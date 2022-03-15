Цены на никель стремительно растут, отчасти из-за того, что Россия, основной поставщик этого металла, подверглась жестким санкциям в результате проведения спецоперации на Украине.

Цены на никель стремительно растут.

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Отчасти это связано с тем, что Россия, основной поставщик этого металла, подверглась жестким санкциям в результате проведения спецоперации на Украине. В результате чрезвычайных обстоятельств, стоимость никеля выросла почти в четыре в течение всего одного дня.

Никель является ключевым компонентом литий-ионных аккумуляторов, используемых в электромобилях.

По данным Wall Street Journal, 7 марта, в понедельник, никель торговался на Лондонской бирже металлов с 90-процентным ростом, достигнув 55 000 долларов за метрическую тонну, а затем закрылся на отметке в $48 078. Следующий день был таким же "сумасшедшим" , поскольку никель достиг шокирующего максимума в $100 000. Лондонская биржа металлов была вынуждена отменить торги во вторник утром, после того как цены трехмесячных контрактов выросли более чем в четыре раза.

Беспрецедентный рост нанес ущерб мировому рынку никеля и связанным с ним добывающим и перерабатывающим отраслям.

В результате сложилась довольно серьезная ситуация, поскольку никель является ключевым компонентом литий-ионных аккумуляторных батарей, которые используются в большинстве электромобилей, планируемых к выпуску на рынки США и Европы. Резкий скачок цен заставил аналитиков и инвесторов выразить обеспокоенность по поводу инновационных программ многих производителей электромобилей, а также относительно целесообразности их реализации в условиях текущей ситуации.

Как санкции повлияли на добычу никеля?

Резкие колебания отчасти вызваны западными санкциями против России, в том числе отключением российских банков от системы SWIFT. Общий объем добычи никелевой руды в России составляет 11 процентов от общемировых поставок, а доля чистого никеля достигает 20 процентов. "Последствия для глобальной цепочки поставок вполне предсказуемы, - сказал Global Times Ван Яньцин, отраслевой аналитик.

Использование никеля в электромобилях

Электромобили находятся в наиболее уязвимом положении, поскольку батареи с высоким содержанием никеля обеспечивают существенные преимущества для EV. Никель имеет решающее значение для аккумуляторных батарей с высокой плотностью энергии, используемых в самых последних моделях.

Особенно сильно пострадают автопроизводители, которые не успели обеспечить себе ценным металлом по старым ценам, поскольку они могут либо смириться с нынешней стоимостью сырья и снижением маржи прибыли, либо переложить её на потребителей, что будет невыгодно обеим сторонам.

Если цена на никель продолжит расти такими же темпами, то стоимость электромобилей, скорее всего, резко возрастет. Возможно, это уже происходит, поскольку Tesla пересмотрела свои цены на Model 3 и Model Y, увеличив стоимость некоторых модификаций на 1000 долларов. Причем стоить отметить, что Tesla повысила цены только на автомобили с никелевыми батареями.

Однако это коснется не всех электромобилей

Существует альтернативный тип аккумуляторов, который уже используется для более дешевых EV. Однако такие литий-железо-фосфатные (LFP) элементы, не лишены недостатков. Поскольку LFP-батареи имеют более низкую плотность энергии, они намного тяжелее никелевых аналогов и это обстоятельство существенно ограничивает эксплуатационные характеристики и отрицательно сказывается на управляемости автомобиля.

Аккумуляторы LFP появились на рынке прошлой осенью, когда компания Tesla начала использовать их в своих моделях начального уровня. Теперь, когда цены на никель резко выросли, мировым автопроизводителям, возможно, придется последовать примеру Tesla и перейти на LFP варианты.

Между тем, по данным Bloomberg, сырьевые аналитики прогнозируют, что со второго квартала этого года никель будет торговаться на отметке выше $20 000 за тонну и не опустится ниже, по крайней мере, до 2025 года.

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