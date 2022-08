Этот симпатичный комфортабельный самолетик можно приобрести всего за 150 000 долларов США

Спустя 14 лет разработок Samson Switchblade - скоростной трехколесный автомобиль, превращающийся одним нажатием кнопки в самолет - получил одобрение FAA на пригодность к полетам. В настоящее время команда готовится к летным испытаниям.

реклама

The Samson Switchblade flying car has been approved for takeoff. Samson Sky

Подобно выкидному ножу, крылья и хвост Switchblade одним нажатием кнопки легко выдвигаются из корпуса автомобиля, позволяя ему плавно переходить из режима "земля" в режим "воздух". По словам представителей Samson, весь процесс превращения из уличного трицикла в самолет занимает менее трех минут. Хотя компании еще предстоит продемонстрировать весь процесс на реальном прототипе, по всему видно, что это будет довольно любопытное зрелище.

Этот симпатичный комфортабельный самолетик можно приобрести всего за 150 000 долларов США. Samson Sky

Аппарат оснащен 3-цилиндровым 1,6-литровым двигателем с жидкостным охлаждением, который работает на 91-м бензине и развивает мощность 190 лошадиных сил. Он эффективно используется в качестве генератора, питая электрические колеса в режиме движения или электрический двигатель пропеллера, во время полета. По данным производителя в режиме трицикла Switchblade способен развивать скорость свыше 125 миль/ч (201 км/ч).

Двухместная кабина с рулевым колесом, которое в режиме полета превращается в рычаг. Samson Sky

В авиарежиме стандартная крейсерская скорость Switchblade составляет 160 миль/ч (257 км/ч), обеспечивая дальность полета 450 миль (724 км) на полном топливном баке емкостью в 125 л. Для взлета потребуется взлетная полоса длиной 335 м, а для посадки - 213 м. Если убрать летные элементы автомобиль легко помещается в обычном гараже. Его высота составляет всего 1,5 м, а габариты 5,1 х 1,8 м не сильно отличаются от габаритов семейного седана.

Летающий спортивный автомобиль Samson Sky Switchblade приступил к летным испытаниям [2022]

Цена Switchblade составляет 150 000 долларов США, однако, согласно недавнему интервью изданию The Hill, компания Samson уже зарезервировала первые 1 670 экземпляров. Switchblade будет продаваться как готовый самолет, на сборку которого в домашних условиях уйдет около 2 000 часов. Samson планирует создать центр помощи по сборке самолетов, куда владельцы смогут прийти и воспользоваться услугами "команды профессионалов, чтобы закончить работу над самолетом всего за одну неделю".

Источники: Samson Sky, Journal The Hill

анонсы и реклама Пиши на наш сайт и зарабатывай Вдвое подешевела 6700XT MSI Radeon PRO 32Gb за 200 тр - смотри 3060 Ti задешево в Ситилинке 3070 Gigabyte в ДВА раза подешевела RX 6600 за 30тр в Регарде 3070 Ti MSI за копейки в Регарде 3080 Ti Gigabyte Gaming дешевле 90 тр Компьютеры дешевле 10 тр в Ситилинке

1. (https://www.samsonsky.com/)

2. (https://thehill.com/homenews/wire/3577776-flying-car-could-be-weeks-away-from-takeoff)