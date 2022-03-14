В США и странах Евросоюза не все так радужно. Рассчитывая наказать Россию, западные "партнеры" стреляют себе в ногу, а может, куда-то и повыше

По словам предпринимателя и бизнес-магната Илона Маска, компании Tesla и SpaceX в последнее время испытывают значительное инфляционное давление. Инфляция потребительских цен в США достигла самого резкого скачка с 1982 года.

Илон Маск, генеральный директор Tesla Inc и основатель SpaceX реклама

Генеральный директор Tesla и SpaceX подчеркнул, что высокий рост инфляции наблюдается в сфере сырья и логистики.

Через свой официальный аккаунт в Твиттере Маск сказал: "Tesla & SpaceX в настоящее время ощущают мощное инфляционное давление в секторе сырьевых ресурсов и логистики".

В результате резкого роста цен на жилье, продукты питания и газ инфляция в США за последние 12 месяцев, выросла до 8,1% и это самый резкий скачок за последние четыре десятилетия. Между тем, с учетом сезонных колебаний уровень инфляции только за февраль составил 0,85 процента после январского повышения на 0,63 процента.

На минувшей неделе Бюро статистики труда США заявило, что "увеличение индексов бензина, жилья и продуктов питания внесло наибольший вклад в сезонно скорректированный рост цен на все виды товаров".

Данные показали, что индекс бензина вырос на 6,6% в феврале и составил почти треть месячного прироста по всем статьям; другие индексы энергетических компонентов были неоднозначными. Общий индекс потребительских цен за месяц вырос на 1,2 процента, а индекс цен на продукты домашнего питания составил 1,4 процента; оба показателя продемонстрировали наибольший месячный рост с апреля 2020 года.

В этом месяце мировые цены на пшеницу выросли почти на 40%. На долю России и Украины приходится около 30 процентов мирового экспорта зерна

Инфляционное давление в стране вызвало опасения по поводу агрессивного ужесточения денежно-кредитной политики со стороны Федеральной резервной системы США (FED) наряду с повышением ключевой процентной ставки.

Федеральная резервная система США 15-16 марта планирует провести заседание для обсуждения проблем денежно-кредитной политики страны. Ожидается, что комитет ведомства повысит процентные ставки, поскольку "они сталкиваются с экономической неопределенностью и рисками из-за мощного мирового кризиса".

В Европе оптовые цены на природный газ достигли почти 4000 долларов за 1000 кубометров, а цены на энергетический уголь, используемый на электростанциях, превысили 400 долларов за тонну. Огромный рост цен приведет к дальнейшему увеличению инфляции, которую с трудом пытаются контролировать центральные банки, повышая стоимость жизни по всему миру.

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Источники: Financial Times, Mint

https://www.livemint.com/companies/news/elon-musk-tesla-spacex-see-significant-recent-inflation-pressure-11647225467624.html