"Соединенные Штаты все еще бьются со своей программой гиперзвуковых ракет, и тут вдруг Иран разработал свою первый гиперзвуковой ракетный комплекс, который меняет баланс сил", - заявили в Лондоне

Иран утверждает, что его новая гиперзвуковая ракета способна достичь Тель-Авива менее чем за четыре минуты. Газета Tehran Times сообщает, что ракеты нового гиперзвукового комплекса могут развивать скорость более чем в пять раз превышающую скорость звука (6100 км/ч) и являются более совершенным оружием, чем БРСД Саджил.

A test-launch of Iran's medium-range missile Sejil 2, which is reported to reach Tel Aviv in 7 minutes, photo: EPA

Амир Али Хаджизаде, командующий ВВС и военно-космическими войсками корпуса стражей исламской революции (КСИР), объявил, что Иран создал гиперзвуковую баллистическую ракету, которая может избегать современных средств противовоздушной обороны и поражать специфичные цели.

Командующий КСИР сообщил представителям СМИ, что новый ракетный комплекс развивает огромную скорость и может совершать маневры как в атмосфере нашей планеты, так и за ее пределами. От удара ракет не защитит не одно ПВО мира. Хаджизаде подчеркнул, что "такая технология, которая могла бы перехватить гиперзвуковую ракету, не будет разработана в ближайшие десятилетия". Для перехвата гиперзвукового оружия необходим специальный космический спутник или космический зонд, что на данном этапе делает гиперзвуковое оружие неуязвимым.

Амир Али Гаджизаде, Командующий воздушно-космическими силами Корпуса стражей исламской революции (КСИР)

В то время как иранская баллистическая ракета средней дальности Саджил способна достичь Тель-Авива за семь минут при запуске из Натанза, новая сверхзвуковая ракета достигнет израильской столицы менее чем за четыре минуты, сообщают местные СМИ.

Хаджизаде сообщил журналистам, что ракета была испытана и будет представлена "в ближайшем будущем и в соответствующее время".

"Соединенные Штаты все еще бьются со своей программой гиперзвуковых ракет, и тут вдруг Иран разработал свою первый гиперзвуковой ракетный комплекс, который меняет баланс сил", - прокомментировала Марина Мирон, научный сотрудник Королевского колледжа Лондона. Мирон считает, что новая иранская ракета будет иметь серьезные перспективы и изменит баланс сил не только на Ближнем Востоке, но и во всем мире".

Пентагон скромно отказался от комментариев. Пресс-секретарь Министерства обороны США по ближневосточному региону, подполковник армии Роб Лодевик, лишь ограничился фразой, что Пентагон "хорошо осведомлен" об этих сообщениях и по-прежнему "настроен весьма скептически".

Директор Службы внешней разведки Российской Федерации Сергей Нарышкин после встречи с руководителем Центрального разведывательного управления США в Турции отправился с визитом в Иран. Цель поездки не разглашается. Вполне вероятно, что главной темой станет обсуждение ядерной программы Ирана.



