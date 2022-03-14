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Учёные MIT разработали способ очистки солнечных панелей с помощью статического электричества
Исследователи из Массачусетского технологического института разработали способ очистки солнечных панелей без использования воды. Экономия составит 38 миллионов кубометров воды в год. Этого достаточно, чтобы обеспечить питьевой водой более 2 миллионов человек.
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Ученые из Массачусетского технологического института разработали метод, в котором используется статическое электричество для очистки солнечных панелей от пыли. Новая технология позволит исключить из процесса обслуживания регулярную очистку элементов с помощью воды и мыльного раствора, сообщается на сайте MIT.

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Солнечные панели играют важную роль в продвижении возобновляемых источников энергии во всем мире, но и у этой технологии имеются некоторые проблемы. Например, необходимо срочно решить вопросы утилизации, поскольку срок службы первого поколения солнечных элементов уже подходит к своему логическому завершению.

Метод сухой очистки солнечных электростанций. MIT

 

Кроме того, для очистки солнечных панелей требуется огромное количество воды. По данным MIT, мощность солнечных панелей снижается из-за постоянно накапливающейся пыли и поэтому необходима их регулярная очистка.  По оценкам специалистов, для очистки солнечных панелей требуется около 38 миллионов кубометров  воды в год. Этого достаточно, чтобы обеспечить питьевой водой 2 миллиона человек.

Разработанная командой Массачусетского технологического института бесконтактная система очистки использует принцип электростатического отталкивания, заставляя частицы пыли частицы пыли фактически отскакивать от поверхности панели.  Для этого электрод, выполненный в виде металлической шины, проходит над поверхностью панели, сообщая частицам пыли электрический заряд. Затем заряд такой же полярности прикладывается к поверхностному слою панели. А так как между одноимённо заряженными телами возникает электростатическое (или кулоновское) отталкивание, пыль будет быстро и эффективно перемещаться на землю или уносится с ветром.

Пыль может "свести на нет" всю солнечную энергетику

Новая система способна работать в автоматическом режиме с помощью электродвигателя и направляющих, благодаря которым электрод будет перемещаться над панелью, не касаясь ее поверхности.

В своей статье исследователи объясняют, что в глобальном масштабе снижение мощности солнечных панелей на три-четыре процента приведет к экономическим потерям на сумму от 3,3 до 5,5 миллиардов долларов. Их исследование показало, что без очистки всего за один месяц пыль может снизить производительность солнечных элементов на 30 процентов.

"В области солнечных материалов ведется очень большая работа", - пояснил Варанаси. "Ученые раздвигают границы, пытаясь получить несколько процентов то тут, то там для повышения эффективности, а здесь есть то, что может устранить все проблемы сразу".

Исследователи говорят, что их метод позволит сократить потребность в воде, которую необходимо доставлять в пустынные регионы для очистки массивных ферм солнечных батарей. Эта проблема в настоящее время отрицательно сказывается на эффективности солнечных батарей как устойчивой альтернативы получения энергии. Кроме того, это позволит значительно снизить затраты компаний-операторов, которые в настоящее время тратят около 10 процентов расходов на очистку обслуживаемых систем.

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Источники: Massachusetts Institute of Technology
https://www.science.org/doi/10.1126/sciadv.abm0078
https://news.mit.edu/2022/solar-panels-dust-magnets-0311

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#mit #очистка #солнечные панели #статическое электричество
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