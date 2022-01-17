Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Блоги
amv212 За пост начислено вознаграждение
Украина утверждает, что за кибератаками на ее правительственные сайты стоит Россия
Украина и США, утверждают, что за кибератаками, направленными на украинские правительственные сайты в пятницу, стоит Россия
анонсы и реклама
2060 12Gb подешевела на 19000р
RTX 3060 подешевели за неделю на 10%
-14000р на RTX 3070 Gigabyte Aorus - лучше цены нет
Слив MSI 3060 - на сегодня это за копейки
-29 000р на RTX 3080 Gigabyte Gaming

После кибератаки, которая в пятницу затронула около 70 украинских правительственных сайтов, Украина заявила, что за атаками стоит Россия.

реклама

Украинские чиновники утверждают, что кибератаки были ответом России на неудачные переговоры с НАТО. Они также заявили, что Россия разместила около 100 000 солдат у границ Украины.

 

Представители министерства информации Украины отметили, что российские СМИ освещали инцидент до того, как произошла атака.

На взломанных сайтах было размещено сообщение на украинском, русском и польском языках, которое дословно гласило: "Украинцы! Все ваши личные данные были выложены в открытый доступ в Интернете. Это для вашего прошлого, вашего настоящего и вашего будущего".

Правительство Польши опубликовало заявление, в котором говорится, что сообщение на польском языке содержало серьезные грамматические ошибки и не было написано носителем языка, а также возложило ответственность на Россию.

Официальный представитель МИД Польши Лукаш Ясина написал в Твиттере: "Мы интерпретируем публикацию "заявлений" на польском языке как очередную попытку дестабилизировать польско-украинские отношения".

Между тем, Microsoft предупредила в субботу, что компания обнаружила во многих правительственных и частных компьютерных сетях Украины крайне разрушительную форму вредоносного кода, который находится в спящем режиме и, похоже, ждет своего часа.

В четверг компания также объявила, что специалисты компании, осуществляющие мониторинг глобальных сетей, обнаружили код, и заявила в своем блоге: "Эти системы охватывают множество правительственных, некоммерческих и информационно-технологических организаций, все из которых находятся в Украине".

В воскресенье Министерство цифрового развития Украины в своем заявлении сообщило, что ряд государственных учреждений был поражен разрушительной вредоносной программой, предположительно тем же кодом, о котором сообщила компания Microsoft. В заявлении говорится: "Все доказательства указывают на то, что за кибератакой стоит Россия. Москва продолжает вести гибридную войну и активно наращивает свои силы в информационном и киберпространстве". Министерство обвинило страну в ведении "гибридной войны" и попытке "дестабилизировать" и без того напряженную ситуацию и подорвать доверие к украинскому правительству.

После кибератаки Украину поддержали и НАТО, и США. НАТО заявило, что вскоре подпишет с этой страной соглашение о расширенном киберсотрудничестве, а США заявили, что окажут всевозможную поддержку, необходимую стране для восстановления после атак.

"Мы собираемся мобилизовать все наши ресурсы, чтобы помочь Украине справиться с этой кибератакой. К сожалению, мы знали, что это может произойти", - сказал Жозеп Боррель, глава внешнеполитического ведомства Европейского союза.

Виктория Нуланд, заместитель государственного секретаря США по политическим вопросам, заявила Financial Times, что масштабная кибератака на украинские правительственные сайты в пятницу была " хорошо отработанным приемом российской игры", и отметила, что вероятность российского вторжения становится все сильнее, что вызывает тревогу у Вашингтона.

анонсы и реклама
-18 000р на MSI RTX 3070
3070 Gigabyte Gaming отдают дешевле любой другой
Упала на порядок цена RTX 3060 Ti MSI
-29 000р на RTX 3080 Gigabyte Gaming
Зарабатывай деньги, участвуя в наполнении нашего сайта
-14000р на RTX 3070 Gigabyte Aorus
50" 4K TV за 40 тр - смотри что за зверь
Крутые RTX 3080 подходят к 150 тр
RTX 3070 со скидкой 15 000р

Однако, Россия отвергает все обвинения и любую причастность к кибератаке. "Мы не имеем к этому никакого отношения. Россия не имеет никакого отношения к этим кибератакам", - заявил пресс-секретарь президента Российской Федерации Дмитрий Песков. …"Мы почти привыкли к тому, что украинцы во всем винят Россию, даже в плохой погоде в своей стране", добавил он.

