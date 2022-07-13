Представлены первые изображения невидимой части Вселенной выполненные телескопом Джеймс Уэбб

NASA опубликовало первую партию изображений с космической обсерватории James Webb, которые могут стать началом целой волны научных открытий: эффект гравитационной линзы, изображение водных объектов далекой экзопланеты, предсмертные агонии умирающей звезды, скопление галактик и "космические скалы" в туманности Киля - места, где рождаются звезды.

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Вот некоторые наиболее яркие моменты - слева вверху: планетарная туманность Южное кольцо в ближнем и среднем инфракрасном диапазоне, порождение умирающей звезды; справа вверху: процесс звездообразования в туманности Карина; слева внизу: Квинтет Стефана, группа из пяти галактик в созвездии Пегаса; внизу справа: "Первое глубокое поле Уэбба". NASA, ESA, CSA, STScI, and the Webb ERO Production Team

Стартовавший 25 декабря 2021 года на ракете Ariane 5 из Центра космических исследований ЕКА во Французской Гвиане космический телескоп Джеймса Уэбба, запуск которого долго откладывался и вызывал множество споров, наконец-то полностью готов к работе и уже приступил к выполнению своей научной миссии по исследованию самых дальних уголков нашей Вселенной.

Проект Джеймс Уэбб был задуман еще в далёком 1996 году как преемник космической обсерватории Хаббл и первоначально планировался к запуску в 2007 году. Однако задержки преследовали проект на протяжении еще 14 лет вплоть до последней недели перед запуском в конце 2021 года. Это привело к тому, что стоимость гигантского астрономического прибора выросла с 1,6 млрд. долларов США до суммы превышающей $10 млрд.

В настоящее время самый дорогой научный инструмент находится на расстоянии около 1 миллиона миль (1,5 миллиона км) от Земли. Он не вращается вокруг какого-либо небесного тела, а расположен в определенном сегменте пространства, называемом точкой Лагранжа 2 (L2). Всего таких точек пять, и именно в них уравновешиваются гравитационные силы Земли и Солнца. Это позволяет инфракрасному телескопу занять стабильное положение на время запланированной 10-летней миссии и избежать контакта чувствительных приборов, так как именно здесь Земля почти полностью заслоняет солнечные лучи, да и сама не препятствует наблюдениям

Первое из изображений было опубликовано вчера в качестве тизера на телебрифинге с участием американского президента Джо Байдена, вице-президента Камалы Харрис и руководителя NASA Билла Нельсона. Следом уже сегодня были опубликованы остальные изображения, а также профиль атмосферы экзопланеты в качестве демонстрации возможностей телескопа. Все снимки были отобраны специалистами NASA, ESA, CSA и Института исследований с помощью космического телескопа.

"Сегодня мы предлагаем человечеству новую революционную перспективу космоса с помощью научной обсерватории Джеймс Уэбб - такой красоты мир еще никогда не видел", - заявил Нельсон. " Данные кадры, включая самое подробное изображение нашей Вселенной, выполненное в инфракрасном диапазоне, указывают на то, что Уэбб поможет найти ответы на вопросы, которые мы даже еще и не знаем, как сформулировать; вопросы, которые помогут нам лучше понять нашу Вселенную и роль человека в ней".

"Необыкновенный успех команды Webb отражает то, что у NASA получается лучше всего. Мы берем мечты и воплощаем их в реальность на благо человечества. Я с нетерпением жду открытий, которые мы совершим - ведь наша команда только приступила к работе".

Источники: NASA

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(https://www.nasa.gov/press-release/nasa-reveals-webb-telescope-s-first-images-of-unseen-universe/)