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Сверхдорогой авианосец ВМС США "Джеральд Р. Форд" примет участие в учениях НАТО в Аталантике

"Это развертывание укрепит наши отношения, потенциал и доверие, чтобы создать более дружественный и процветающий мир" - адмирал флота ВМС США Дэрил Каудл. Facepalm, занавес.
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В понедельник новейший и самый высокотехнологичный авианосец ВМС США будет развернут в Атлантическом регионе.

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Авианосец USS Gerald R. Ford (CVN 78) совместно с ударной группой, включающей союзников по НАТО, отплывет из Норфолка, штат Вирджиния, для проведения операций в Атлантическом океане. Об этом сообщает официальный пресс-релиз, опубликованный ВМС США в четверг.

CVN 78 - USS Gerald R. Ford. U.S. Navy/Wikimedia

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Ударная группа авианосцев ВМС США "Джеральд Р. Форд" будет развернута, во взаимодействии с союзниками и партнерами, чтобы продемонстрировать в Атлантическом океане свою непревзойденную, многоплановую, полномасштабную смертоносность ", - заявил адмирал Дэрил Каудл, командующий командованием сил флота США. "Это трансатлантическое развертывание укрепит наши отношения, потенциал и доверие, чтобы создать более дружественный и процветающий мир, используя концепцию Command and Control Concept 'One Atlantic'". 

Флагманский корабль, отплытие которого намечено на 3 октября, совместно с союзниками и партнерами проведет тренировки по противовоздушной и противолодочной обороне, распределенным морским операциям, противоминным и десантным мероприятиям, говорится в пресс-релизе.

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"Атлантика является зоной стратегических интересов", - отметил вице-адмирал Дэн Дуайер, командующий 2-м флотом США. "Наша главная цель - внести вклад в мирный, стабильный и свободный от конфликтов Атлантический регион посредством объединенной военно-морской мощи наших союзников и партнеров". Развертывание авианосной ударной группы USS Gerald R. Ford является естественным продолжением нашей усиленной готовности к действиям в Атлантике".

В развертывании будут участвовать около 9000 человек из девяти стран, включая 20 кораблей и 60 самолетов. "Данная операция — это прекрасная возможность разыграть мяч и продемонстрировать преимущества, которые "Джеральд Р. Форд" и 8-е авианосное крыло (CVW) привносят в будущее военно-морской авиации, этого региона, а также наших союзников и партнеров", - подчеркнул контр-адмирал Грегори Хаффман, командующий 12-й авианосной ударной группой (CSG). Девять стран-участниц — это США, Канада, Дания, Финляндия, Франция, Германия, Нидерланды, Испания и Швеция. 

Самый дорогой военный корабль в мире

Судно ВМС США получило имя "Джеральд Форд" в честь 38-го президента, который служил в армии во время Второй мировой войны. Авианосец обошелся Соединенным Штатам более чем в 13 миллиардов долларов и в настоящий момент является самым дорогим военным кораблем на планете.

USS Gerald - первый авианосец, который был построен исключительно на базе электрических инженерных систем, что позволило отказаться от паровых трубопроводов и снизить расходы на техническое обслуживание и борьбу с коррозией.

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Благодаря более совершенной конструкции корабля по сравнению с его предшественниками, экипаж корабля будет сокращен примерно на 400 человек.

Два модернизированных ядерных реактора A1B, электромагнитная система запуска самолетов (EMALS), улучшенные оружейные лифты, передовые амортизационные устройства (AAG) и двухдиапазонный радар - все это входит в состав оснащения судна и кораблей ее класса (DBR). Такие решения повышают возможности флота и одновременно снижают потребности в персонале.

USS Ford сможет перевозить более 70 самолетов, включая от 40 до 50 F/A-18E/F Super Hornets, пять самолетов радиоэлектронной борьбы EA-18G Growler, 19 вертолетов MH-60 Seahawk, четыре самолета раннего предупреждения E-2D Hawkeye и два грузовых MV-22B Osprey. Информацию об этом предоставила Исследовательская служба Конгресса США.

Источники: U.S. Navy, Journal Interesting Engineering, Congressional Research Service, Wikipedia

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1. (https://sgp.fas.org/crs/weapons/RS20643.pdf)
2. (https://en.wikipedia.org/wiki/USS_Gerald_R._Ford)
3. (https://interestingengineering.com/innovation/us-aircraft-carrier-deployed-atlantic-monday)
4. (https://www.navy.mil/Press-Office/Press-Releases/display-pressreleases/Article/3175133/uss-gerald-r-ford-set-to-depart-on-first-deployment/)

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