаборатории мяса на территории Соединенных Штатов

Управление по контролю за продуктами и лекарствами (FDA) США разрешило к употреблению культивированное мясо, говорится в пресс-релизе ведомства. Разрешение было выдано после того, как управление провело предпродажную консультацию с поставщиком, UPSIDE foods, ранее называвшейся Memphis Meats, и не обнаружило никаких дополнительных замечаний относительно безопасности продукта.

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Компания UPSIDE Foods, расположенная в Беркли, штат Калифорния, была основана в 2015 году и работает над созданием клеточных культур для производства выращенного в лаборатории куриного мяса. Помимо UPSIDE Foods, существуют десятки компаний, которые используют подобный подход для удовлетворения спроса на мясо животных на рынке.

Lab-grown meat stock image. LamiadLamai/iStock

Как можно вырастить мясо?

Для того чтобы мясо можно было вырастить в лаборатории, из животных сначала выделяют клетки, не убивая их, а затем создают клеточные линии, которые можно замораживать для длительного хранения. Далее небольшой образец таких клеток может быть отобран и перенесен в большие стальные резервуары, называемые биореакторами, в которых содержатся все необходимые питательные вещества и условия, способствующие росту и размножению клеток.

Когда клетки достигают определенного возраста и формы, их собирают для производства мясных продуктов для нужд потребителей. В отличие от растительного мяса, которое получают из компонентов растительного происхождения и придают ему вид и свойства натурального продукта, культивированное мясо на 100 процентов состоит из тканей животного, но при этом не требует выращивания и забоя животного.

Стартапы в этой сфере пока построили небольшие производственные мощности для тестирования своих продуктов и процессов. Эти объекты также помогают им продемонстрировать регулирующим органам, таким как FDA, что их продукты и процессы соответствуют требованиям безопасности.

Что необходимо для получения полного разрешения?

Как указано в пресс-релизе, FDA одобрило только продукты UPSIDE Foods, и это разрешение не означает полного одобрения для всего культивированного мяса. Агентство призывает других поставщиков подобных изделий налаживать взаимодействие на ранних стадиях процесса разработки продукции и до получения разрешения на публичную продажу.

В пресс-релизе также отмечается, что после получения разрешения FDA производителю культивированного мяса необходимо будет получить разрешение Министерства сельского хозяйства США (USDA), которое проверит производственный объект на соответствие требованиям пищевой безопасности. Кроме того, для самого продукта потребуется маркировка инспектора USDA Food Safety and Inspection Service (FSIS), при этом FDA координирует свои действия с другими федеральными агентствами для обеспечения необходимого регулирования, а также маркировки этих продуктов.

Однако, несмотря на одобрение, технология пока находится слишком далеко, чтобы полностью заменить мясо животных в нашей повседневной жизни. Согласно отчету Wired, стоимость выращивания мяса подобным способом очень высока, и даже крупным предприятиям сегодня будет трудно конкурировать с экономикой традиционных поставщиков мяса.

В беседе с Wired генеральный директор UPSIDE Foods Ума Валети признала, что индустрия выращивания мяса все еще находится в зачаточном состоянии, и может пройти еще 15 лет, прежде чем она достигнет масштабов и сможет обеспечить питанием жителей большинства регионов мира.

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Источники: Journal Wired, FDA

1. (https://www.wired.com/story/lab-grown-meat-approval/)

2. (https://www.fda.gov/food/cfsan-constituent-updates/fda-completes-first-pre-market-consultation-human-food-made-using-animal-cell-culture-technology)