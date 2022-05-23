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Live Science: 27 мая гигантский астероид пронесется мимо Земли на скорости 76 000 км в час.
Гигантский астероид диаметром около 1,5 километра пролетит мимо нашей планеты 27 мая текущего года
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Гигантский астероид, размером чуть более 1,5 километров, пронесется мимо Земли с невероятной скоростью в 47 200 мили в час (~76 000 км/ч), перед самыми выходными в пятницу, 27 мая, сообщает журнал Live Science.

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Иллюстрация астероида в космосе. dzika_mrowka/iStock

В некотором смысле этот астероид ознаменует месячную годовщину другого крупного астероида, который пронесся мимо нашей планеты на скорости более 37 000 километров в час  в час 27 апреля прошлого месяца. При своих гигантских размерах оба этих небесных тела все еще остаются маленькими камешками по сравнению с тем, который, как считается, уничтожил динозавров. Как впрочем, мог бы уничтожить и человечество, если удар был нанесён в более позднюю эпоху.

Отслеживание "околоземных объектов"

Именно по этой причине NASA ежегодно отслеживает более 29 000 околоземных объектов (ОСЗ). ОСЗ - это любой объект, который приближается к орбите Земли на расстояние 30 млн миль (48 млн км). По оценкам национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства, большинство ОСЗ представляют собой довольно небольшие камни. Однако объект 7335 (1989 JA), несущийся в космическом пространстве со скоростью 47 200 миль в час, более чем на 99 процентов крупнее большинства астероидов, отслеживаемых космическим агентством.

Каменистый астероид 7335 впервые был зарегистрирован в 1989 году в Паломарской обсерватории в Сан-Диего, штат Калифорния. Астероид относится к классу Аполлонов, а это означает, что размеры его орбиты больше земной, и он пересекает ее с внешней стороны в области своего перигелия. Объект 7335 (1989 JA), вращается вокруг Солнца и совершает полный оборот за 861 день или два года и четыре месяца.

К счастью астероид и наша родная планета пересекаются не так часто. 27 мая эти два небесных тела будут находиться на расстоянии 2,5 млн миль (4 млн км) друг от друга. Когда они пересекутся в следующий раз, мы все станем старше на 33 года. Это произойдет 23 июня 2055 года, и в этот раз астероид пролетит мимо Земли на расстоянии около 17 миллионов миль (27 миллионов км).

Тем не менее, NASA классифицирует 7335 как потенциально опасный астероид, то есть если гигантский камень по какой-то причине изменит свою траекторию и врежется в Землю, он нанесет колоссальный ущерб.

Перенаправление астероидов

Человечество прекрасно осознает угрозу от таких отклонений и постоянно изучает возможные способы корректировки курса потенциально опасных небесных объектов. В прошлом году мы сообщали, что в рамках миссии Double Asteroid Redirection Test (DART) NASA запустило проект по изучению возможности перенаправления астероидов в сторону от нашей орбиты. В конце прошлого месяца Китайским национальным космическим управлением (CNSA) также были представлены планы по созданию подобной планетарной защиты.

Стоит отметить, что ни одна из этих миссий не ставит перед собой цель взорвать астероид ядерной бомбой, как того хотели бы герои голливудских фильмов. Вместо этого учёные пытаются узнать, что необходимо сделать, чтобы подтолкнуть астероиды так, чтобы они не приближались к орбите Земли. Всего семь угловых минут могли бы стать той самой разницей между глобальной катастрофой и едва не случившимся столкновением.

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Источники: Википедиа,Journal Live Science
(https://en.wikipedia.org/wiki/(7335)_1989_JA)
(https://www.livescience.com/asteroid-encounter-7335-1989-JA 
(https://interestingengineering.com/potentially-hazardous-asteroid-zips-past-earth)

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