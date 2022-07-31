Эта находка весьма неожиданна, поскольку инструмент не предназначен для подобных операций.

Четыре дня назад космический телескоп James Webb Space Telescope (JWST) побил свой собственный рекорд по исследованию самой отдаленной галактики из когда-либо наблюдавшихся. За неделю до этого команда экспертов обнаружила галактику, сформировавшуюся на начальном этапе развития Вселенной, спустя всего 400 миллионов лет после Большого взрыва. А на этой неделе JWST вновь обнаружил систему звёздных скоплений, появившуюся спустя всего 235 миллионов лет с момента возникновения нашей Вселенной.

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Вспышка суперновой. cokada/iStock

Первая сверхновая звезда, замеченная JWST

Теперь самый дорогой космический инструмент в истории, похоже, зарегистрировал первую сверхновую звезду. Об этом сообщает онлайн-журнал Inverse. "Мы предполагаем, что это вспышка сверхновой", - заявил журналу астрофизик Майкл Энгессор из Space Telescope Science Institute (STScI).

Это открытие еще более впечатляет тем, что телескоп изначально не был рассчитан на подобные наблюдения.

Галактика, в которой находится сверхновая, носит название SDSS.J141930.11+5251593. James Webb JWST наблюдал ее дважды с промежутком в пять дней. Инструмент обнаружил, что за этот период сверхновая слегка потускнела. Однако для сверхновых такое поведение считается нормой.

"Для того чтобы сделать заключение, нам потребуется больше информации, но те данные, которые у нас уже есть, полностью совпадают с поведением сверхновой, так что это очень хороший кандидат", - считает Энгессор.

James Webb Telescope

JWST не предназначен для открытий такого рода

"Прежде всего, это действительно интересно, потому что мы доказали, что способны находить и регистрировать различные скоротечные события, на что JWST не рассчитан", - продолжает Энгессор. "И все же, это одна из тех возможностей, которые мы можем делать от случая к случаю".

Как правило, поиском таких объектов, как сверхновые, занимаются наземные обсерваторий. Поэтому данное открытие является еще более впечатляющим и уникальным. Оно демонстрирует неповторимую гибкость и мощь James Webb Space Telescope.

Новая находка особенно необычна, поскольку JWST исследует лишь небольшие фрагменты неба в отличие от наземных телескопов.

"Вероятность того, что вы найдете радиотранзиент в наблюдаемом поле, крайне мала - по крайней мере, мы так думали", - рассказывает Энгессор. "Но, как вы, возможно, знаете, каждое поле JWST в данный момент является глубоким полем, а значит, галактики есть везде, и теперь мы думаем: о, у нас есть прекрасные шансы постоянно обнаруживать такие вспышки ".

В силу своей природы сверхновые угасают довольно быстро, в пределах нескольких месяцев, поэтому астрономам обычно не удается наблюдать их самые поздние стадии. Но именно эти этапы эволюции звёзд имеют важнейшее значение для исследователей. Они позволяют понять, тип взорвавшихся звёзд, а также физику этого взрыва.

Более глубокий анализ Вселенной, заложенный в JWST, позволит раскрыть эти важные тайны даже спустя несколько лет после рождения сверхновой. Эти детали, в свою очередь, могут помочь ученым понять саму ткань Вселенной и то, как она растягивается и расширяется с течением времени.

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Источники: Journal Inverse, Journal Interesting Engineering

1. (https://www.inverse.com/science/the-webb-space-telescope-has-found-its-first-supernova)

2. (https://interestingengineering.com/science/the-james-webb-telescope-spots-its-first-supernova)