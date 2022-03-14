85% клиентов компании Artemis Protection из Франции. Остальные заказы поступают из Финляндии, Швеции, Норвегии и Польши. В США тоже не всё спокойно.

После начала военной операции России в мире резко возрос спрос на бомбоубежища. Итальянская компания Minus Energie, производящая бомбоубежища, заявила, что запросы на ее продукцию достигли беспрецедентного уровня после того, как 24 февраля российские войска начали спецоперацию на Украине, сообщает агентство Business Insider.

Элитные бункеры компании Artemis Protection. Artemis Protection

"Я никогда такого не видел".

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Компания Minus Energie за весь двадцатилетний период своего существования построила всего 50 подземных бункеров. Но только за последние две недели она получила более 500 запросов от потенциальных клиентов, заинтересованных в приобретении её продукции.

Элитные бункеры компании Artemis Protection. Artemis Protection

Самый маленький бункер Minus Energie предлагается по цене от 32 000 долларов США, при цене от 1300 до 2100 долларов США за квадратный метр (сообщает компания на своем сайте). По данным Business Insider, многие другие фирмы по производству убежищ для выживания, включая американскую компанию Rising S Company, также стали объектом повышенного внимания.

В интервью изданию Рон Хаббард, генеральный директор компании Atlas Survival Shelters, сказал: "Я никогда не видел такого. Многие люди, подходят, интересуются и говорят друг другу: "Давай купим это".

Элитные бункеры компании Artemis Protection. Artemis Protection

Популярность элитных бункеров растет

Согласно репортажу The New York Times, "проявления тревоги и желания самозащиты американцев сместились от масок, вакцин и закрытых помещений ковида к бункерам, таблеткам йода и сиренам воздушной тревоги". Но всё-таки на фоне всеобщей западной истерии вызывает удивление тот факт, что некоторые компании по производству бомбоубежищ предлагают бункеры элитного класса.

Элитные бункеры компании Artemis Protection. Artemis Protection

Например, французская компания Artemis Protection предлагает роскошные бомбоубежища по цене от 300 000 до 500 000 долларов США, в зависимости от предъявляемых требований. Основатель компании, Матье Серанн, сообщил Business Insider, что за последние две недели он тоже получил более 500 заказов на новые бомбоубежища.

Элитные бункеры компании Artemis Protection. Artemis Protection

В заявлении от 9 марта Европейский Союз заявил, что он "крайне обеспокоен рисками ядерной безопасности, защиты и гарантий, вызванными последними событиями, а также потенциальным ущербом, который может иметь значительное воздействие с серьезными последствиями для здоровья людей и окружающей среды".

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Еще два года назад можно было бы посмеяться над предположением, что весь мир будет носить маски и социально дистанцироваться в течение многих месяцев. Сегодня, в мире, привыкшем к состоянию повышенной готовности, новый спрос на бомбоубежища может показаться менее удивительным, хотя и не менее тревожным.