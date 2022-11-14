Автомобиль Tesla Model Y попал в аварию в Китае, в результате которой погибли двое людей и еще трое, включая водителя, получили серьезные травмы.
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Инцидент произошел 5 ноября, и с тех пор пользователи китайских социальных сетей делятся кадрами происшествия. На видео видно, как Tesla Model Y пытается припарковаться, но затем выезжает на двухполосную дорогу, петляя между полосами, стремительно перемещаясь, задевая автомобили и мотоциклы, после чего останавливается, примерно через 30 секунд врезавшись в витрину магазина.
Видеозапись происшествия показывает, как белый Tesla Model Y заезжает на парковку вдоль обочины, а затем резко выезжает с нее обратно на дорогу. Tesla увернулась от приближающегося автомобиля и помчался по дороге, после чего столкнулся с человеком на мотороллере. По меньшей мере, два человека на мотоциклах или мотороллерах были сбиты, пока Tesla неслась мимо на огромной скорости по перегруженным городским улицам.
Когда автомобиль в конце концов достиг крупного перекрестка, он столкнулся с небольшим грузовиком. Разлетевшиеся обломки задели не менее двух велосипедистов. Затем автомобиль врезался в витрину какого-то магазина, подняв клубы дыма и пыли.
По словам 55-летнего водителя по имени Чжан, в момент, когда он собирался остановиться перед семейным магазинчиком, у него возникли проблемы с тормозной системой.
Пользователь социальной сети Weibo, с ником Zhanqiubi, назвавшийся "членом семьи водителя", утверждает, что водитель потерял управление. Он попытался затормозить, но техническая неисправность привела к столкновению.
По данным газеты, инцидент расследуется дорожной полицией района, а семья Чжана уведомила компанию Tesla о происшествии. Сотрудники дорожного управления исключили вероятность того, что Чжан находился под воздействием наркотиков или алкоголя, заявив, что автомобиль будет подвергнут тщательному анализу.
По оценкам экспертов, каждый день на дорогах Китая гибнут сотни людей, но аварии с участием Tesla, как правило, привлекают повышенное внимание общественности. Видеозаписи подобных происшествий распространяются в социальных сетях как лесной пожар.
Согласно информации, собранной с автомобиля, и видеозаписям, показывающим, что стоп-сигналы не были активированы до момента столкновения, не было никаких признаков того, что использовалась педаль тормоза. Однако водитель четыре раза кратковременно нажимал и отпускал кнопку парковки, а стоп-сигнал быстро включался и тут же выключался.
В результате ДТП водитель двухколесного мотоцикла и школьник на велосипеде погибли на месте, водитель трехколесного мотоцикла получил, велосипедист и сам хозяин Tesla получили травмы различной степени тяжести, кроме того, были повреждены несколько автомобилей.
Согласно заявлению Tesla, она будет "активно помогать" полиции района в проведении расследования, которое может потребовать привлечения частных детективов.
"В настоящее время полиция обратилась к независимой экспертизе, чтобы установить истинную причину этой трагедии. Мы будем активно оказывать ей всю необходимую помощь", - заявила компания Tesla агентству Reuters в воскресном вечером.
Источники Globaltimes
https://www.globaltimes.cn/page/202211/1279388.shtml