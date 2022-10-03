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Космический стартап Firefly Aerospace успешно запустил ракету Alpha и вывел на орбиту три спутника
Ракета-носитель Alpha стартапа Firefly Aerospace впервые в истории компании успешно доставила на околоземную орбиту несколько миниатюрных космических аппаратов
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Техасская частная аэрокосмическая компания Firefly Aerospace присоединилась к растущей группе космических стартапов, способных выводить спутники на орбиту, успешно запустив в выходные свою ракету Alpha. В результате запуска на низкую околоземную орбиту была выведена группа мини-спутников. Это долгожданное событие стало важным этапом в развитии молодого поставщика космических услуг.

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Ракета Alpha компании FireFly Aerospace взлетает во время неудачной попытки 2021 года. Firefly. Aerospace

Впервые о компании Firefly Aerospace и ее амбициях в аэрокосмической отрасли стало известно в 2014 году, после того как стартап анонсировал свою ракету-носитель Alpha. Изначально планировалось, что это будет первая орбитальная ракета, использующая метан в качестве топлива и оборудованным двигателем с конфигурацией сопла Aerospike, (клиновоздушный ракетный двигатель - тип силовой установки, разработанный для наиболее эффективного сгорания топлива в широком диапазоне высот).

С тех пор в компании Firefly многое произошло. Изменения коснулись не только конструкции ракеты. Компания, известная ранее как Firefly Space Systems, в 2017 году сменила владельца и была перезапущена. Как заявила тогда пресс-служба стартапа "в современной версии ракеты Alpha используются надежные, испытанные в полете ракетные технологии". Как поясняет новостное агентство Ars Technica, речь идет об отказе от технологии Aerospike" в пользу более традиционного расположения сопел, а также о замене метана на смесь жидкого кислорода и высокоочищенного керосина RP-1.

Подпись к изображению

Результатом этой работы стала первая в истории компании попытка запуска в сентябре прошлого года, которая привела к аварии уже через две минуты после старта. В итоге аппарат был потерян. Прошло больше года, прежде чем Firefly Aerospace вновь вернулась на стартовую площадку космического полигона Vandenberg Space Force Base для проведения второй попытки - миссии с рабочим названием Alpha Flight 2: To the Black.


В рамках этой миссии в обтекатель полезной нагрузки было установлено три небольших космических аппарата, которые были успешно выведены на низкую околоземную орбиту. Согласно заявлению компании FireFly Aerospace, вскоре после запуска заказчики подтвердили полученный от спутников сигнал, что явилось прямым доказательством 100-процентного успеха миссии.

Трансляцию запуска организовал канал Everyday Astronaut. Работу ракеты и космических служб Firefly Aerospace можно подробно посмотреть в видеоролике ниже.

 

Вторая попытка орбитального запуска ракеты Alpha от Firefly!

Источники: Firefly Aerospace (Twitter), Journal Ars Technica, Space.com

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1. (https://twitter.com/Firefly_Space)
2. (https://www.space.com/firefly-aerospace-alpha-rocket-launch-success)
3. (https://arstechnica.com/science/2019/02/firefly-returns-from-the-dead-with-a-larger-rocket-and-lunar-aspirations/)

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