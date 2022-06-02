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Тысячи жителей древнего города Помпеи погибли в результате мощного извержения вулкана Везувий 24 августа 79 года н.э. С момента этого ужасного события прошло около 2000 лет, но кости и гены погибших помпейцев до сих пор открывают перед исследователями новые тайны. Жертвы извержения Помпеи, покрытые пеплом. sestovic/iStock

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Недавнее исследование, опубликованное в журнале Scientific Reports, свидетельствует о наличии неожиданных состояний здоровья и генетического разнообразия у населения, которое процветало в древних Помпеях и других частях итальянского полуострова во времена римского правления. Авторы этого исследования создали первую геномную последовательность помпейцев из скелетов мужчины и женщины, погибших во время вулканической трагедии.

Интересно, что скелеты первоначально были обнаружены в 1933 году на археологическом участке под названием Дом ремесленника (Casa del Fabbro), и всё это время находились в законсервированном состоянии. Говоря о состоянии сохранившихся костей, ведущий автор исследования профессор Габриэле Скоррано сказал: "Все дело в правильной консервации скелетов. Это первое, на что мы обратили внимание, и это было весьма обнадеживающее, поэтому мы решили попытаться извлечь ДНК".

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Цифровая рентгенограмма четвертого поясничного позвонка, пораженного туберкулезным спондилодисцитом у мужчины. Source: Scientific Reports/Nature

Какие тайны хранит ДНК древних жителей Помпеи?

Используя современные инструменты для секвенирования генома, ученые извлекли генетический материал из части височной кости (Petrous) одного из скелетов. Petrous - это небольшой пирамидообразный сегмент височной кости, который защищает внутреннюю часть человеческого уха. Палеогенетическая экспертиза (анализ генетического материала, найденного в древних останках) сохранившейся ДНК позволила исследователям узнать важные подробности генетической и медицинской истории помпейцев.

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По результатам анализа в генетическом материале скелета мужчины была обнаружена ДНК Mycobacterium tuberculosis, что указывало на то, что человек страдал спинальным туберкулезом. Во время раскопок 1933 года скелеты мужчины и женщины были найдены в таком положении, как будто они обедали, когда внезапно извержение вулкана испепелило их заживо.

Согласно новой теории, мужчина не мог убежать, так как не мог двигаться из-за проблем с позвоночником. В интервью The New York Times один из авторов исследования, Пьер Франческо Фаббри, сказал: "Из-за этого заболевания он был практически не подвижен". Чтобы проследить генетическую историю, исследователи изучили генетический материал 1030 древних и 471 современного жителя полуострова Италия и сравнили их с ДНК помпейцев.

Удивительно, но генетический состав черепа мужчины указал на римское происхождение и выявил общее генетическое наследие с жителями Анатолии, Турции и острова Сардиния. Эти результаты свидетельствуют о том, что Помпеи и регион Итальянского полуострова были богаты расовым и генетическим разнообразием во времена античности. Поскольку количество генетического материала, извлеченного из скелета женщины, было очень мало, исследователи не смогли провести подробный генетический анализ ее ДНК.

Доктор Серена Вива исследует скелетированные останки одного из жителей древнего города Помпеи

Изучение останков Помпеи - это "эмоциональный" опыт

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Известный сегодня как объект Всемирного наследия ЮНЕСКО, Помпеи когда-то были роскошным городом, в котором жили члены богатых римских семей. На его территории были расположены театральные площадки, рынки, культурные центры. Население города составляло приблизительно 12 000 человек. Извержение вулкана Везувий уничтожило всё великолепие города и погребло его под большим количеством вулканического пепла. По некоторым оценкам, во время трагедии погибло более 16 000 человек.

Объясняя всю ценность скелетированных останков жителей Помпеи, исследователь Серена Вива в интервью BBC сказала: "Эти люди - молчаливые свидетели одного из самых известных исторических событий в мире. Такая работа очень эмоциональна и является для меня большой привилегией". Она считает, что останки подобны картине, рассказывающей о том, что произошло с Помпеями в день извержения Везувия.

Аннотация исследования:

Археологический памятник Помпеи является одним из 54 объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО в Италии, благодаря своей уникальности: город был полностью разрушен и погребен извержением Везувия в 79 г. н.э. В данной работе представлен междисциплинарный подход с биоархеологическим и палеогеномным анализом двух человеческих останков помпейцев из Каса дель Фаббро. Учёным удалось охарактеризовать генетический профиль генома первого помпейца, который имеет сильное сходство с окружающим населением центральной Италии эпохи Римской империи. Полученные результаты свидетельствуют о том, что, несмотря на обширные связи между Римом и другими средиземноморскими популяциями, на Итальянском полуострове в то время существовала заметная степень генетической однородности. Более того, палеопатологический анализ выявил наличие спинального туберкулеза и в дальнейшем учёные подтвердили его присутствие в древних ДНК Mycobacterium tuberculosis. В заключение следует отметить, что данное исследование демонстрирует возможности комбинированного подхода к изучению древних людей и подтверждает возможность извлечения древней ДНК из человеческих останков Помпеи. Выводы, сделанные исследователями, дают основание для проведения интенсивного и всестороннего палеогенетического анализа с целью реконструкции генетической истории населения Помпеи, как уникального археологического памятника.

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Источники: History.com, National Geographic, Journal Nature, The New York Times, BBC

(https://www.nature.com/articles/s41598-022-10899-1)

(https://www.history.com/topics/ancient-history/pompeii)

(https://www.bbc.com/news/science-environment-61557424) (https://kids.nationalgeographic.com/history/article/pompeii)

(https://www.nytimes.com/2022/05/26/science/pompeii-vesuvius-dna-archaeology.html)