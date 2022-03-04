Helios: Автоматизированная система очистки солнечных панелей удваивает эффективность дронов

Чтобы солнечные батареи работали с максимальной эффективностью, их регулярно приходится очищать от накопившейся пыли и прочего мусора. Как правило, до таких панелей бывает непросто добраться, поэтому система Helios использует не один, а сразу два дрона для выполнения этой работы.

Гексакоптер Helios доставляет робота Helios к фотоэлектрической панели. ART Robotics реклама

Конечно, многие слышали о предлагаемых системах, которые используют беспилотные летательные аппараты для распыления очищающего состава на загрязненные панели. Однако, у таких аппаратов, к сожалению, очень быстро разряжаются аккумуляторы. Кроме того, не имея прямого контакта с панелями, они, скорее всего, не смогут удалить всю грязь.

Система Helios, разработанная бельгийской компанией ART Robotics, решает эти проблемы за счет использования летающего гексакоптера и перемещающегося по панелям робота на резиновых гусеницах. Система предназначена для операторов Helios, которые будут обслуживать небольшие установки на крышах жилых домов.

Система Helios уже функционирует и находится в стадии подготовки к коммерческому использованию. ART Robotics

На начальном этапе аппарат взлетает и поднимается на крышу, удерживая на себе робота. На начальном этапе аппарат взлетает и поднимается на крышу, удерживая на себе робота. Используя систему интеллектуального зрения, дрон обнаруживает фотоэлектрическую панель, опускается на нее и "выпускает" робота. После этого коптер возвращается "на базу", а робот начинает перемещаться по панелям, очищая их с помощью вращающейся щетки и пылесоса.

Все аспекты процесса очистки панелей Helios осуществляются автономно. ART Robotics

Закончив уборку, робот посылает радиосигнал БПЛА. Аппарат забирает робота и возвращает на землю. Все операции по очистке панелей выполняются в автономном режиме, хотя оператор при необходимости может вмешаться и перейти на ручное управление.

По данным ART Robotics, система уже существует в виде полнофункционального прототипа. Теперь разработчики обратились к Kickstarter, чтобы профинансировать коммерческую разработку.

Но вместо того, чтобы предлагать реальные дроны, разработчики предлагают пакеты услуг по очистке панелей. Сумма взноса начинается от 120 евро (около 133 долларов США) за пакет, который охватывает до 20 панелей, планируемая цена коммерческой версии в 50 панелей составляет 150 евро (166 долларов США).

Приведенная ниже анимация иллюстрирует работу системы Helios.

HELIOS, автоматизированная служба очистки солнечных панелей

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Источники: Kickstarter, ART Robotics

https://www.art-robotics.com/cases/helios/

https://www.kickstarter.com/projects/artrobotics/helios-0/