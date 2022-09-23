Строительство уникального здания обошлось в 300 000 долларов США

Еще в 2017 году компания Chiangmai Life Architects с успехом использовала бамбук для строительства спортивного зала в международной школе Panyaden в Таиланде. Теперь специалисты бюро вернулись в ту же школу, чтобы создать новую восхитительную библиотеку, также построенную с применением стеблей бамбука.

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Строительство библиотеки средней школы Паньяден обошлось в 300 000 долларов США. Markus Roselieb

Библиотека средней школы Panyaden имеет сложный концентрический дизайн, хотя, в отличие от спортивного зала, она не полностью состоит из бамбуковых материалов. Ее стены выложены из саманных кирпичей (изготовленных из песка и глины), а бамбук использован для крыши, которая покрыта тростниковой кровлей. На высоте почти 9 м (около 30 футов) расположен акриловый купол, который в сочетании с щедрым остеклением естественно освещает пространство помещения.

Стены библиотеки средней школы Паньяден выложены из необожженного кирпича, а крыша выполнена из бамбука. Alberto Cosi

"Библиотека средней школы в Panyaden International School была разработана для вдохновляющего, спокойного и комфортного обучения учащихся-подростков", - рассказывают в Chiangmai Life Architects. "В здании предусмотрены традиционные места со столами, а также места для отдыха с более расслабленной обстановкой, украшенные мягкими креслами и подушками".

Библиотека средней школы Panyaden расположена рядом с спортивным залом также выполненным из бамбука по проекту Chiangmai Life Architects. Markus Roselieb

"Библиотека имеет концентрический дизайн с центральным окулусом, утопленной капсулой с видом на небо через световой проем над головой. Внутри помещения по концентрическим кругам расположены небольшие рабочие столики, а за ними бамбуковые арки, включают секции книжных полок. Они также расположены по кругу. Между ними будут находиться зоны для проведения школьных занятий. Солнечный зал с его атмосферой, напоминающей храм, будет удобен для групповых обсуждений и лекций".

Библиотека средней школы Panyaden увенчана куполом, который дополняет интерьер естественным дневным освещением. Alberto Cosi

Внутренняя площадь библиотеки составляет 392 кв. м (примерно 4 220 кв. футов), расположенных на одном уровне. В дополнение к основному учебному пространству и залитому солнцем залу, здесь имеется пара аудиторий для проведения собраний, а также небольшой кабинет для библиотекаря. Декор разумно подчеркивает сложную и красивую структуру бамбука, а комфортная температура в помещении поддерживается с помощью энергоэффективной системы отопления и охлаждения, а также естественной вентиляции.

Библиотека средней школы Паньяден площадью 392 кв. м (примерно 4 220 кв. футов) расположена на одном уровне. Alberto Cosi

Строительство из бамбука, который отличается быстрым ростом, устойчивостью, доступностью и прочностью, широко распространено в Юго-Восточной Азии. Ранее СМИ уже сообщали о нескольких удивительных проектах с использованием этого строительного материала, включая Grand World Phu Quoc Welcome Center и Casamia Community House, оба из которых были спроектированы архитектурным бюро VTN Architects.

Источники: Chiangmai Life Architects, Journal New Atlas

1. (https://newatlas.com/architecture/casamia-community-house-bamboo/)

2. (https://newatlas.com/architecture/grand-world-phu-quoc-welcome-center)

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3. (https://www.bamboo-earth-architecture-construction.com/portfolio-item/secondary-school-library-panyaden/)