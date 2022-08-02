Спустя 14 лет разработок Samson Switchblade - скоростной трехколесный автомобиль, превращающийся одним нажатием кнопки в самолет - получил одобрение FAA на пригодность к полетам. В настоящее время команда готовится к летным испытаниям.
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Подобно выкидному ножу, крылья и хвост Switchblade одним нажатием кнопки легко выдвигаются из корпуса автомобиля, позволяя ему плавно переходить из режима "земля" в режим "воздух". По словам представителей Samson, весь процесс превращения из уличного трицикла в самолет занимает менее трех минут. Хотя компании еще предстоит продемонстрировать весь процесс на реальном прототипе, по всему видно, что это будет довольно любопытное зрелище.
Аппарат оснащен 3-цилиндровым 1,6-литровым двигателем с жидкостным охлаждением, который работает на 91-м бензине и развивает мощность 190 лошадиных сил. Он эффективно используется в качестве генератора, питая электрические колеса в режиме движения или электрический двигатель пропеллера, во время полета. По данным производителя в режиме трицикла Switchblade способен развивать скорость свыше 125 миль/ч (201 км/ч).
В авиарежиме стандартная крейсерская скорость Switchblade составляет 160 миль/ч (257 км/ч), обеспечивая дальность полета 450 миль (724 км) на полном топливном баке емкостью в 125 л. Для взлета потребуется взлетная полоса длиной 335 м, а для посадки - 213 м. Если убрать летные элементы автомобиль легко помещается в обычном гараже. Его высота составляет всего 1,5 м, а габариты 5,1 х 1,8 м не сильно отличаются от габаритов семейного седана.
Летающий спортивный автомобиль Samson Sky Switchblade приступил к летным испытаниям [2022]
Цена Switchblade составляет 150 000 долларов США, однако, согласно недавнему интервью изданию The Hill, компания Samson уже зарезервировала первые 1 670 экземпляров. Switchblade будет продаваться как готовый самолет, на сборку которого в домашних условиях уйдет около 2 000 часов. Samson планирует создать центр помощи по сборке самолетов, куда владельцы смогут прийти и воспользоваться услугами "команды профессионалов, чтобы закончить работу над самолетом всего за одну неделю".
Источники: Samson Sky, Journal The Hill
1. (https://www.samsonsky.com/)
2. (https://thehill.com/homenews/wire/3577776-flying-car-could-be-weeks-away-from-takeoff)