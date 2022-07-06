Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Блоги
amv212 За пост начислено вознаграждение
Врачи предупреждают: Передозировка витамина D не только возможна, но и крайне опасна
С ростом популярности дополнительных методов терапии это становится реальной угрозой.
анонсы и реклама
3050 за 30 тр - успей взять по старой цене
3070 Ti Gigabyte Gaming за 80 тр
3070 дешевле 70 тр в Регарде
3 крутых RTX 3070 Ti за копейки
В полтора раза снижена цена RX 6600

Токсичность витамина D, или гипервитаминоз D, - это давно известное и тяжелое расстройство, возникающее  при чрезмерном приемоме витаминных препаратов. Такое состояние развивается исключительно из-за приема добавок, а не из-за диеты или пребывания на солнце, поскольку организм не может самостоятельно контролировать количество витамина D, принимаемого с БАДами.

реклама

Человек держит пачку капсул с витамином D. fcafotodigital/iStock

В новой работе, опубликованной на днях в журнале BMJ Case Report, врачи обратили внимание на эту проблему после лечения госпитализированного пациента из-за избытка витамина D. У больного, мужчины среднего возраста, наблюдались симптомы повторяющейся рвоты, приступы тошноты, абдоминальные боли, спазмы мышц, шум в ушах, сухость во рту, сильная жажда, диарея и снижение массы тела на 13 кг. Об этом сообщается в пресс-релизе, опубликованном на сайте Eurekalert.

Симптоматика появилась примерно месяц спустя после того, как пациент начал интенсивный прием витаминных комплексов по рекомендации диетолога, и сохранялась на протяжении почти трех месяцев. Мужчина ежедневно употреблял огромные порции более 20 БАДов: витамин D 50000 мг ( при суточной норме 600 мг или 400 МЕ), витамин K2 100 мг ( при норме 100-300 мкг), витамин C, витамин B9 (фолат) 1000 мг (норма 400 мкг), витамин B2 (рибофлавин), витамин B6, омега-3 2000 мг дважды в день (суточная норма 200-500 мг), а также ряд других витаминов, минералов, питательных веществ и пробиотиков.

Несмотря на то, что при появлении первых признаков гипервитаминоза, он прекратил прием добавок, симптоматика не исчезла. По результатам исследований крови у пациента оказался чрезмерно высокий уровень кальция и несколько завышенный уровень магния, при этом витамин D превышал допустимую норму в семь раз. Кроме того, анализы показали, что его почки не справляются со своими функциями.

Во время восьмидневного пребывания в больнице ему внутривенно вводили жидкости для очищения организма и бисфосфонаты (препараты, которые подавляют активность остеокластов - клеток, разрушающих костную ткань, а также снижают уровень кальция в крови). Несмотря на это, даже спустя два месяца уровень витамина D по-прежнему оставался недопустимо высоким, хотя содержание кальция пришло в норму.

Рекомендуемый уровень витамина D поддерживается с помощью сбалансированного питания, солнечного света и адекватного приема пищевых добавок. Однако чрезмерное употребление БАДов не приносит пользы человеческому организму. "Во всем мире наблюдается растущая тенденция гипервитаминоза D, интоксикацией организма, вызванного сверхвысоким содержанием витамина D3 в сыворотке крови, причем наиболее подвержены этому женщины, дети и пациенты хирургических клиник", - сообщается в статье. " Принимая во внимание, что витамин D медленно выводится из организма (период полураспада составляет около 2 месяцев), симптомы могут длиться неделями", - добавляют авторы публикации.

Симптоматика гипервитаминоза D многочисленна и разнообразна

Спровоцированный преимущественно чрезмерным количеством кальция в крови, гипервитаминоз D характеризуется множеством разнообразных симптомов, таких, как сонливость, чувство апатии, психозы, подавленность, глухота, кома, абдоминальные боли, рвота, запоры, язвенные болезни, панкреатиты, повышенное артериальное давление, нарушение сердечного ритма, почечная недостаточность.

