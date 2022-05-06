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SpaceX запустила еще 53 спутника Starlink во время рекордной 12-й миссии Falcon 9
SpaceX успешно вывела на орбиту еще 53 спутника Starlink в пятницу, 6 мая, в 09:42 GMT. Именно эта ракета Falcon 9 использовалась для исторической миссии Demo-2 в мае 2020 года
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Компания SpaceX осуществила еще один запуск спутников Starlink 

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Частная космическая компания успешно вывела на орбиту еще 53 спутника Starlink. Запуск миссии Starlink 4-17 состоялся в пятницу, 6 мая, в 5:42 утра EDT (0942 GMT). Это уже 12-й запуск первой ступени Falcon 9, что позволило ей сравняться по количеству повторных запусков с ракетой-носителем B1062. 

Falcon 9 на старте (слева) и в точке Max-Q (справа). SpaceX/YouTube

Еще 53 спутника SpaceX Starlink достигли орбиты

На изображении выше показан Falcon 9 на старте слева и в точке Max-Q справа. Max-Q - это точка, в которой ракета испытывает максимальное динамическое напряжение во время запуска и подъема.

Данная ракета Falcon 9 уже использовалась для семи миссий Starlink, а также для исторического запуска Demo-2 в мае 2020 года, который стал первым пилотируемым полетом с территории США за последние девять лет.  Проекту Demo-2 был посвящен новый документальный фильм Netflix под названием "Возвращение в космос".

Первая ступень Falcon 9 возвращается в атмосферу Земли. Source: SpaceX/YouTube

В 5:51 утра EDT (0951 GMT) первая ступень Falcon 9 успешно приземлилась на борт беспилотного корабля "A Shortfall of Gravitas".  Это уже это 44-ая  миссия Starlink, и с момента первого запуска в мае 2019 года частная космическая компания отправила на орбиту более 2 000 спутников. Более 1 600 из них находятся в рабочем состоянии, и в данный момент SpaceX обслуживает около 250 000 абонентов Starlink по всему миру.

Мега-созвездие Starlink продолжает расти

В последнее время деятельность компании SpaceX по запуску Starlink получила высокую оценку, а также вызвала критику со стороны астрономов и сотрудников NASA. Спутниковая служба SpaceX помогает поддерживать связь даже в самых труднодоступных и малонаселенных районах нашей планеты, обеспечивая широкополосный доступ к интернету на скорости до 1 гигабита в секунду.

Однако спутники Starlink препятствуют астрономическим наблюдениям, и в связи с этим NASA недавно предупредило, что они могут помешать своевременному обнаружению потенциально опасных астероидов.

В любом случае, частота запусков Starlink в ближайшее время вряд ли замедлится: SpaceX уже получила разрешение FCC на запуск 12 000 спутников и в ближайшее время получит разрешение на запуск еще примерно 30 000 спутников.

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Источники:Spacex, Youtube
(https://www.spacex.com/launches/sl4-17/)
(https://www.youtube.com/watch?v=KzpVUXxdc68&ab_channel=SpaceX)

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#spacex #starlink #falcon 9 #спутники starlink #запуск спутников starlink
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