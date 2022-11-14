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В Китае Tesla Model Y вышла из-под контроля и попала в аварию со смертельным исходом
В результате технической неисправности Tesla потеряла управление и разогналась до максимальной скорости. Расследование аварии, в результате которой 2 человека погибли и 3 получили травмы, еще не завершено
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Автомобиль Tesla Model Y попал в аварию в Китае, в результате которой погибли двое людей и еще трое, включая водителя, получили серьезные травмы.

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 Tesla Model Y accident

Инцидент произошел 5 ноября, и с тех пор пользователи китайских социальных сетей делятся кадрами происшествия. На видео видно, как Tesla Model Y пытается припарковаться, но затем выезжает на двухполосную дорогу, петляя между полосами, стремительно перемещаясь, задевая автомобили и мотоциклы, после чего останавливается, примерно через 30 секунд врезавшись в витрину магазина.

Tesla Model Y accident

Видеозапись происшествия показывает, как белый Tesla Model Y заезжает на парковку вдоль обочины, а затем резко выезжает с нее обратно на дорогу. Tesla увернулась от приближающегося автомобиля и помчался по дороге, после чего столкнулся с человеком на мотороллере. По меньшей мере, два человека на мотоциклах или мотороллерах были сбиты, пока Tesla неслась мимо на огромной скорости по перегруженным городским улицам.

Tesla Model Y accident

Когда автомобиль в конце концов достиг крупного перекрестка, он столкнулся с небольшим грузовиком. Разлетевшиеся обломки задели не менее двух велосипедистов. Затем автомобиль врезался в витрину какого-то магазина, подняв клубы дыма и пыли.  

По словам 55-летнего водителя по имени Чжан, в момент, когда он собирался остановиться перед семейным магазинчиком, у него возникли проблемы с тормозной системой

Пользователь социальной сети Weibo, с ником Zhanqiubi, назвавшийся "членом семьи водителя", утверждает, что водитель потерял управление. Он попытался затормозить, но техническая неисправность привела к столкновению.

По данным газеты, инцидент расследуется дорожной полицией района, а семья Чжана уведомила компанию Tesla о происшествии. Сотрудники дорожного управления исключили вероятность того, что Чжан находился под воздействием наркотиков или алкоголя, заявив, что автомобиль будет подвергнут тщательному анализу.

Tesla Model Y accident

По оценкам экспертов, каждый день на дорогах Китая гибнут сотни людей, но аварии с участием Tesla, как правило, привлекают повышенное внимание общественности. Видеозаписи подобных происшествий распространяются в социальных сетях как лесной пожар.

Согласно информации, собранной с автомобиля, и видеозаписям, показывающим, что стоп-сигналы не были активированы до момента столкновения, не было никаких признаков того, что использовалась педаль тормоза. Однако водитель четыре раза кратковременно нажимал и отпускал кнопку парковки, а стоп-сигнал быстро включался и тут же выключался. 

В результате ДТП водитель двухколесного мотоцикла и школьник на велосипеде погибли на месте, водитель трехколесного мотоцикла получил, велосипедист и сам хозяин Tesla получили травмы различной степени тяжести, кроме того, были повреждены несколько автомобилей.


Согласно заявлению Tesla, она будет "активно помогать" полиции района в проведении расследования, которое может потребовать привлечения частных детективов.

"В настоящее время полиция обратилась к независимой экспертизе, чтобы установить истинную причину этой трагедии. Мы будем активно оказывать ей всю необходимую помощь", - заявила компания Tesla агентству Reuters в воскресном вечером.

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Источники Globaltimes
https://www.globaltimes.cn/page/202211/1279388.shtml

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