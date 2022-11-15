Глава российской разведки и его иранский коллега проведут переговоры в Тегеране. После вчерашней встречи с директором ЦРУ Уильямом Бернсом в столице Турции Анкаре глава Службы внешней разведки России (СВР) Сергей Нарышкин посетит Иран. Об этом сообщают российские СМИ и Telegram-каналы. По информации, полученной от Flightradar24, самолет с Нарышкиным вылетел из Анкары после встречи и приземлился в Тегеране.
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Совет национальной безопасности Белого дома сообщил, что глава ЦРУ передал своему коллеге послание "о последствиях, если Россия применит ядерное оружие, и о рисках, связанных с дальнейшей эскалацией конфликта".
СМИ предположили, что среди обсуждаемых тем был возможный обмен по обмену содержащихся в американских тюрьмах российских граждан на осужденных в России граждан США. Военный конфликт в Украине, по крайней мере, согласно официальным отчетам о встрече, был малоинтересен и не обсуждался в ходе переговоров между главами ЦРУ и СВР.
Тем не менее, сам факт состоявшейся встречи директора СВР с главой ЦРУ указывает на то, что контакты между Москвой и Вашингтоном все же поддерживаются, причем на достаточно высоком уровне. Причем теперь, после вывода войск из Херсона, эти связи могут еще более укрепиться.
Цель визита Нарышкина в Тегеран пока не разглашается. Ряд ближневосточных аналитиков предполагают, что в рамках поездки будет обсуждаться обстановка в Сирии, а также отношения Ирана с Саудовской Аравией. Но главной темой, скорее всего, является ядерное развитие Ирана.
В последнее время Россия и Иран демонстрируют очень тесное сотрудничество. Иран поставил России сотни беспилотников-камикадзе Shahed (российская версия - Герань). СМИ сообщают, что Иран будет поставлять баллистические ракеты, которые так необходимы России для пополнения запасов. Взамен Москва, по сообщениям СМИ, якобы предоставила Ирану западное оружие, захваченное в Украине.
В выходные российские Telegram-каналы уже сообщили, что первая партия российских истребителей Су-35 прибыла в Тегеран. Иранские военные чиновники подтвердили в сентябре, что заинтересованы в покупке российских истребителей Су-35. Данные о полетах свидетельствуют об активизации грузовых и военных рейсов между Москвой и Тегераном в последние два месяца. Однако ни Иран, ни Россия не комментируют эту информацию.
Вчера Турция осудила Соединенные Штаты за поддержку террористической организации, стоящей за терактом в центре Стамбула. Министерство иностранных дел Турции заявило, что знает, откуда координируются террористические атаки, и отказалось принять соболезнования от США.
Yeni Safak (турецкая газета) заявила: Террористку, совершившую взрыв бомбы в Стамбуле, готовили инструкторы из США.