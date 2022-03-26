Исследователи из Университета Западного Сиднея совместно с больницей Ливерпуля разработали инструменты, которые помогут хирургам-стажерам освоить сложные хирургические процедуры

Безусловно, в хирургии требуется очень точное и деликатное тактильное восприятие. Именно с этой целью и был разработан новый набор хирургических тренировочных перчаток, которые отслеживают движения рук пользователя и информируют о его технике выполнения операций.

В каждой перчатке используется несколько датчиков движения, расположенных на тыльной стороне большого, указательного и среднего пальцев. Gough Lui реклама

Латексные перчатки с электронным управлением были разработаны командой австралийского Университета Западного Сиднея. Прототип третьего поколения в настоящее время испытывается хирургами-стажерами в британской больнице Ливерпуля.

Каждая перчатка включает гибкий плоский электрический кабель, проходящий по тыльной стороне большого, указательного и среднего пальцев. Каждый из них имеет несколько IMU (инерциальных измерительных блоков), установленных по всей длине кабеля, для контроля движений каждого сегмента пальца (всего в каждой перчатке по девять блоков).

Хирургические навыки, востребованные в наши дни, гораздо сложнее, чем в предыдущие десятилетия. Гоф Луи и команда из MARCS разработали электронные перчатки, которые помогают стажерам учиться на движениях опытных хирургов. Такие перчатки пользуются у студентов большой популярностью. Gough Lui

В финальной версии этой технологии данные с IMU будут поступать на миниатюрную печатную плату, установленную на тыльной стороне устройства, а затем по Bluetooth транслироваться в приложение, установленное на смартфоне, планшете или компьютере. По мере того, как студенты будут практиковаться в выполнении упражнений, это приложение позволит оценить, насколько движения их рук соответствуют тем, которые были бы оптимальными для выполнения задания.

"Одной только записи движений недостаточно", - рассказывает ведущий научный сотрудник д-р Гоф Луи. " Наш подход подразумевает создание каталога записей опытных хирургов, выполняющих поставленные задачи, с которыми студент может сравнить свои собственные действия. Этот ориентир станет для студентов целью, к которой они должны стремиться".

Несмотря на все вышесказанное, перчатки предназначены для дополнения традиционных методов обучения, а не их замены. Вполне возможно, что они могут найти применение и в других сферах деятельности, где важно развивать ловкость рук, например, в музыке или искусстве.

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Источники: Western Sydney University

https://www.westernsydney.edu.au/future-makers/issue-four/a-safer-handover