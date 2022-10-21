Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое

Искусственный интеллект смог точно определить расу человека по рентгеновским снимкам

Исследование показывает, что искусственный интеллект способен точно предсказать расовую принадлежность человека по рентгеновским снимкам, результатам маммографии или МРТ
[ ] для раздела Блоги
+
Новая MSI Gaming 4090 недорого в Ситилинке
Eщё одна <b>RTX 4090</b> - недавно так стоили 3090
3060 Gigabyte за 30 с началом
<b>RTX 4090 уже в продаже в Ситилинке</b>
3080 за 60 с началом тр в Регарде
4090 в XPERT.RU очень дешево, надо брать
Пара RTX 4090 в Регарде, цена норм
RTX 3070 Ti за 50 с началом в Ситилинке
За пост начислено вознаграждение
Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение.

Как показало исследование, искусственный интеллект (ИИ) способен точно предсказать расовую принадлежность человека по рентгенографическим снимкам. А вот людям это оказалось не под силу. Даже эксперты не смогли точно определить расу человека по данным рентгенографии.

Способность ИИ угадывать расу

реклама

Авторы исследования предположили, что информация о расовой принадлежности может быть заложена в анализ изображений, вызывая расовую предвзятость и неравенство в медицинских учреждениях.

Исследователи понимают, что их исследование раскрывает возможность того, что ИИ может иметь предрасположенность к расовой принадлежности. Несмотря на то, что ИИ используется в медицине для диагностики заболеваний с помощью человекоподобных рассуждений и интеллекта, мысль о том, что симулированная машина способна иметь предвзятое отношение, вызывает беспокойство у ученых. Они осознают все плюсы и минусы создания ИИ, который настолько близок к человеческому разуму. Он может как трансформировать здравоохранение, так и проявить непреднамеренную предвзятость при программировании.

рекомендации
3080 Gigabyte Gaming дешевле 70тр
3070 Ti за 50 тр с началом в Регарде
3070 Gigabyte Gaming уже дешевле 50 тр
3090 Gigabyte Gaming за 100 с началом
3050 MSI Gaming заметно дешевле 30тр
3070 Ti - обвал цен дошел до нас, смотри
ASUS 3060 Ti уже за 40 тр
Пиши на наш сайт и зарабатывай
Компьютеры дешевле 10 тр в Ситилинке

Рентгеновский снимок грудной клетки женщины. X-Ray 

"ИИ обладает огромным потенциалом для революционного изменения диагностики, лечения и мониторинга многочисленных заболеваний и состояний и может кардинально изменить наш подход к здравоохранению", — считает доктор Джуди Гичойя, руководитель проект и стипендиат NIBIB Data and Technology Advancement (DATA) National Service Scholar.

реклама

"Однако, чтобы ИИ действительно принес пользу всем пациентам, нам необходимо лучше понимать, как эти алгоритмы принимают решения, чтобы предотвратить непреднамеренные предубеждения", — также отметила она.

Предыдущие исследования показали, что ИИ действительно предвзят

В прошлом неоднократно сообщалось о наличии у ИИ расовой предвзятости, например, в исследовании DeepAI говорится о стереотипах, которым, к сожалению, может научиться ИИ. В отчете утверждается: "Наши эксперименты однозначно показывают, что роботы действуют в масштабах токсичных стереотипов в отношении пола, расы и научно дискредитированной физиогномики". В них упоминается, что ИИ признает мужчин над женщинами и белых людей над людьми с другим цветом кожи. Мало того, как показало исследование, ИИ способен распознавать стереотипы в отношении женщин и цветных людей. "Результаты показали, что робот не только усвоил общее предубеждение против распознавания женщин и цветных людей, но и усвоил конкретные токсичные стереотипы".

Это говорит о том, что идея предвзятого ИИ не является новой или неожиданной, но вызывает беспокойство. Другие предыдущие исследования, например, результаты анализа в журнале Nature Medicine, свидетельствуют о том, что на внедрение ИИ может влиять демографическая ситуация, которая включает расовую принадлежность. В нем говорится, что "есть опасения, что такие системы ИИ могут отражать и усиливать человеческую предвзятость и снижать качество их работы в исторически недостаточно обслуживаемых группах населения, таких как пациенты-женщины, темнокожие пациенты или пациенты с низким социально-экономическим статусом". Такая предвзятость часто приводит к тому, что алгоритмы искусственного интеллекта недостаточно точно диагностируют заболевания.

В исследовании The Lancet утверждается, что существует несколько факторов, которые могут привести к предвзятости, например, использование данных, не представляющих всю популяцию пациентов. Другой фактор, который может привести к предвзятости ИИ, — это изучение искусственным интеллектом признаков, присущих популяции, например, определенных фенотипов или характеристик, таких как плотность костной ткани.