#кибератаки
+
Написать комментарий (0)
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Какую криптовалюту выгоднее всего майнить на видеокартах в январе 2022 – Эфир vs TON от Про100М
37
GeForce RTX 3050 поступила в продажу за 2 недели до релиза на 76% дороже рекомендованной цены
92
Покупка дорогостоящей DDR5-6000 бесполезна, а разница с DDR4 составляет несколько fps – в тестах SH
38
Эфир продолжает дешеветь, а бюджетные видеокарты возвращаются в российские магазины
65
Биткоин начал неделю с падения, а вернуть вложения в видеокарты для добычи Эфира стало ещё сложнее
49
Duel Princess забанили в Steam
13
God of War vs бюджетные видеокарты – считаем fps на GeForce GTX 1050Ti и GTX 1660S в тесте Benchmark
19
Эксперт-ремонтник рассказал, какие видеокарты стоит брать в 2022- большой гайд по вторичке от VIK-on
93
Держатель 26 Биткоинов отдал мошенникам $1 100 000 после просмотра ролика на YouTube
8
Известный майнер назвал 4 криптовалюты, которые стоит купить перед наступлением криптозимы
14
Швейцарские ученые обнаружили, что наша Земля остывает быстрее, чем считалось ранее
20
Появились новые подробности об игре Dune: Spice Wars
12
Производители российских процессоров Эльбрус увидели в Intel и AMD угрозу национальной безопасности
47
CD Projekt RED обновила сборку Cyberpunk 2077 в Steam
14
NVIDIA выпустила ещё одну антимайнерскую видеокарту – GeForce RTX 3090 Ti за $4000 с TGP 450 Вт
15
Авторы грядущей амбициозной стратегии Dune Spice Wars ответили на самые популярные вопросы об игре
4
Смартфоны Xiaomi Redmi Note скоро получат стабильную глобальную прошивку MIUI 13
1
Новый вирус способен атаковать Linux, macOS и Windows используя ранее неизвестный бекдор в ОС
11
Процессоры Intel Alder Lake-S non-K отлично разгоняются по шине, но нужна дорогая материнская плата
56
AMD или Intel - какие процессоры станут лучшими в следующем поколении по опросу Computerbase
80

Популярные статьи

Световой год, парсек, астрономическая единица - о космических расстояниях просто и понятно
35
Долгий путь юзера Linux. Часть 2 - Убунту для игр
22
Видеокарта GeForce RTX 3060 Ti: тестирование в играх с классическим рендерингом
30
Самая большая опасность искусственного интеллекта не Скайнет, а людские предрассудки
32
Моё кунг-фу круче твоего - тест четырех китайских процессорных кулеров
38
Windows 11 Pro отдают менее чем за $16 на зимней распродаже в магазине KeysOFF
Обсуждаем перенос релиза S.T.A.L.K.E.R. 2 и критикуем игру: геймплейный трейлер без геймплея
20
Мои впечатления от игры S.T.A.L.K.E.R. Плохая компания Remaster
4
Мини-обзор мини-саундбара Genius USB SoundBar 100
4
Битва процессоров: Ryzen 7 3800XТ VS Core i7-11700F в связке с видеокартой GeForce RTX 3060 Ti
13

Сейчас обсуждают

Inqizitor
23:19
Зато именно в 1 части был треш, когда 4 атласа с АС20 рвали вообще всё без шансов.
Анонсирована Kriegsfront Tactics — стратегия с боевыми роботами, действие которой происходит в Юго-Восточной Азии из альтернативных 1970-x
Chingizid
23:15
В госучреждениях понятно, надо запретить иностранную технику в случае наличия производства своей.
Производители российских процессоров Эльбрус увидели в Intel и AMD угрозу национальной безопасности
omoikane
23:12
Первый MechCommander с спрайтовой графикой был топ, да даже выглядел лучше чем 2рой :D
Анонсирована Kriegsfront Tactics — стратегия с боевыми роботами, действие которой происходит в Юго-Восточной Азии из альтернативных 1970-x
Твоя мамка
23:11
На хбоксе 360 ни одна игра в 30фпс не идёт лол, ещё один сумасшедший, я владел им 4 года там все игры 15-25фпс максимум, а то и до нуля падают, у вас что совсем крыша едет? Я проходил на нем ларку, к...
God of War vs бюджетные видеокарты – считаем fps на GeForce GTX 1050Ti и GTX 1660S в тесте Benchmark
Oleg Tolstych
23:11
Вова, а ты знаешь что Бутерин консультант по крипте в Минфине. 😁
Биткоин начал неделю с падения, а вернуть вложения в видеокарты для добычи Эфира стало ещё сложнее
Oleg Tolstych
23:08
Никто сейчас карт не берет цена космос. Инфляция высокая и комплектующие подоражали. Так что на сегодняшний день майнеры не причём. 👌
Биткоин начал неделю с падения, а вернуть вложения в видеокарты для добычи Эфира стало ещё сложнее
Oleg Tolstych
23:05
Неболтай. Я уже там 😁
Биткоин начал неделю с падения, а вернуть вложения в видеокарты для добычи Эфира стало ещё сложнее
omoikane
23:05
Там много посылов, он вообще говорит на старте карты не брать ибо брака много, в том числе про 3ххх так говорит, что партия памяти самсунгов бракованная гуляет. Но вот не возьми люди на старте 3ххх по...
Эксперт-ремонтник рассказал, какие видеокарты стоит брать в 2022- большой гайд по вторичке от VIK-on
Oleg Tolstych
23:04
Смотри график хоть за 3 года. Эксперт колбасный 😁
Биткоин начал неделю с падения, а вернуть вложения в видеокарты для добычи Эфира стало ещё сложнее
Don-Pedro
23:03
Помню, как на ура хакались соседские вайфаи из под линя, больше ничего интересного для себя не нашёл.
Долгий путь юзера Linux. Часть 2 - Убунту для игр
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем