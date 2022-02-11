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Илон Маск заявил, что Starship может быть выведен на орбиту к марту 2022 года
Долгожданный запуск звездолета SpaceX определенно состоится в этом году. Полет на Марс и обратно скоро станет возможным. А пока экологическая экспертиза - последнее препятствие перед запуском.
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Генеральный директор SpaceX Илон Маск представил обновлённую  информацию о звездолете компании, заявив, что ракета выйдет на орбиту в этом году.

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Длина двухступенчатого звездолета составляет около 120 метров, что является абсолютным рекордом среди космических ракет-носителей. Его тяга составляет 75 меганьютонов, что  примерно в два раза больше, чем у ракеты Saturn V, которая отправляла астронавтов NASA на Луну.

Ракета состоит из первой ступени SuperHeavy и второй ступени - космического корабля, который будет доставлять на Марс миссии, как с экипажем, так и без него, поскольку SpaceX намерена построить там человеческие колонии. Топливо для космического корабля состоит из жидкого метана и жидкого кислорода, которые, по словам Маска, можно добывать и на Красной планете.

В скором времени Марс будет в пределах досягаемости. Илон Маск/Twitter

Первое серьезное испытание

Однако прежде чем совершить эти амбициозные путешествия, Starship должен сначала продемонстрировать, что он может достичь орбиты Земли. Для этого SpaceX необходимо пройти экологическую экспертизу Starbase, своего космодрома Бока-Чика в Техасе, в Федеральном управлении гражданской авиации (FAA). Маск ожидает, что эта оценка будет завершена к концу этого месяца.

В случае, если экспертиза  окажется не в пользу SpaceX, запуск звездолета может быть осуществлен из Космического центра имени Кеннеди (KSC) во Флориде, что правда приведет к задержке запуска. Учитывая его огромную высоту, которая в два раза превышает высоту тяжелой ракеты Falcon Heavy, компании придется сначала построить стартовую башню в KSC.

Первое крупное испытание Starship включает 90-минутное путешествие вокруг Земли, во время которого SuperHeavy и космический корабль будут спущены в море. Однако для будущих миссий SpaceX планирует восстанавливать обе ступени и даже построила башню, которая будет ловить SuperHeavy в полёте, когда он приблизится к месту посадки.

Ещё больше двигателей Raptor и стартовых площадок

Хотя новости о компаниях Маска обычно поступают из его твитов, на презентации также стали известны новые детали о Starships. По сообщению портала Space.com, SuperHeavy теперь будет иметь 33 двигателя Raptor вместо 29, заявленных ранее. Число двигателей Starship также будет увеличено, звездолет получит в общей сложности девять двигателей Raptor вместо шести как предполагалось в первоначальном проекте SpaceX.

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Маск также объявил, что в дополнение к Starbase и Космическому центру Кеннеди, SpaceX планирует построить еще две стартовые площадки для Starship. Названные Фобос и Деймос в честь двух лун Марса, эти объекты представляют собой бывшие глубоководные нефтяные вышки, которые компания переоборудует в морские пусковые платформы к концу года.
Источники:
https://www.space.com/elon-musk-spacex-starship-update-orbital-launch-2022
https://twitter.com/i/broadcasts/1OwxWzqmpeZJQ

#илон маск #spacex #космос #nasa #starship #superheavy
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