реклама

Образцы рентгеновских снимков из исследования. The Lancet Digital Health / Images after low-pass filters and high-pass filters are a

Исследование

Команда исследователей решила проверить, могут ли модели ИИ определять расовую принадлежность только по рентгеновским снимкам грудной клетки. Они использовали три больших набора данных, включающих множество самых разных групп населения и то, что удалось обнаружить, поразило ученых. ИИ с очень высокой точностью предсказывал расу пациента только лишь на основании данных рентгеновского снимка, чего не смогли сделать даже эксперты.

ИИ идентифицировал расу человека даже тогда, когда снимки были "сильно искажены или уменьшены до одной девятой от исходного размера, или когда разрешение было изменено до такой степени, что снимки едва распознавались как рентгеновские".

Расовые факторы.

Чтобы предотвратить расовую предвзятость фенотипа, исследователи использовали другие наборы данных рентгеновских снимков, не относящихся к грудной клетке, включая маммограммы, компьютерную томографию (КТ) грудной клетки и рентгенограммы шейного отдела позвоночника. Однако ИИ все равно определил расовую принадлежность человека.

реклама

"Наши результаты показывают, что в медицинских изображениях есть "скрытые сигналы", которые помогают ИИ предсказывать расу человека", — рассказывает Гичоя. "Нам необходимо срочно разобраться в том, почему эти алгоритмы обладают такой способностью, чтобы последующее применение ИИ - например, создание алгоритмов на основе изображений для прогнозирования состояния здоровья - не было потенциально вредным для меньшинств и малообеспеченных групп пациентов"

Авторы исследования пытались определить, как ИИ удается добиться таких высокоточных прогнозов, однако им это не удалось. Они не смогли определить какой-либо конкретный фактор, который мог бы объяснить способность ИИ правильно предсказывать расовую принадлежность. Другими словами, они не знают, как ИИ определял расу, но он это делал, несмотря на то, что ничто физически не наделяло ИИ аспектами, которые могли бы отражать расу человека.

Искусственный интеллект может быть полезен для общества, а в данном случае - для медицины. Однако, прежде чем изучать других людей и, возможно, ставить диагнозы, которые могут быть опасны для жизни, необходимо изучить сам искусственный интеллект, чтобы убедиться, что в его системе не запрограммированы расовые предрассудки.
Результаты исследования были опубликованы в журнале The Lancet.

Рис. Схема построения модели. a, Рентгенограммы грудной клетки из нескольких наборов данных для разных популяций. b, Модель глубокого обучения обучается на этих данных (обучение проводится одновременно на всех пациентах), чтобы предсказать наличие метки "не обнаружено", которая указывает на то, что алгоритм не обнаружил заболевания на снимке. c, Затем сравнивается частота занижения диагноза (то есть частота ложноположительных результатов (FP) при наличии метки "не обнаружено") этой модели в различных субпопуляциях (включая пол, расу/этническую принадлежность, возраст и тип страхования) для изучения частоты занижения диагноза алгоритма. FN - ложноотрицательный; TN - истинно отрицательный; TP - истинно положительный. Цвета символов обозначают различные расы пациентов мужского и женского пола.

Источники: Journal Nature Medicine, NIBIB Data, Deepai.org, Journal Lancet
1. (https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34893776/)
2. (https://deepai.org/publication/robots-enact-malignant-stereotypes)
3. (https://www.thelancet.com/journals/landig/article/PIIS2589-7500(22)00063-2/)
4. (https://medicalxpress.com/news/2022-10-artificial-intelligence-medical-images.html)

За пост начислено вознаграждение
Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение.
Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен или telegram-канал @overclockers_news - это удобные способы следить за новыми материалами на сайте. С картинками, расширенными описаниями и без рекламы.

реклама

Оценитe материал
Добавить в закладки

Теги

искусственный интеллект медицина исследование ии лечение предвзятость рентгеновские снимки
предыдущая запись
следующая запись

Комментарии Правила

Лента материалов

Главные игры октября 2022 года – финал
3
Обзор и тестирование блока питания XPG CyberCore 1300W Platinum
34
Главные игры первой половины октября 2022 года
16
Обзор ноутбука MSI Raider GE76 (12UHS-600RU): самый игровой из всех игровых
15
Обзор и тестирование материнской платы MSI MEG Z690I Unify
5
Обзор и тестирование смартфона Infinix Note 12 VIP
16
Обзор и тестирование процессорной СВО Deepcool LS520
9
Ретроклокинг: LGA 775 – становление
41
Обзор и тестирование процессорного кулера Deepcool AK500
29
Обзор и тестирование ноутбука Infinix Inbook X2
4

Интересные материалы

Обзор и тестирование блока питания XPG CyberCore 1300W Platinum
14 октября 2022 34

