SpaceX успешно вывела на орбиту еще 53 спутника Starlink в пятницу, 6 мая, в 09:42 GMT. Именно эта ракета Falcon 9 использовалась для исторической миссии Demo-2 в мае 2020 года

Компания SpaceX осуществила еще один запуск спутников Starlink

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Частная космическая компания успешно вывела на орбиту еще 53 спутника Starlink. Запуск миссии Starlink 4-17 состоялся в пятницу, 6 мая, в 5:42 утра EDT (0942 GMT). Это уже 12-й запуск первой ступени Falcon 9, что позволило ей сравняться по количеству повторных запусков с ракетой-носителем B1062.

Falcon 9 на старте (слева) и в точке Max-Q (справа). SpaceX/YouTube

Еще 53 спутника SpaceX Starlink достигли орбиты

На изображении выше показан Falcon 9 на старте слева и в точке Max-Q справа. Max-Q - это точка, в которой ракета испытывает максимальное динамическое напряжение во время запуска и подъема.

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Данная ракета Falcon 9 уже использовалась для семи миссий Starlink, а также для исторического запуска Demo-2 в мае 2020 года, который стал первым пилотируемым полетом с территории США за последние девять лет. Проекту Demo-2 был посвящен новый документальный фильм Netflix под названием "Возвращение в космос".

Первая ступень Falcon 9 возвращается в атмосферу Земли. Source: SpaceX/YouTube

В 5:51 утра EDT (0951 GMT) первая ступень Falcon 9 успешно приземлилась на борт беспилотного корабля "A Shortfall of Gravitas". Это уже это 44-ая миссия Starlink, и с момента первого запуска в мае 2019 года частная космическая компания отправила на орбиту более 2 000 спутников. Более 1 600 из них находятся в рабочем состоянии, и в данный момент SpaceX обслуживает около 250 000 абонентов Starlink по всему миру.

Мега-созвездие Starlink продолжает расти

В последнее время деятельность компании SpaceX по запуску Starlink получила высокую оценку, а также вызвала критику со стороны астрономов и сотрудников NASA. Спутниковая служба SpaceX помогает поддерживать связь даже в самых труднодоступных и малонаселенных районах нашей планеты, обеспечивая широкополосный доступ к интернету на скорости до 1 гигабита в секунду.

Однако спутники Starlink препятствуют астрономическим наблюдениям, и в связи с этим NASA недавно предупредило, что они могут помешать своевременному обнаружению потенциально опасных астероидов.

В любом случае, частота запусков Starlink в ближайшее время вряд ли замедлится: SpaceX уже получила разрешение FCC на запуск 12 000 спутников и в ближайшее время получит разрешение на запуск еще примерно 30 000 спутников.

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Источники:Spacex, Youtube

(https://www.spacex.com/launches/sl4-17/)

(https://www.youtube.com/watch?v=KzpVUXxdc68&ab_channel=SpaceX)