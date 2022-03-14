По словам предпринимателя и бизнес-магната Илона Маска, компании Tesla и SpaceX в последнее время испытывают значительное инфляционное давление. Инфляция потребительских цен в США достигла самого резкого скачка с 1982 года.
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Генеральный директор Tesla и SpaceX подчеркнул, что высокий рост инфляции наблюдается в сфере сырья и логистики.
Через свой официальный аккаунт в Твиттере Маск сказал: "Tesla & SpaceX в настоящее время ощущают мощное инфляционное давление в секторе сырьевых ресурсов и логистики".
В результате резкого роста цен на жилье, продукты питания и газ инфляция в США за последние 12 месяцев, выросла до 8,1% и это самый резкий скачок за последние четыре десятилетия. Между тем, с учетом сезонных колебаний уровень инфляции только за февраль составил 0,85 процента после январского повышения на 0,63 процента.
На минувшей неделе Бюро статистики труда США заявило, что "увеличение индексов бензина, жилья и продуктов питания внесло наибольший вклад в сезонно скорректированный рост цен на все виды товаров".
Данные показали, что индекс бензина вырос на 6,6% в феврале и составил почти треть месячного прироста по всем статьям; другие индексы энергетических компонентов были неоднозначными. Общий индекс потребительских цен за месяц вырос на 1,2 процента, а индекс цен на продукты домашнего питания составил 1,4 процента; оба показателя продемонстрировали наибольший месячный рост с апреля 2020 года.
Инфляционное давление в стране вызвало опасения по поводу агрессивного ужесточения денежно-кредитной политики со стороны Федеральной резервной системы США (FED) наряду с повышением ключевой процентной ставки.
Федеральная резервная система США 15-16 марта планирует провести заседание для обсуждения проблем денежно-кредитной политики страны. Ожидается, что комитет ведомства повысит процентные ставки, поскольку "они сталкиваются с экономической неопределенностью и рисками из-за мощного мирового кризиса".
В Европе оптовые цены на природный газ достигли почти 4000 долларов за 1000 кубометров, а цены на энергетический уголь, используемый на электростанциях, превысили 400 долларов за тонну. Огромный рост цен приведет к дальнейшему увеличению инфляции, которую с трудом пытаются контролировать центральные банки, повышая стоимость жизни по всему миру.
Источники: Financial Times, Mint
https://www.livemint.com/companies/news/elon-musk-tesla-spacex-see-significant-recent-inflation-pressure-11647225467624.html