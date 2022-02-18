Социальные сети стали практически повсеместной частью нашей жизни, причем настолько, что многим без них приходится нелегко. Более того, социальные сети влияют на наше психическое здоровье и продуктивность, но большинство из нас с трудом отказались бы от них даже на время. Чтобы изучить, почему так происходит, одна компания готова заплатить людям 2 000 фунтов стерлингов (2 700 долларов США) за то, чтобы они отказались от социальных сетей всего на два месяца.
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Как и во многих других вещах, которые принесли нам технологии, в социальных сетях существуют как положительные, так и отрицательные стороны. Для многих людей такие сети дают возможность общаться с друзьями, свободно выражать свои мысли и увлечения. Но поскольку мы проводим все больше и больше времени в социальных сетях, мы также получаем все больше дезинформации, поляризованных настроений и думскроллинга - чрезмерно интенсивного чтения на экране преимущественно негативных новостей.
Так не лучше ли просто отказаться от социальных сетей? Исследование этого вопроса предлагает провести приложение Uptime.
Uptime - это бесплатное приложение, которое предлагает "хакинг знаний " из "лучших в мире книг, курсов и документальных фильмов". Приложение ищет кандидата, который на два месяца откажется от социальных сетей. Для этого не нужно обладать какими-либо определенными навыками и квалификацией, достаточно просто быть "любителем социальных сетей", имеющим профили как минимум в четырех из них. Цель - выяснить, окажет ли отказ от социальных сетей положительное влияние на самочувствие и продуктивность кандидата.
"Победителю будет выплачено 2 000 фунтов стерлингов за то, что он прекратит пользоваться всеми социальными сетями на восьминедельный период. Мы также выясним, как они используют вновь обретенное свободное время, а также попросим их записать уровень счастья, поведение и продуктивность, пока они не проводят свой досуг на таких платформах, как Facebook, Instagram, TikTok, Twitter, Snapchat и YouTube", - говорится в блоге Uptime.
"Мы попросим участников, отказавшихся от социальных сетей, подробно ответить на вопросы анкеты, а также вести текстовый и видео дневник для подтверждения своего опыта. Мы хотим получить как можно больше информации о том, сколько времени человек мог бы потратить на самосовершенствование и повышение уровня знаний, а также на улучшение своего благосостояния и производительности, если бы он сократил время, проводимое в социальных сетях или занимаясь думскроллингом".
Следует отметить, что это не совсем полноценное и крупномасштабное исследование. После него мы не увидим ясной картины, о влиянии социальных сетей на психическое здоровье и производительность. Но, тем не менее это может оказаться интересным экспериментом и способом заработать немного денег, одновременно пытаясь улучшить свое здоровье.
Если это вам будет интересно, то вы можете подать заявку здесь. Прием заявок заканчивается 21 февраля.
Источники:
https://www.sctcc.edu/news/10-20-2020/how-social-media-affects-student-productivit
https://uptime.app/blog/social-media-study-get-paid-2000-to-quit-social-media-for-two-months/
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSccbhVxtXrdHkXd-qmhl4qkCA2miUdiiLsZ8PILI34krtI3nA/viewform