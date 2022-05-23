Частная космическая компания SpaceX намерена привлечь до $1,725 млрд. по цене $70 за акцию

Судьбы SpaceX и Twitter могут оказаться неразрывно связанными между собой.

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Частная космическая компания SpaceX планирует привлечь финансирование в размере около $1,725 млрд по цене $70 за акцию. Об этом сообщает CNBC со ссылкой на источники. В результате масштабного раунда инвестиций новая оценка компании возрастет примерно до $127 млрд., что может помочь генеральному директору SpaceX Элону Маску в приобретении Twitter.

Jorge Villalba/iStock

Поможет ли SpaceX Илону Маску профинансировать покупку Twitter за $44 млрд?

Данная информация появилась вскоре после того, как SpaceX повысила цену на свои услуги спутникового интернета Starlink, сославшись на инфляцию. Кроме того, недавно Маск заявил, что компании грозит банкротство в будущем, если она не ускорит производство двигателей Raptor 2.

SpaceX разделила цену своих акций 10 к 1 в феврале этого года, а также заключила сделку по вторичной продаже активов на сумму в 750 миллионов долларов для инсайдеров и акционеров компании. В настоящее время SpaceX является третей по величине частной компанией в мире после шанхайского владельца TikTok компании ByteDance и платежной платформы Ant Group из Ханчжоу.

На прошлой неделе издание New York Post первым сообщило, что SpaceX намерена привлечь денежные инвестиции, подогревая тем самым спекуляции о том, что это может быть частью планов Маска по приобретению социальной медиа-платформы Twitter за $44 млрд. В газете Post со ссылкой на анонимные инсайдерские источники сообщалось, что "до сих пор на акции компании наблюдался довольно вялый спрос".

По состоянию на декабрь прошлого года Маск владеет 44 процентами акций SpaceX, и на данный момент нет никаких официальных подтверждений того, что он собирается продать какую-либо часть активов компании. В настоящее время против генерального директора SpaceX выдвинуты обвинения в сексуальных домогательствах со стороны, бывшей стюардессы компании, однако он опроверг эти претензии, заявив, что они "абсолютно не соответствуют действительности и являются политически мотивированными". (По последним данным, стюардесса заключила соглашение о выходном пособии в размере 250 000 долларов США со SpaceX в 2018 году).

Новые средства помогут SpaceX в реализации программы Starship

За последние годы компании SpaceX удалось привлечь миллиарды на реализацию проекта по созданию многоразовой ракеты-носителя Starship и спутниковой интернет-сети Starlink. В апреле прошлого года Маск заявил, что прибыль от интернет-сервиса пойдет на строительство корабля Starship, который отправится на Луну примерно в 2025 году, а в 2030-х годах, возможно, доберется до Марса.

В последние месяцы деятельность компании SpaceX по запуску спутников Starlink получила довольно высокую оценку, а также вызвала ряд замечаний со стороны мирового астрономического сообщества и сотрудников NASA. Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства даже предупредило, что массивная спутниковая констелляция может негативно отразиться на ее возможностях по предотвращению угрозы столкновения с астероидами.

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Источники: CNBC, New York Post

(https://www.cnbc.com/2022/05/22/elon-musks-spacex-looks-to-raise-1point7-billion-in-new-funding.html)

(https://www.cnbc.com/2022/03/23/spacex-raises-prices-for-launches-and-starlink-due-to-inflation.html)

(https://nypost.com/2022/05/16/elon-musks-spacex-selling-shares-possibly-to-finance-twitter-bid/)