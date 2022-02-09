В октябре прошлого года президент России Владимир Путин попал в заголовки газет, когда допустил, использование криптовалют в качестве оплаты в будущих сделках и как "средств накопления".
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Похоже, что всё движется в этом направлении, поскольку во вторник правительство России опубликовало заявление, в котором говорится, что оно достигло соглашения с центральным банком о том, как регулировать криптовалюты.
Обе стороны вместе работают над законопроектом, который будет представлен 18 февраля и который позволит криптовалютам выйти за рамки простого цифрового финансового актива и стать полноценной валютой.
Будущее криптовалют в России
"Правительство определило будущее цифровых валют в России. Оборот таких финансовых активов будет регулироваться государством со строгими обязательствами для всех участников профессионального рынка и акцентом на защиту прав рядовых инвесторов", - говорится в заявлении правительства.
В настоящее время для легального функционирования криптовалют в России необходима полная идентификация через банковскую систему или лицензированных посредников. Операции с биткоинами в России не запрещены, однако они должны осуществляться через банк с универсальной лицензией или пиринговую биржу, лицензированную в стране.
Изменение ситуации в лучшую сторону
Согласно новому закону, криптовалютные сделки на сумму более 600 000 рублей должны быть официально заявлены в Федеральную налоговую службу, чтобы избежать уголовного преследования. В последнее время в России довольно успешно отслеживается и пресекается незаконная добыча криптовалют, а центральный банк страны даже призывал запретить майнинг и торговлю криптоактивами.
Однако новый закон был одобрен Банком России, Министерством финансов, Министерством экономического развития, Федеральным налоговым агентством, Министерством внутренних дел, Федеральной службой безопасности, Генеральной прокуратурой и Росфинмониторингом. По данным газеты "Коммерсант", новые меры будут регулировать криптовалюты так же, как и иностранные валюты, и вступят в силу во второй половине 2022 года или в начале 2023 года.
Источники:
https://www.kommersant.ru/doc/5206307
http://government.ru/news/44519/
http://static.government.ru/media/files/Dik7wBqAubc34ed649ql2Kg6HuTANrqZ.pdf