Украина и США, утверждают, что за кибератаками, направленными на украинские правительственные сайты в пятницу, стоит Россия

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После кибератаки, которая в пятницу затронула около 70 украинских правительственных сайтов, Украина заявила, что за атаками стоит Россия.

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Украинские чиновники утверждают, что кибератаки были ответом России на неудачные переговоры с НАТО. Они также заявили, что Россия разместила около 100 000 солдат у границ Украины.

Представители министерства информации Украины отметили, что российские СМИ освещали инцидент до того, как произошла атака.

На взломанных сайтах было размещено сообщение на украинском, русском и польском языках, которое дословно гласило: "Украинцы! Все ваши личные данные были выложены в открытый доступ в Интернете. Это для вашего прошлого, вашего настоящего и вашего будущего".

Правительство Польши опубликовало заявление, в котором говорится, что сообщение на польском языке содержало серьезные грамматические ошибки и не было написано носителем языка, а также возложило ответственность на Россию.

Официальный представитель МИД Польши Лукаш Ясина написал в Твиттере: "Мы интерпретируем публикацию "заявлений" на польском языке как очередную попытку дестабилизировать польско-украинские отношения".

Между тем, Microsoft предупредила в субботу, что компания обнаружила во многих правительственных и частных компьютерных сетях Украины крайне разрушительную форму вредоносного кода, который находится в спящем режиме и, похоже, ждет своего часа.

В четверг компания также объявила, что специалисты компании, осуществляющие мониторинг глобальных сетей, обнаружили код, и заявила в своем блоге: "Эти системы охватывают множество правительственных, некоммерческих и информационно-технологических организаций, все из которых находятся в Украине".

В воскресенье Министерство цифрового развития Украины в своем заявлении сообщило, что ряд государственных учреждений был поражен разрушительной вредоносной программой, предположительно тем же кодом, о котором сообщила компания Microsoft. В заявлении говорится: "Все доказательства указывают на то, что за кибератакой стоит Россия. Москва продолжает вести гибридную войну и активно наращивает свои силы в информационном и киберпространстве". Министерство обвинило страну в ведении "гибридной войны" и попытке "дестабилизировать" и без того напряженную ситуацию и подорвать доверие к украинскому правительству.

После кибератаки Украину поддержали и НАТО, и США. НАТО заявило, что вскоре подпишет с этой страной соглашение о расширенном киберсотрудничестве, а США заявили, что окажут всевозможную поддержку, необходимую стране для восстановления после атак.

"Мы собираемся мобилизовать все наши ресурсы, чтобы помочь Украине справиться с этой кибератакой. К сожалению, мы знали, что это может произойти", - сказал Жозеп Боррель, глава внешнеполитического ведомства Европейского союза.

Виктория Нуланд, заместитель государственного секретаря США по политическим вопросам, заявила Financial Times, что масштабная кибератака на украинские правительственные сайты в пятницу была " хорошо отработанным приемом российской игры", и отметила, что вероятность российского вторжения становится все сильнее, что вызывает тревогу у Вашингтона.

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Однако, Россия отвергает все обвинения и любую причастность к кибератаке. "Мы не имеем к этому никакого отношения. Россия не имеет никакого отношения к этим кибератакам", - заявил пресс-секретарь президента Российской Федерации Дмитрий Песков. …"Мы почти привыкли к тому, что украинцы во всем винят Россию, даже в плохой погоде в своей стране", добавил он.