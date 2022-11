Украина уходит на второй план, главная тема - ядерное развитие Ирана.

Глава российской разведки и его иранский коллега проведут переговоры в Тегеране. После вчерашней встречи с директором ЦРУ Уильямом Бернсом в столице Турции Анкаре глава Службы внешней разведки России (СВР) Сергей Нарышкин посетит Иран. Об этом сообщают российские СМИ и Telegram-каналы. По информации, полученной от Flightradar24, самолет с Нарышкиным вылетел из Анкары после встречи и приземлился в Тегеране.

Сергей Нарышкин Директор Службы внешней разведки Российской Федерации Photo: Tass Совет национальной безопасности Белого дома сообщил, что глава ЦРУ передал своему коллеге послание "о последствиях, если Россия применит ядерное оружие, и о рисках, связанных с дальнейшей эскалацией конфликта".

СМИ предположили, что среди обсуждаемых тем был возможный обмен по обмену содержащихся в американских тюрьмах российских граждан на осужденных в России граждан США. Военный конфликт в Украине, по крайней мере, согласно официальным отчетам о встрече, был малоинтересен и не обсуждался в ходе переговоров между главами ЦРУ и СВР.

Тем не менее, сам факт состоявшейся встречи директора СВР с главой ЦРУ указывает на то, что контакты между Москвой и Вашингтоном все же поддерживаются, причем на достаточно высоком уровне. Причем теперь, после вывода войск из Херсона, эти связи могут еще более укрепиться.

Russia spy chief visits Tehran after meeting with CIA chief in Turkey. Source: flightradar24

Цель визита Нарышкина в Тегеран пока не разглашается. Ряд ближневосточных аналитиков предполагают, что в рамках поездки будет обсуждаться обстановка в Сирии, а также отношения Ирана с Саудовской Аравией. Но главной темой, скорее всего, является ядерное развитие Ирана.

В последнее время Россия и Иран демонстрируют очень тесное сотрудничество. Иран поставил России сотни беспилотников-камикадзе Shahed (российская версия - Герань). СМИ сообщают, что Иран будет поставлять баллистические ракеты, которые так необходимы России для пополнения запасов. Взамен Москва, по сообщениям СМИ, якобы предоставила Ирану западное оружие, захваченное в Украине.

В выходные российские Telegram-каналы уже сообщили, что первая партия российских истребителей Су-35 прибыла в Тегеран. Иранские военные чиновники подтвердили в сентябре, что заинтересованы в покупке российских истребителей Су-35. Данные о полетах свидетельствуют об активизации грузовых и военных рейсов между Москвой и Тегераном в последние два месяца. Однако ни Иран, ни Россия не комментируют эту информацию.

Вчера Турция осудила Соединенные Штаты за поддержку террористической организации, стоящей за терактом в центре Стамбула. Министерство иностранных дел Турции заявило, что знает, откуда координируются террористические атаки, и отказалось принять соболезнования от США.

Yeni Safak (турецкая газета) заявила: Террористку, совершившую взрыв бомбы в Стамбуле, готовили инструкторы из США.