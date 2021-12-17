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Илон Маск заплатит $12 млрд налогов и станет крупнейшим физлицом-налогоплательщиком в истории США
Илон Маск уклонялся от уплаты налогов на протяжении почти десяти лет. Но недавняя продажа акций Tesla может привести к тому, что он возглавит список налогоплательщиков.
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Илон Маск, которого критикуют за неуплату налогов, может войти в историю США, став крупнейшим налогоплательщиком за прошлый год, сообщает издание Business Insider. Всего пару дней назад Маск сделал это заявление в Твиттере, обратившись к сенатору Элизабет Уоррен.

Илон Маск

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Как и большинство миллиардеров в США, Илона Маска обвинили в уклонении от уплаты налогов. Расследование показало, что в период с 2014 по 2017 год Маск заплатил 455 миллионов долларов федеральных налогов, в то время как его личное состояние выросло на 13,8 миллиарда долларов, сообщает Forbes. В 2018 году Маск полностью избежал уплаты налогов, поскольку он не получал зарплату от своих компаний, а только опционы на акции.

В прошлом месяце Маск провел опрос в Twitter, чтобы избавиться от обвинений в неуплате налогов. В ходе опроса Маск предложил продать 10 процентов акций Tesla и даже начал продавать их после того, как пользователи Twitter выразили согласие. Согласно действующему налоговому законодательству США, Маск вынужден заплатить налоги с этого дохода, который, по оценкам Forbes, составляет около 8,3 миллиарда долларов. Джефф Безос заплатил около $2,4 млрд налогов за продажу своей 10-процентной доли в Amazon в прошлом году, а менеджер хедж-фонда Стивен Коэн, как сообщается, заплатил около $3 млрд налогов в 2018 году.

Сенатор Элизабет Уоррен напала на Илона Маска и назвала «халявщиком»

Business Insider добавляет, что Маск также должен заплатить 842 миллиона долларов в виде налога на чистый инвестиционный доход, а его переезд из Калифорнии в Техас, где Маск продал свой особняк, увеличил сумму налогов еще почти на три миллиарда долларов. В совокупности Маск может получить налоговый счет почти на 12 миллиардов долларов.

Как свидетельствуют декларации, поданные в Комиссию по ценным бумагам и биржам, продажа части акций была заранее спланированным ходом. Хотя Маск продал еще некоторое количество акций, он по-прежнему владеет чуть более чем тремя процентами ценных бумаг. У генерального директора Tesla осталось чуть меньше двух недель, чтобы выполнить обещание, которое он дал при опросе в Twitter о продаже 10% акций компании. Если это произойдёт, его налоговый возрастет еще больше.

Тем не менее, именно требование о том, что прибыль должна быть реализована, чтобы облагаться налогом, вызывает недовольство таких законодателей, как Элизабет Уоррен. Новый законопроект о налогообложении миллиардеров позволяет облагать налогом и нереализованную прибыль. Это означает, что Маск и другие миллиардеры будут облагаться налогом на прирост их чистой стоимости каждый год.

Как сообщает Forbes, действующее налоговое законодательство позволяет физическим лицам снизить налоговое бремя, пожертвовав реализованную прибыль благотворительным и некоммерческим организациям. Маск мог бы направить часть своих средств на благотворительность и не платить налоги с этой суммы. Впрочем, в остатке все равно остается большая цифра, благодаря которой Маск в любом случае попадет в налоговую историю.

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Налоговое управление США (IRS) не раскрывает налоговые номера физических лиц, сообщает Forbes.  Так что, скорее всего, это событие останется неофициальным фактом.

#илон маск #налоги
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на бумаге заплатит. там у него на 100 лет вперед поблажки по налогам.
Илон Маск заплатит $12 млрд налогов и станет крупнейшим физлицом-налогоплательщиком в истории США
Шершнев Александр
20:38
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