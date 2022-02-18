Вы бы бросили социальные сети за 2700 долларов? Подумайте о том, чтобы присоединиться к этому эксперименту. Сделайте это... ради науки!

Социальные сети стали практически повсеместной частью нашей жизни, причем настолько, что многим без них приходится нелегко. Более того, социальные сети влияют на наше психическое здоровье и продуктивность, но большинство из нас с трудом отказались бы от них даже на время. Чтобы изучить, почему так происходит, одна компания готова заплатить людям 2 000 фунтов стерлингов (2 700 долларов США) за то, чтобы они отказались от социальных сетей всего на два месяца.

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Как и во многих других вещах, которые принесли нам технологии, в социальных сетях существуют как положительные, так и отрицательные стороны. Для многих людей такие сети дают возможность общаться с друзьями, свободно выражать свои мысли и увлечения. Но поскольку мы проводим все больше и больше времени в социальных сетях, мы также получаем все больше дезинформации, поляризованных настроений и думскроллинга - чрезмерно интенсивного чтения на экране преимущественно негативных новостей.

Так не лучше ли просто отказаться от социальных сетей? Исследование этого вопроса предлагает провести приложение Uptime.

Uptime - это бесплатное приложение, которое предлагает "хакинг знаний " из "лучших в мире книг, курсов и документальных фильмов". Приложение ищет кандидата, который на два месяца откажется от социальных сетей. Для этого не нужно обладать какими-либо определенными навыками и квалификацией, достаточно просто быть "любителем социальных сетей", имеющим профили как минимум в четырех из них. Цель - выяснить, окажет ли отказ от социальных сетей положительное влияние на самочувствие и продуктивность кандидата.

"Победителю будет выплачено 2 000 фунтов стерлингов за то, что он прекратит пользоваться всеми социальными сетями на восьминедельный период. Мы также выясним, как они используют вновь обретенное свободное время, а также попросим их записать уровень счастья, поведение и продуктивность, пока они не проводят свой досуг на таких платформах, как Facebook, Instagram, TikTok, Twitter, Snapchat и YouTube", - говорится в блоге Uptime.

"Мы попросим участников, отказавшихся от социальных сетей, подробно ответить на вопросы анкеты, а также вести текстовый и видео дневник для подтверждения своего опыта. Мы хотим получить как можно больше информации о том, сколько времени человек мог бы потратить на самосовершенствование и повышение уровня знаний, а также на улучшение своего благосостояния и производительности, если бы он сократил время, проводимое в социальных сетях или занимаясь думскроллингом".

Следует отметить, что это не совсем полноценное и крупномасштабное исследование. После него мы не увидим ясной картины, о влиянии социальных сетей на психическое здоровье и производительность. Но, тем не менее это может оказаться интересным экспериментом и способом заработать немного денег, одновременно пытаясь улучшить свое здоровье.

Если это вам будет интересно, то вы можете подать заявку здесь. Прием заявок заканчивается 21 февраля.

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Источники:

https://www.sctcc.edu/news/10-20-2020/how-social-media-affects-student-productivit

https://uptime.app/blog/social-media-study-get-paid-2000-to-quit-social-media-for-two-months/

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSccbhVxtXrdHkXd-qmhl4qkCA2miUdiiLsZ8PILI34krtI3nA/viewform