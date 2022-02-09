Согласно новому закону, криптовалюты будут регулироваться так же, как и иностранные валюты. Биткойн все глубже проникает в мировую экономику.

В октябре прошлого года президент России Владимир Путин попал в заголовки газет, когда допустил, использование криптовалют в качестве оплаты в будущих сделках и как "средств накопления".

реклама

Похоже, что всё движется в этом направлении, поскольку во вторник правительство России опубликовало заявление, в котором говорится, что оно достигло соглашения с центральным банком о том, как регулировать криптовалюты.

Обе стороны вместе работают над законопроектом, который будет представлен 18 февраля и который позволит криптовалютам выйти за рамки простого цифрового финансового актива и стать полноценной валютой.

Дом Правительства Российской Федерации

Будущее криптовалют в России

"Правительство определило будущее цифровых валют в России. Оборот таких финансовых активов будет регулироваться государством со строгими обязательствами для всех участников профессионального рынка и акцентом на защиту прав рядовых инвесторов", - говорится в заявлении правительства.

В настоящее время для легального функционирования криптовалют в России необходима полная идентификация через банковскую систему или лицензированных посредников. Операции с биткоинами в России не запрещены, однако они должны осуществляться через банк с универсальной лицензией или пиринговую биржу, лицензированную в стране.

Изменение ситуации в лучшую сторону

Согласно новому закону, криптовалютные сделки на сумму более 600 000 рублей должны быть официально заявлены в Федеральную налоговую службу, чтобы избежать уголовного преследования. В последнее время в России довольно успешно отслеживается и пресекается незаконная добыча криптовалют, а центральный банк страны даже призывал запретить майнинг и торговлю криптоактивами.

Однако новый закон был одобрен Банком России, Министерством финансов, Министерством экономического развития, Федеральным налоговым агентством, Министерством внутренних дел, Федеральной службой безопасности, Генеральной прокуратурой и Росфинмониторингом. По данным газеты "Коммерсант", новые меры будут регулировать криптовалюты так же, как и иностранные валюты, и вступят в силу во второй половине 2022 года или в начале 2023 года.

анонсы и реклама RTX 3070 уже дешевле 100 тр Крутая 3060 Ti Gigabyte Aorus подешевела 2 раза <b>Зарабатывай деньги, участвуя в наполнении нашего сайта</b> -53000р на RTX 3080 - цена РУХНУЛА (с) Еще одна 3080 даже дешевле - смотри цену RTX 3050 Gigabyte Gaming заметно подешевела 3070 ASUS отдают задешево после обвала крипты <b>RX 6500XT </b> упали в цене на 30% Rtx 3070 Gigabyte за неделю подешевела на 20% -37 000р на 3080 MSI Gaming

Источники:

https://www.kommersant.ru/doc/5206307

http://government.ru/news/44519/

http://static.government.ru/media/files/Dik7wBqAubc34ed649ql2Kg6HuTANrqZ.pdf