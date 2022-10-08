Инструмент, названный Advanced Space-based Solar Observatory (ASO-S), будет включать три прибора, которые позволят понять, как магнитное поле Солнца порождает корональные выбросы массы

В это воскресенье Китай планирует запустить в космос свою первую солнечную обсерваторию. Космический аппарат поможет изучить солнечную активность и лучше понять природу нашей Звезды. Об этом говорится в сообщении, опубликованном в пятницу журналом Nature.

реклама

Фотография солнечных выбросов. Pitris/iStock

Усовершенствованная космическая солнечная обсерватория (ASO-S) будет оснащена тремя приборами, которые предоставят информацию о том, как магнитное поле Солнца вызывает выбросы корональной массы (CME) и другие всплески.

Долгожданная миссия

Стоимость обсерватории составляет 900 миллионов юаней (126 миллионов долларов США).

Китайские ученые впервые предложили реализовать подобный проект еще в 1970-х годах, рассказывает Вэйкун Гань, астрофизик из обсерватории Пурпурной горы Китайской академии наук в Нанкине и главный научный сотрудник проекта, в интервью журналу Nature.

"Мы всегда хотели сделать что-то подобное", - добавил он.

Всем известно, что магнитное поле Солнца является причиной мощных энергетических выбросов, однако взаимосвязь между этими процессами остается загадкой. Аппарат ASO-S будет вести наблюдение сразу на нескольких длинах волн. Это позволит установить связь между выбросами и причинами, лежащими в их основе, а и выяснить, в чем же именно заключаются эти причины.

Скорее всего именно поэтому китайские ученые дали ASO-S прозвище Куа-фу-1, в честь гиганта из китайской мифологии, который попытался поймать и приручить Солнце. Миссия аппарата продлится четыре года и будет наблюдать за Солнцем с орбиты высотой 720 километров от поверхности Земли.

solarseven/iStock

ASO-S сосредоточится на фундаментальной физике высокоэнергетических всплесков излучения, известных как солнечные вспышки, КВМ и их происхождение. Эти исследования позволят понять аналогичную активность в других местах Вселенной.

Изучение и прогнозирование космической погоды

Миссия также проанализирует, как солнечные вспышки и КВМ могут повлиять на атмосферу Землю, изучая "космическую погоду", которая возникает в результате этой активности. Как известно, на Земле такая погода может помешать работе навигационных систем и нарушить работу энергосистем.

ASO-S способен прогнозировать космическую погоду, что позволит специалистам предсказать, где и когда произойдут такие извержения, и подготовиться к их последствиям.

Среди инструментов спутника - магнитограф для изучения магнитного поля Солнца, рентгеновский сканер для исследования высокоэнергетического излучения, высвобождаемого электронами, ускоряемыми при солнечных вспышках, и коронограф для анализа плазмы, образующейся при вспышках и КВМ.

Таким образом, ASO-S впервые в истории сможет заглянуть в среднюю корону, где в ультрафиолетовом спектре зарождаются солнечные ураганы. Этот уникальныйпроект позволит получить новые сведения о происхождении КВМ.

Это не первый китайский проект, в рамках которого основное внимание уделяется изучению корональных выбросов массы. Только в августе прошлого года сообщалось, что Китай строит крупнейший в мире массив телескопов, предназначенных для изучения Солнца. Этот массив под названием Daocheng Solar Radio Telescope (DSRT) был разработан для того, чтобы помочь ученым лучше понять КВМ.

Источники: Journal Nature, Journal Interesting Engineering

рекомендации 3070 Ti Gigabyte Gaming дешевле 60 тр ASUS 3060 Ti дешевле 40 тр 3050 ASUS уже 30 тр <b>MSI 3070 уже дешевле 50 тр</b> Ryzen Threadripper PRO 3995WX - 528 380р Пиши на наш сайт и зарабатывай 3060 дешевле 40тр в Ситилинке Компьютеры дешевле 10 тр в Ситилинке

1. (https://www.nature.com/articles/d41586-022-03180-y)

2. (https://interestingengineering.com/science/mystery-of-the-sun-to-be-investigated-by-chinas-first-dedicated-solar-observatory)