Кроме того, сообщается о других ассоциированных симптомах, включая кератопатию (помутнение роговицы глаза), артралгию ( болевые ощущения в суставах) и нарушение зрения.

Авторы подчеркивают, что это "только один из описанных случаев и что, хотя гипервитаминоз D встречается все чаще, он все еще довольно редок. Однако, с другой стороны, в связи с тем, что дополнительная терапия становится все более популярной, очень важно проводить разъяснительную работу о рисках, связанных с передозировкой витаминных комплексов, а также широким использованием комплементарных методов лечения, включая БАДы".

"В данной истории наглядно показана потенциальная опасность БАДов, которые в большинстве случаев считаются безопасными, пока не будут употреблены в больших количествах или в неудачных комбинациях", - утвержадют авторы.

Доклад об этом клиническом случае была представлен в медицинском издании BMI Case Report.

Краткая аннотация исследование

анонсы и реклама
Пиши на наш сайт и зарабатывай
-25% на 6750XT MSI Gaming = дешевле 70 тр
<b>3080 Gigabyte Gaming почти по старой цене</b>
RX 6600 Gigabyte за 40 тр c началом
<b>6900XT Gigabyte Aorus за 100тр</b>
RTX 3070 за 70 с началом в Ситилинке
3060 Gigabyte Gaming за 50 тр
Топовейшая 48Gb Nvidia за 600 тр в продаже
<b>3070 Gigabyte Gaming уже дешевле 80 тр</b>
3070 Ti за 80 тр Gigabyte Vision
Компьютеры за 10 тр в Ситилинке
Radeon PRO 32Gb за 170 тр - смотри
100" TV сильно дешевле, чем ты думаешь

В данном исследовании рассматривается редкий случай интоксикации витамином D и тяжелой гиперкальциемии, вызванной неправильным использованием нескольких пищевых добавок (˃20 активных агентов). Анализ данного случая, подкрепленный накопленными литературными данными, дает основание для дальнейшего обсуждения вопросов безопасности общественного здравоохранения. Множественные клинические проявления токсичности витамина D могут быть крайне опасными, поэтому необходимо не допустить их возникновения.  
Источники: Journal BMI Case Report, Википедиа  
(https://ru.wikipedia.org/wiki/Витамин_D)
(https://ru.wikipedia.org/wiki/Гипервитаминоз)
(https://casereports.bmj.com/lookup/doi/10.1136/bcr-2022-250555)

За пост начислено вознаграждение
Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение.
#витамин d #добавки #добавки витамина d #передозировка #таблетки #чрезмерная дозировка
2
Показать комментарии (2)

Материалы по теме

Nature: Генетически сконструированные томаты могут стать новым источником витамина D3
Университет Суррея: Витамин D3 благоприятно воздействует на организм, а вот D2 не помогает в борьбе с инфекциями
Многочисленные исследования показали, что витамины не могут излечить COVID-19
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Какую ОЗУ купить для процессора Core i5-12600K – 32 Гб DDR4-3200 VS 16 Гб DDR5-5200 в тесте TG
26
Тинькофф увеличил размер валютного вклада, хранящегося без комиссии, и сделал другие послабления
8
GTA 6 разрабатывается на продвинутом движке RAGE 9
2
Видеокарты в РФ сильно подорожали на фоне падения рубля, но шанс купить недорогую модель остаётся
36
Зелёную или красную - сравниваем победителей рейтинга "Цена за FPS" от разных производителей
17
Выбираем оптимальную видеокарту для игр в разрешении 2К – 5 моделей по выгодной цене от 37 000р
4
Тинькофф банк вернул деньги блогеру, у которого списали 100% рекламного дохода в виде комиссии
10
В Европе назревает конфликт за доступ к газу из РФ, а Германия потеряет $1 трлн из-за санкций
24
Прощальная распродажа в IKEA запомнится большим скандалом
1
Эйфелева башня проржавела на 40%, её нужно срочно разобрать, отремонтировать и собрать снова
7
AMD Radeon RX 7900 XT: обновлённые характеристики: производительность, цена и доступность
5
В магазинах РФ резко подорожали процессоры – ищем самые выгодны предложения со скидками на 5 июля
11
Жители РФ могут сделать предзаказ S.T.A.L.K.E.R.2: Heart of Chornobyl, но цена ощутимо подросла
96
Что ждать от Биткоина в июле 2022г – резкий обвал на фоне падения экономики США по мнению РБК
11
На бургерах в сети фастфуда "Вкусно - и точка" обнаружена плесень и останки насекомых
18
Blizzard потребовала от фаната Warcraft III прекратить работу над альтернативным движком для стратегии
10
Майнеры Биткоина на грани разорения – доходы от добычи ВТС перестали покрывать расходы по кредитам
22
Британцы научились отматывать электросчетчики - энергокомпании бьют тревогу
6
Ученые создали из яда воронкообразного паука эффективное лекарство от инфарктов и инсультов
3
Курс доллара на Мосбирже поднялся выше 62 рублей, а AliExpress поднял стоимость валюты до 71 рубля
39

