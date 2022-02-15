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Reuters: Илон Маск пожертвовал более $5 млрд на благотворительность в ноябре
Ранее Илона Маска просили пожертвовать деньги на борьбу с мировым голодом, но он предпочел пожертвовать более 5 миллиардов долларов безымянной благотворительной организации. Но всё таки это одно из самых крупных пожертвований в истории человечества.
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По сообщению Reuters, самый богатый человек в мире Илон Маск пожертвовал в ноябре прошлого года неназванной благотворительной организации акции компании Tesla на сумму более $5 млрд. Информация о данном благотворительном жесте была опубликована в отчетах Комиссии по ценным бумагам и биржам (SEC)

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Tesla и Илон Маск добились огромного успеха в 2021 году после того, как оценка стоимости компании превысила отметку в один триллион долларов, а личное состояние Маска увеличилось настолько, что он стал самым богатым человеком в мире. Его новое состояние вызвало гнев законодателей в США, которые пытались ввести "налог на миллиардеров". Новый налог может вступить в силу в этом году и затронет около 750 налогоплательщиков с состоянием более одного миллиарда долларов или годовым доходом, превышающим 100 миллионов долларов за последние три года.

Илон Маск на одном из мероприятий. Reuters

 


Маск наконец-то собрался платить налоги

Маск довольно резко высказался против дифференцированного, по его мнению, обращения с предпринимателями и принял решение продать 10 процентов своих акций Tesla, что по действующим законам заставило бы его заплатить налоги. В конце года Маск заявил, что он заплатит более 11 миллиардов долларов в качестве налогоплательщика.

Согласно последним документам, поданным в Комиссию по ценным бумагам и биржам США, в ноябре Маск пожертвовал 5 044 000 акций Tesla в неизвестную благотворительную организацию. Рассчитанная на основе цены закрытия акций, сумма пожертвования оценивается в 5,74 миллиарда долларов.

Эксперты по налогообложению считают, что пожертвование акций позволит сэкономить до 50 процентов от общей суммы налогов, так как Маск избежит налога на прирост капитала, поскольку акции не были проданы на рынке. Секретность организации, получившей эти акции, делает ситуацию еще более интригующей, поскольку Маск сейчас является вторым по величине донором в США после Билла и Мелинды Гейтс, говорится в сообщении Reuters.

Кто получил деньги?

Кроме всего прочего у Маска есть собственный благотворительный фонд, директором которого является его брат Кимбал. Фонд поддерживает проекты в области возобновляемых источников энергии, освоения космоса, разработку безопасного искусственного интеллекта, научное и техническое образование и медицинские исследования.

Агентство Bloomberg сообщило, что в последние годы частный фонд Маска стал более активно делать пожертвования: десятки миллионов были переданы школам  в Техасе, куда компания Маска SpaceX перенесла большую часть своих производственных мощностей, 100 миллионов долларов в качестве призов за конкурс по утилизации углерода и еще 10 миллионов долларов были переданы двум ученым за исследования в области COVID-19.

Также неясно, были ли акции переданы благотворительной организации безвозмездно или в качестве целевых фондов (DAFs) - механизм, позволяющий бессрочно хранить средства в организации.

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Интересно, что это пожертвование всего на миллиард долларов меньше той суммы, которую Всемирная продовольственная программа ООН (ВПП) просила выделить на решение гуманитарных проблем в прошлом году. Глава ВПП Дэвид Бисли даже предоставил подробную информацию о том, как организация потратит деньги, в соответствии с просьбой Маска, и как раз в те сроки, когда Маск сделал это пожертвование.  По всей видимости, для принятия такого решения Маск нашел более весомую причину, чем решение мировых гуманитарных проблем.

Источники:
https://www.reuters.com/business/autos-transportation/teslas-musk-donated-5044000-shares-charity-sec-filing-2022-02-15/

#tesla #илон маск #благотворительность #reuters
3
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Reuters: Илон Маск пожертвовал более $5 млрд на благотворительность в ноябре
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