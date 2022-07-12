На самом первом снимке полученном с космического телескопа James Webb, изображен сектор космоса расположенный на расстоянии 4,6 миллиарда световых лет от нашей планеты.

NASA продемонстрировало первую официальную фотографию полученную с помощью космического телескопа James Webb (JWST). Это самый подробный инфракрасный снимок сектора Вселенной, расположенного на расстоянии 4,6 млрд св. лет от нашей планеты

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Space Telescope Science Institut/NASA, ESA, CSA, STScI, Webb ERO

Снимок, получивший название "Первое глубокое поле Уэбба", был опубликован 11. июля 2022 года в начале брифинга, в котором приняли участие президент США Джо Байден, вице-президент Камала Харрис и руководитель NASA Белл Нельсон. Изображение охватывает фрагмент неба примерно такого же размера, как и размер песчинки на расстоянии вытянутой руки, и показывает скопление галактик SMACS0723 в том виде, в котором оно появилось 4,6 мллиард лет назад.

Фотография представляет собой совокупность самых тусклых объектов, когда-либо наблюдавшихся в инфракрасном спектре, и является композитным изображением, составленным из снимков выполненных на различных длинах волн, отбиравшихся астрономами в течение нескольких недель. Совокупная масса галактического кластера SMACS0723 значительно увеличивает расположенные за ним более далекие звёздные системы, действуя как своеобразная гравитационная линза.

Это гигантский скачок вперед по сравнению с возможностями астрономической обсерватории Hubble, о чем свидетельствуют результаты сравнительного анализа, проведенного астрономами:

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"Первое предварительное изображение, полученное с помощью JWST, полностью оправдало наши самые смелые ожидания", - сказал профессор Мэтью Коллесс, директор Исследовательской школы астрономии и астрофизики Австралийского национального университета. "Эта крошечная часть Вселенной была запечатлена гораздо четче, чем когда-либо прежде, показывая мириады галактик, свет которых доходит до нас через миллиарды лет из глубокого прошлого. Изображения наиболее удаленных галактик были увеличены "гравитационной линзой", образованной массивным галактическим кластером на переднем плане, что полностью соответствует теории гравитации Эйнштейна".

NASA планирует провести полную презентацию 12 июля, которая начнется в 9:45 утра EDT, после чего в течение следующих нескольких дней изображения будут опубликованы для всеобщего обозрения.

"Это лишь малая часть того, что нас ждет от этого необычного телескопа, самого мощного и дорого космического инструмента для изучения Вселенной", - отметил Коллесс. " Теперь, когда мы смотрим в небо так далеко, как никогда раньше, я с нетерпением жду, что нового нам предстоит увидеть с помощью JWST. Я надеюсь, что, как и в прошлом, Вселенная удивит нас своей красотой и оригинальностью".

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Источники: NASA, Scimex

(https://www.scimex.org/newsfeed/expert-reaction-james-webb-telescopes-first-images-released)

(https://www.nasa.gov/image-feature/goddard/2022/nasa-s-webb-delivers-deepest-infrared-image-of-universe-yet)