Популярные статьи

Дешевый рубль - плохо, дорогой - еще хуже, но есть один нюанс
276
Ставим рекорды экономии — шустрый игровой ПК с GeForce GTX 1650 дешевле 40000 рублей
48
Эксперимент с Windows 10 PE — загружаемся с флешки, выходим в интернет и играем в игры
23
Главные игры июля 2022 года
9
Собираю миниатюрный ПК из Ryzen 7 2700X и MSI GTX 1070 AERO OC: Часть 8
42
Мои впечатления от игры Xenus: Точка кипения. Часть 3
+

Сейчас обсуждают

MrPegge
18:28
И никого не посадил. А по поводу пропавших из банка Открытие триллионов посадки будут? Там тоже ЦБ смотрел в оба.
Экраны блокировки Android скоро могут начать отображать рекламу
Джанболатов Шамиль
18:27
Точнее, работа в диапазоне 65-85 там, так что, в идеале, 85 умножаем на 2, получается 170 ватт, то есть где популярный IDcooling 224, или более дорогой и массивный IDcooling 207 хорошо подойдут
10 самых популярных процессорных кулеров в июле 2022 года
linux4ever
18:27
>как выяснилось, что звонит немалая часть подобных любителей легкой наживы из мест лишения свободы За слова свои отвечаешь? Не расскажешь куда все телефонные мошенники пропали в конце февраля, балабо...
Экраны блокировки Android скоро могут начать отображать рекламу
LifeX
18:27
Всегда им были
Екатеринбуржцу ограничили свободу на 2,5 года за продажу читов и ботов в World of Tanks и World of Warships
qovekt
18:25
Потому что кто под нее будет делать программы? ОС без программ - ненужная игрушка. Гораздо лучше пилить свой дистр линукса, что и так уже делается. У линукса и своих программ полно, ещё и wine есть. ...
Пользователи из РФ массово переходят на пиратскую Windows – продажи ОС Microsoft резко снизились
Userthem
18:22
А свой номер заблокировали?
Экраны блокировки Android скоро могут начать отображать рекламу
RangerXP
18:20
Чел более 50 норм в сутки принимал и чуть не откис - результат предсказуемый.
Xbox Live Gold перестанет предлагать игры для консоли Xbox 360 уже с октября текущего года
Джанболатов Шамиль
18:19
Специально для помощи таким как ты написал статью: https://pikabu.ru/story/chipirovanie_teoriya_zagovorov_otvet_na_statyu_sayta_3dnewsru_i_pro_to_chto_voobshche_proiskhodit_chast_1_8813785?ysclid=l59q...
10 самых популярных процессорных кулеров в июле 2022 года
Каа
18:18
В статье про Астру Линукс талдычат, а она мало того что муриканская, так ещё и настолько тугая и недружественная (окромя незыблемой глюкавости), что хочется разбить нахрен всю технику.
Борт №1 переходит на Linux – самолёт В. Путина и отряд «Россия» отказывается от Windows
ахахах
18:16
вон статьи рассказывают
Борт №1 переходит на Linux – самолёт В. Путина и отряд «Россия» отказывается от Windows
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем