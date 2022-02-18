По невероятному стечению обстоятельств правительство Украины приняло закон, легализующий биткойн и другие криптовалюты

Чем больше риск, тем больше награда.

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Похоже, что именно этим руководствовалось правительство Украины, которое на этой неделе приняло новый закон об официальной легализации биткоина, а также других криптовалют, как сообщается на официальном сайте страны. Важно отметить, что новый закон делает виртуальные активы легальными на все 100 процентов. Жители Украины могут оперировать криптовалютами и пользоваться чётко определёнными правами, с конкретными обязанностями для всех, кто вовлечён в крипто-рынок.

Карта Украины (слева) и физический биткоин (справа). Во время обострения кризиса стоимость украинской валюты стремительно падает: Гривна упала в цене до $0,035. Во время обострения кризиса стоимость украинской валюты стремительно падает: Гривна упала в цене до $0,035.

В то время как правительство США и некоторые европейские страны финансирует Украину (ну или делают вид, прикрываясь угрозами "вторжения" со стороны России), чтобы помочь поддержать ее экономику на плаву, бывшая республика Советского Союза столкнулась с оттоком иностранных капиталовложений. Неопределенность заставила многих обратиться к криптовалютным пожертвованиям и инвестициям.

Биткоин и другие криптовалюты демонстрируют волатильность с момента своего создания. Новый закон может дать биткоин-инвесторам возможность поддержать тонущую экономику. Пока неясно, поможет или навредит легализация криптовалют жителям Украины.

Украина надеется привлечь ведущих поставщиков услуг облачных вычислений с помощью бизнеса биткоинов

Первоначально закон в Украине был представлен в сентябре 2021 года. Однако президент страны Владимир Зеленский наложил вето на законопроект, аргументируя это необходимостью внесения дополнительных изменений для обеспечения более полной законодательной базы, чтобы обеспечить соответствие конституционным требованиям страны в отношении действующего законодательства, сообщает Watcher News. Впоследствии закон был повторно представлен с поправками и принят на этой неделе.

Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку и Национальный банк Украины разрабатывают нормативные акты для рынка виртуальных активов. И, согласно новому закону, Украина сможет запустить легальный рынок обращения виртуальных валют.

"Облачные технологии позволят снизить коррупционные риски при закупке оборудования, существенно сократить расход бюджетных средств, а главное - ускорить внедрение инноваций в государственных органах", - говорится в заявлении Михаила Федорова, главы Министерства цифровой трансформации Украины.

Главная цель, по словам Федорова, заключается в том, чтобы приблизить страну к участию в конкурсе самых мощных провайдеров облачных услуг: Google Cloud, Amazon Web Services и Microsoft.

Но не все считают, что криптовалюта может - или должна - стать новым козырем для спасения хромающей экономики Украины.

В июле прошлого года уже были опубликованы планы по созданию предприятия по добыче биткоинов вблизи Запорожской атомной электростанции, расположенной недалеко от российской границы. Цель состоит в том, чтобы новый крипто-завод получал энергию от атомной станции.

По замыслу украинских чиновников, Украина должна стать глобальным центром привлечения криптовалютного бизнеса, предлагая конкурентоспособные налоговые ставки. Для этого компании будут платить всего 5 процентов от своей прибыли, и не будут облагаться налогом на добавленную стоимость. Индивидуальные предприниматели будут платить 5 процентов, и пользоваться льготным периодом, который продлится до конца 2025 года.

"У нас в Украине есть большой кадровый резерв и сильное сообщество разработчиков блокчейна", - сказал Алекс Борняков, заместитель министра цифровой трансформации страны, в журнале Foreign Policy.

Новый закон о биткоинах может обойти стороной жителей Украины

Однако во время кризиса криптовалюты послужили удобным средством для сбора денег в стране от анонимных спонсоров благодаря особенностям торговли на блокчейне.

"Криптовалюта оказалась надежной и растущей альтернативой (традиционной валюте) - особенно когда речь заходит о пожертвованиях из других стран", - говорится в отчете компании Elliptic.

Поскольку Украина уже близка к дефолту по кредитным обязательствам, приток средств через анонимный биткоин является глотком свежего воздуха для президента Украины Зеленского, который опасается, что правительство может потерять рычаги управления и развалиться.

В условиях низкого доверия инвесторов к Украине ее население может и не получить выгоду из криптовалютных средств, направляемых напрямую правительству.

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Ранее власти страны уже предпринимали попытки взять ситуацию в свои руки. В июле 2021 года украинская полиция изъяла около 9 000 игровых приставок и компьютеров в рамках незаконной схемы майнинга криптовалюты. В общей сложности эта организация ежемесячно воровала электроэнергию на сумму от 5 до 7 миллионов украинских гривен.



Источники:

http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/radan_gs09/ns_sh?id_fakt=3658&nom_s=7

https://watcher.guru/news/ukraine-legalises-bitcoin-and-other-cryptocurrencies?c=533

https://foreignpolicy.com/2021/02/26/imf-review-ukraine-debt-gdp-linked-warrants-reform/

https://ssu.gov.ua/en/novyny/sbu-vykryla-naibilshu-kryptofermu-v-ukraini-maizhe-5-tys-kompiuteriv-mainyly-hroshi-na-vinnytsiaoblenerho