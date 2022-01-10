Элон Маск заявил, что роботизированная башня будет иметь решающее значение для успеха проекта Starship и для компании SpaceX в целом. Но система улавливания все еще нуждается в доработке.

Илон Маск опубликовал первый обзор знаменитой башни SpaceX, с помощью которой можно не только запустить следующую ракету SpaceX, но и поймать ее при возвращении на Землю. Вчера он опубликовал в твиттере кадры видеозаписи "Мехазиллы", сделанной с беспилотного летательного аппарата.

ElonMusk.Twitter реклама

Проект Starship от SpaceX, пожалуй один из самых рискованных для компании. В то время как успешный запуск миссии отправит людей на Луну, Марс и другие планеты, её неудачи или просто задержки с запуском могут стать причиной банкротства SpaceX. Как Маск сообщил сотрудникам в конце прошлого года, проект Starship должен быть полностью готов и начать коммерческие полеты уже в 2022 году.

Регулярность полетов Starship станет отличным решением для SpaceX и башня для запуска и улавливания ракет имеет решающее значение для реализации этой задачи. По сравнению с ракетами Falcon 9, которые SpaceX использует многократно, сажая их обратно на Землю, ракета Starship Heavy Booster не имеет посадочных опор..

Отсутствие посадочных опор уменьшает вес разгонного блока, основной задачей которого является доставка тяжелой полезной нагрузки (Starship) в космос. Учитывая, что опорные элементы не играют никакой роли в выведении полезной нагрузки, уменьшение веса приведёт к уменьшению потребности в топливе, а значит, и к сокращению взлётной массы.

Первая ступень ракеты-носителя сможет быть использована повторно после того, как ее поймают в воздухе, при возвращении на стартовую площадку, что устранит потребность в посадочных опорах. После дозаправки бустерной ракеты в космос отправится следующий космический аппарат. Маск полагает, что благодаря этому методу время запуска может быть сокращено до одного часа.

Один из пользователей Twitter в прошлом году сделал небольшой анимационный ролик о том, как это будет работать, одобренный самим Илоном Маском.

В первом полете звездолета, который, как ожидается, состоится в марте, бустер не будет захвачен башней, сообщает портал Digital Trends. Как видно на видео, которым поделился Маск, кронштейны, имеющие решающее значение для стратегии захвата и удержания груза, еще не установлены и нуждаются в тщательном тестировании, прежде чем им можно будет доверить ракету-носитель, работающую на 33 двигателях Raptor.

Уже давно известно, что Маск намерен отправить людей на Луну и Марс в течение десятилетия. Но с какой скоростью он хочет колонизировать эти планеты, если звездолеты должны запускаться в течение часа?

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В то время как Илон Маск строит Starship и "Мехазиллу", учёные Китая рассматривает возможность создания в космическом пространстве мегакорабля длиной в километры. Но тут есть ряд проблем, которые им придется преодолеть.