С ростом популярности дополнительных методов терапии это становится реальной угрозой.

Токсичность витамина D, или гипервитаминоз D, - это давно известное и тяжелое расстройство, возникающее при чрезмерном приемоме витаминных препаратов. Такое состояние развивается исключительно из-за приема добавок, а не из-за диеты или пребывания на солнце, поскольку организм не может самостоятельно контролировать количество витамина D, принимаемого с БАДами.

реклама

Человек держит пачку капсул с витамином D. fcafotodigital/iStock

В новой работе, опубликованной на днях в журнале BMJ Case Report, врачи обратили внимание на эту проблему после лечения госпитализированного пациента из-за избытка витамина D. У больного, мужчины среднего возраста, наблюдались симптомы повторяющейся рвоты, приступы тошноты, абдоминальные боли, спазмы мышц, шум в ушах, сухость во рту, сильная жажда, диарея и снижение массы тела на 13 кг. Об этом сообщается в пресс-релизе, опубликованном на сайте Eurekalert.

Симптоматика появилась примерно месяц спустя после того, как пациент начал интенсивный прием витаминных комплексов по рекомендации диетолога, и сохранялась на протяжении почти трех месяцев. Мужчина ежедневно употреблял огромные порции более 20 БАДов: витамин D 50000 мг ( при суточной норме 600 мг или 400 МЕ), витамин K2 100 мг ( при норме 100-300 мкг), витамин C, витамин B9 (фолат) 1000 мг (норма 400 мкг), витамин B2 (рибофлавин), витамин B6, омега-3 2000 мг дважды в день (суточная норма 200-500 мг), а также ряд других витаминов, минералов, питательных веществ и пробиотиков.

Несмотря на то, что при появлении первых признаков гипервитаминоза, он прекратил прием добавок, симптоматика не исчезла. По результатам исследований крови у пациента оказался чрезмерно высокий уровень кальция и несколько завышенный уровень магния, при этом витамин D превышал допустимую норму в семь раз. Кроме того, анализы показали, что его почки не справляются со своими функциями.

Во время восьмидневного пребывания в больнице ему внутривенно вводили жидкости для очищения организма и бисфосфонаты (препараты, которые подавляют активность остеокластов - клеток, разрушающих костную ткань, а также снижают уровень кальция в крови). Несмотря на это, даже спустя два месяца уровень витамина D по-прежнему оставался недопустимо высоким, хотя содержание кальция пришло в норму.

Рекомендуемый уровень витамина D поддерживается с помощью сбалансированного питания, солнечного света и адекватного приема пищевых добавок. Однако чрезмерное употребление БАДов не приносит пользы человеческому организму. "Во всем мире наблюдается растущая тенденция гипервитаминоза D, интоксикацией организма, вызванного сверхвысоким содержанием витамина D3 в сыворотке крови, причем наиболее подвержены этому женщины, дети и пациенты хирургических клиник", - сообщается в статье. " Принимая во внимание, что витамин D медленно выводится из организма (период полураспада составляет около 2 месяцев), симптомы могут длиться неделями", - добавляют авторы публикации.

Симптоматика гипервитаминоза D многочисленна и разнообразна

Спровоцированный преимущественно чрезмерным количеством кальция в крови, гипервитаминоз D характеризуется множеством разнообразных симптомов, таких, как сонливость, чувство апатии, психозы, подавленность, глухота, кома, абдоминальные боли, рвота, запоры, язвенные болезни, панкреатиты, повышенное артериальное давление, нарушение сердечного ритма, почечная недостаточность.

Кроме того, сообщается о других ассоциированных симптомах, включая кератопатию (помутнение роговицы глаза), артралгию ( болевые ощущения в суставах) и нарушение зрения.

Авторы подчеркивают, что это "только один из описанных случаев и что, хотя гипервитаминоз D встречается все чаще, он все еще довольно редок. Однако, с другой стороны, в связи с тем, что дополнительная терапия становится все более популярной, очень важно проводить разъяснительную работу о рисках, связанных с передозировкой витаминных комплексов, а также широким использованием комплементарных методов лечения, включая БАДы".

"В данной истории наглядно показана потенциальная опасность БАДов, которые в большинстве случаев считаются безопасными, пока не будут употреблены в больших количествах или в неудачных комбинациях", - утвержадют авторы.

Доклад об этом клиническом случае была представлен в медицинском издании BMI Case Report.

Краткая аннотация исследование

анонсы и реклама Пиши на наш сайт и зарабатывай -25% на 6750XT MSI Gaming = дешевле 70 тр <b>3080 Gigabyte Gaming почти по старой цене</b> RX 6600 Gigabyte за 40 тр c началом <b>6900XT Gigabyte Aorus за 100тр</b> RTX 3070 за 70 с началом в Ситилинке 3060 Gigabyte Gaming за 50 тр Топовейшая 48Gb Nvidia за 600 тр в продаже <b>3070 Gigabyte Gaming уже дешевле 80 тр</b> 3070 Ti за 80 тр Gigabyte Vision Компьютеры за 10 тр в Ситилинке Radeon PRO 32Gb за 170 тр - смотри 100" TV сильно дешевле, чем ты думаешь

В данном исследовании рассматривается редкий случай интоксикации витамином D и тяжелой гиперкальциемии, вызванной неправильным использованием нескольких пищевых добавок (˃20 активных агентов). Анализ данного случая, подкрепленный накопленными литературными данными, дает основание для дальнейшего обсуждения вопросов безопасности общественного здравоохранения. Множественные клинические проявления токсичности витамина D могут быть крайне опасными, поэтому необходимо не допустить их возникновения.

Источники: Journal BMI Case Report, Википедиа

(https://ru.wikipedia.org/wiki/Витамин_D)

(https://ru.wikipedia.org/wiki/Гипервитаминоз)

(https://casereports.bmj.com/lookup/doi/10.1136/bcr-2022-250555)