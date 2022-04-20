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Ученые считают, что в ледяных океанах спутника Юпитера может существовать жизнь
На Европе, по всей видимости, гораздо больше жидкой воды, чем мы могли себе представить. Вода, вода, кругом вода!
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Забудьте о Марсе! Луна Юпитера - Европа представляет собой один из наиболее перспективных миров Солнечной системы для поиска инопланетной жизни. Во многом это связано с тем, что под толщей льда на ее поверхности находится огромный жидкий океан. Хотя диаметр Европы составляет всего одну четвертую диаметра Земли, в ее океане может быть вдвое больше воды, чем во всех океанах нашей планеты вместе взятых. А там, где есть вода, есть вероятность зарождения жизни, какой мы ее знаем.

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Но на самом деле обнаружить инопланетную жизнь на Европе будет чрезвычайно сложной задачей. Толщина ледяной оболочки луны предположительно достигает  20 - 30 км. Самое большое расстояние, на которое люди когда-либо углублялись в недра Земли, составляет 12 262 метра.

Однако, возможно, все не так страшно, как мы думаем. Новое исследование, опубликованное во вторник в журнале Nature Communications, позволяет сделать вывод, что ледяной панцирь может быть гораздо более пористым, чем считалось ранее. Фактически, во льду может находиться множество водных карманов, в которых также может существовать жизнь.

Ключом к новым открытиям является Гренландия. Новые данные, полученные с помощью радиолокационного анализа льда, показывают образование "двойного хребта" в Гренландском ледяном щите, который наблюдается и на Европе. Исследователи, написавшие новую работу, считают, что механизм формирования двойных хребтов Гренландии применим и к Европе, что позволяет предположить, что на луне Юпитера больше жидкой воды, чем мы могли себе представить.

"Это было действительно случайная удача", - сказал изданию The Daily Beast Райли Кульберг, инженер-электротехник, получивший докторскую степень в Стэнфордском университете и возглавивший новое исследование. "Один из моих коллег по работе, планетарный ученый, выступал с докладом о больших нерешенных вопросах в изучении Европы и показал фотографию этих двойных хребтов на поверхности. Меня поразило, что я видел похожую особенность в моих собственных данных с Земли, когда работал над совершенно другим проектом, связанным с воздействием изменения климата на Гренландский ледяной щит".

Концепция художника показывает, гипотетический процесс формирования двойных хребтов на поверхности Европы. Они могут возникнуть на небольшой глубине в результате повторного замерзания водяных карманов внутри ледяного панциря. Justice Blaine Wainwright


Кульберг и его коллеги вернулись к данным по Европе и обнаружили, что двойные хребты на луне Юпитера (впервые замеченные в 1990-х годах миссией NASA Galileo) демонстрируют уникальное соотношение между высотой хребтов и расстоянием между ними. После учета разницы в силе тяжести между Землей и Европой, команда пришла к выводу, что в Гренландии хребты сформировались подобным образом.

Известно, что двойные хребты образуются в Гренландии, когда лед под давлением трескается вокруг карманов с жидкой водой, которая повторно замерзает внутри ледяного щита, что приводит к образованию двух пиков определенной формы. Такие карманы воды находятся на небольшой глубине и придают ледяному щиту более пористую структуру.

По мнению ученых, тот же механизм объясняет появление двойных гребней на Европе и указывает на то, что её ледяной панцирь динамичен, проницаем и, возможно, изобилует мелкими водоемами с жидкой водой.

"Если двойные хребты Европы формируются подобным образом, это наводит на мысль, что неглубокие водяные карманы были, а может быть, и остаются, чрезвычайно распространенными в ледяной оболочке", - сказал Кульберг. "Двойные хребты - это, безусловно, наиболее типичная поверхность, которую мы видим на снимках с Европы, поэтому если они формируются над водой, то она должна быть повсюду в ледяной оболочке". А это значит, что шансы для зарождения жизни на луне Юпитера гораздо выше, чем считалось ранее.

Однако подтвердить эту гипотезу можно только путем непосредственного изучения Европы. Скорее всего, это произойдет в следующем десятилетии: NASA планирует запустить орбитальный зонд под названием Europa Clipper в октябре 2024 года, который должен добраться до Европы в апреле 2030 года. Он будет оснащен проникающим радиолокатором, который поможет нам больше узнать о ледяной оболочке шестого спутника Юпитера, а также поможет выяснить, действительно ли Европа является наиболее подходящим местом для возникновения жизни в нашей Солнечной системе.

 

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Источники: Nature Communications (https://www.nature.com/articles/s41467-022-29458-3)

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