Возможно вас заинтересует

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Дефицит топлива отменяется - Европа на 92% заполнила свои газовые хранилища
73
Россия создаст собственный «нефтяной флот» для свободного экспорта без «потолка цен»
9
В Москве завершилась частичная мобилизация, в регионах продолжается, но блогеры уже покинули Россию
87
VELLO анонсировала электровелосипед SUB с запасом хода 250 км и пиковой мощностью 600 Вт
2
Инсайдеры назвали Radeon RX 7900 ХТ потрясающей – 2-кратный рост fps, низкий TDP и выгодная цена
20
Не все партнёры NVIDIA одинаково хороши – 5 видеокарт с неразумной ценой от именитых брендов
13
Для разгона Intel Core i9-13900KF до 6,2 ГГц хватило AIO системы жидкостного охлаждения
14
Вдвое быстрее в растеризации и ещё больше в трассировке лучей — инсайдер о флагмане Radeon RX 7000
25
Финансовый эксперт: скоро цена биткоина возрастёт до 2 миллионов долларов
17
Эксперты советуют повременить с покупкой видеокарты – сезон скидок уже рядом, а цены снижаются
22
3060 Ti и RX 6650 XT на сегодня самые выгодные видеокарты из расчета fps/цена
6
Покупка Ryzen 7600X не имеет смысла, сборка с разогнанным Core i5-12400F быстрее, и в 2 раза дешевле
20
Скидок нет, но вы держитесь – видеокарты NVIDIA и не думают дешеветь после релиза GeForce RTX 4090
4
Геймеры превращаются в вымирающий вид – спрос на видеокарты и компьютерные игры резко снизился
7
Игровые студии уже обладают комплектами для разработки PS5 Pro
4
Новый концепт раскладного смартфона Motorola складывается по вертикали
1
Энтузиаст протестировал самую быструю и большую видеокарту в мире GeForce RTX 4090 Colorful iGame
1
Инсайдер показал рендеры GeForce RTX 4070 FE — дизайн как у флагманов, но в двухслотовом исполнении
+
«Бука» начала продавать ключи PC-версии Uncharted Legacy of Thieves Collection — цена не радует
7
Intel Core i5-13600K с лёгкостью обходит AMD Ryzen 9 7950Х в игровых тестах
35

Популярные статьи

Худшие видеокарты AMD с ужасным соотношением цены/fps – 6 GPU, которые стоит обходить стороной
26
Сокет АМ5 - маркетинговый трюк или диагноз
125
"Как у Арматы" - американцы показали прототип танка Abrams X с необитаемой башней
55
Почему Северный поток-1/2 нельзя восстановить, с какой целью ЕС обвиняет РФ в подрыве газопроводов
21
6 необычных гоночных игр
10
Нестандартная ненародная, но реальная игровая сборка за 100+ тысяч
52
Главные игры октября 2022 года – финал
3
Как я собирал две мощные системы в одном корпусе Phanteks Enthoo 719 и с чем столкнулся
9
Обзор самых дешевых фотокамер, можно ли стать фотографом с камерой за 27 рублей
2
Бесплатная криптовалюта от биржи Binance
+

Сейчас обсуждают

Евгений Хрипков
02:20
"На странице Gotham Knight в Steam размещены минимальные требования к ПК: i7-10700K (3,8 ГГц) или AMD Ryzen 5 5600X (3,7 ГГц), 16 ГБ ОЗУ и NVIDIA GeForce RTX 2070 или AMD Radeon 5700 XT." Вообще то а...
Gotham Knights достигают 60 кадров в секунду на быстром ПК
SOLOMiD
02:14
НЕТ.
Обзор самых дешевых фотокамер, можно ли стать фотографом с камерой за 27 рублей
Skolzyashiy
02:06
Фотка фототравления на модель в качестве иллюстрации к статье о реальном танке. Автор просто графоман и в вопросе не разбирается от слова вообще.
"Как у Арматы" - американцы показали прототип танка Abrams X с необитаемой башней
hardware
02:01
затея интересная, но повторять я ее конечно же не буду
Как я собирал две мощные системы в одном корпусе Phanteks Enthoo 719 и с чем столкнулся
Василий Сорокин
01:54
Тогда уже и пирог можно будет испечь )))
Сеть «М.видео-Эльдорадо» представила услугу экотакси для вывоза старой крупногабаритной техники
Артур Рейх
01:52
Ясен хрен, ты на нвидку глянь, 4080 с 192 битной шиной, посмешище...
Вдвое быстрее в растеризации и ещё больше в трассировке лучей — инсайдер о флагмане Radeon RX 7000
Василий Сорокин
01:51
У нас европейские цены а это 2000 евро или 120К так что 150К-160К не так уж и много. К тому же в европе их так же не по рек. ценам продают а в районе 2200 евро.
Брендовые б/у видеокарты из Китая рухнули в цене — соперника RTX 2060 отдают за 10 тысяч рублей
faza06
01:50
А что дрова такие старые? Уже 22.10.1 вышли.
5 причин, почему покупка видеокарты AMD — ошибка
NgMurakami
01:44
М-да.. зелотовщиной тут, конечно, понесло дай боже. Единицу за непутёвую заметку, автора в чёрный список.
Покупка Ryzen 7600X не имеет смысла — сборка с разогнанным Core i5-12400F быстрее и дешевле в 2 раза
faza06
01:43
Blender 3.3.1(HIP) 38,36 сек, видеокарта RX6700, практически обрубок от RX6700XT. При этом открыт браузер и стим.
5 причин, почему покупка видеокарты AMD — ошибка
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем