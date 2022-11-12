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Как поиски секретных испытаний ядерного оружия привели к открытию самых мощных взрывов во Вселенной

Взрывающиеся звезды выбрасывают чрезвычайно мощные всплески электромагнитного излучения. Изучая их, мы можем узнать больше о звездной эволюции и строении космоса.
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Первый прибор, зарегистрировавший вспышку гамма-излучения (GRB), следил за событиями, которые могли привести к гибели нашей планеты. То, что он в итоге обнаружил, оказалось концом совершенно другого мира.

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В 1960-х годах, в самый разгар холодной войны, американские военные развернули группировку спутников Vela. Эта система должна была следить за нашей планетой и окрестностями космического пространства в поисках ярких вспышек высокоэнергетического излучения - гамма- и рентгеновских лучей, которые могли бы выдать место проведения секретных испытаний ядерного оружия, даже если бы они проводились за Луной.

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Первые события, которые заметила Vela, не были похожи на вспышку, характерную для ядерных испытаний. Как оказалось, они исходили из глубокого космоса. В течение долгих лет после этого в научной среде бушевали дискуссии об их природе и происхождении: откуда могли взяться эти мощные всплески радиации? Часть ученых утверждала, что это были необычайно яркие взрывы за пределами нашей Галактики. Другие считали, что ничто не может быть таким ярким - возможно, это какие-то сверхмощные всплески излучения от звезд, расположенных недалеко от нас.

Vela satellites: Observers

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В конечном итоге победа в дебатах об их удаленности была одержана благодаря одному аргументу, не имеющему отношения к этим взрывам. Ученые обратили внимание, что такие всплески появляются по всему небу, не концентрируясь в каком-то определенном направлении. Польский астроном Богдан Пачиньский заявил, что осталось только два варианта. Первый: они находятся совсем рядом, в непосредственной близости от нас, предположительно в районе очень близких к нам звезд. Второй: они настолько далеки, что потенциально находятся в самых далеких галактиках.

Но в обоих случаях они будут хорошо заметны повсюду. В первом случае потому, что скопление ближайших к нам звезд является маленькой частью Млечного Пути, чтобы структура нашей галактики могла повлиять на их поведение, а во втором - потому, что в космосе не существует настолько большой структуры, чтобы такие события можно было различить. Это можно сравнить с тем, как если бы вы увидели очень размытое изображение низкого разрешения, состоящее из маленьких желтых точек на зеленом фоне. Вы бы не смогли понять, что это - фотография маленького букетика желтых цветов крупным планом или воздушная аэросъемка больших желтых кустов, разбросанных по полю. Если бы снимок был сфокусирован более четко, вы бы увидели стебли, очертания куста или группы кустов.

Но с достаточно близкого или очень далекого расстояния желтый цвет практически всегда рассеян. В случае с GRB у исследователей были все основания полагать, что они не находятся рядом, поэтому единственно возможным вариантом оставались космологические расстояния.

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Сегодня считается, что GRB бывают двух видов. Долгоживущие GRB возникают, когда быстро вращающаяся массивная звезда коллапсирует и взрываясь превращается в сверхновую, в результате чего через полюса звездных остатков вырываются энергичные струи излучения. Короткие GRB возникают в результате столкновения двух нейтронных звезд, которые в свою очередь являются остатками мертвых звезд. Долгоживущие GRB уже попали в новости в начале октября, когда, возможно, самый яркий из когда-либо зарегистрированных всплесков осветил космос с такой силой, что временно ослепил несколько спутников и изменил передачу радиоволн, нарушив ионосферу Земли.

Вспышка, получившая официальное название GRB221009A, также образовала удивительный ансамбль концентрических колец в рентгеновском диапазоне, который можно было наблюдать благодаря отражению света от слоев космической пыли. Предварительный анализ вспышки показал, что звезда была настолько массивной, что после взрыва коллапсировала в черную дыру. В ходе последующих наблюдений ученые обнаружили оптическое послесвечение, которое, по-видимому, связано со вспышкой сверхновой. 

Неизвестно, были ли у этой звезды какие-либо планетарные системы. Но если они были их должна была уничтожить сверхновая, если не сама вспышка. А вот GRB может вызвать разрушения далеко за пределами своей звездной системы. По некоторым оценкам, планета, оказавшаяся на пути такого излучения, может быть испарена даже находясь на расстоянии 200 световых лет, а воздействие лучей на атмосферу может ощущаться еще дальше. Есть некоторые предположения, что GRB миллионы лет назад могли изменить химический состав нашей атмосферы настолько, что это привело к массовым вымираниям. 

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Стоит ли нам беспокоиться? Скорее всего, нет. Из 1700 или около того зарегистрированных GRB объектов ближайший из них находился на расстоянии миллиарда световых лет от Земли, что слишком далеко, чтобы стать серьезной проблемой для нас. Насколько известно, рядом с нами нет ни одной умирающей сверхмассивной звезды, ни пары нейтронных белых карликов, готовых столкнуться в ближайшее время.

Некоторые теоретики даже предположили, что самые энергичные фотоны GRB221009A могли достичь нас только с помощью гипотетических частиц, так называемых аксионов. По мере наблюдения за новыми GRB у исследователей будет все больше данных, которые помогут ответить на многие вопросов о звездной эволюции и строении космоса.

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Теги

млечный путь ядерное оружие млечный grb гамма-всплеск вселенной спутники vela
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