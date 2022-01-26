Летающий автомобиль AirCar словацкой авиационной компании Klein Vision был официально допущен к полетам Транспортным управлением Словакии

Аэрокар AirCar словацкой авиационной компании Klein Vision может летать со скоростью более 100 миль/час (160 километров в час) и подниматься на высоту до 8000 футов (2500 метров). И вот днях Словацкое транспортное управление официально разрешило ему совершать полеты.

Автомобиль-самолет AirCar реклама

Летающий автомобиль, который может переходить из режима полета в режим вождения на земле менее чем за три минуты , получил сертификат летной годности после 70 часов тестовых полетов, говорится в заявлении компании для прессы.

В интервью изданию Interesting Engineering соучредитель Klein Vision Антон Заджак сказал: "Сертификация показала, что у нас есть навыки и возможности для создания летающего автомобиля, который соответствует стандартам безопасности EASA и является технологически надежным продуктом".

AirCar - двухрежимный автомобиль-самолет

Серийная модель AirCar начнет испытания в этом году

"Наш следующий шаг - это создание следующего прототипа, который будет оснащен новым авиационным двигателем, - продолжил Заджак. Соучредитель объяснил, что этот двигатель уже был испытан, и прототип 2 "будет представлять собой монококовую конструкцию с пропеллером переменного шага".

В своем недавнем заявлении компания Klein Vision заявила, что ее Prototype 2 (P2) будет оснащен 300-сильным двигателем и будет развивать крейсерскую скорость до 186 миль/час (300 километров в час), а дальность его полета составит около 620 миль (1000 километров). "Мы хотим начать испытания P2 в этом году и сертифицировать его в начале 2023 года. P2 будет серийной моделью", - пояснил Заджак. Благодаря этому появляется вполне реальная возможность создания в ближайшем будущем собственных летающих автомобилей - более дальнобойных конкурентов eVTOL, разрабатываемых компаниями, занимающимися летающими такси и городским воздушным транспортом.

Летающий автомобиль сертифицирован для полетов! Сложнейшие испытания предусматривали выполнение полного спектра летных и эксплуатационных маневров и показали исключительную статическую и динамическую устойчивость в режиме полета. AirCar совершил более 70 часов тестовых полетов, в том числе по пересеченной местности с 200 взлетами и посадками

70 часов полетов и более 200 взлетов и посадок

Настоящий прототип Klein Vision оснащен двигателем внутреннего сгорания BMW и работает на обычном топливе. Компания утверждает, что для трансформации из автомобиля в самолет при выезде на взлетно-посадочную полосу требуется всего две минуты и 15 секунд. Основной мерой безопасности в случае отказа двигателя является баллистическая парашютная система.

Сертификат был выдан после "завершения 70 часов жестких летных испытаний, соответствующих стандартам Европейского агентства авиационной безопасности (EASA), с более чем 200 взлетами и посадками", - говорится в заявлении KleinVision. В июне компания выполнила свой первый междугородний полет - 35-минутное путешествие между международными аэропортами Нитры и Братиславы.

Klein Vision AirCar - двухрежимный автомобиль-самолет заходит на посадку

По словам второго основателя Klein Vision Стефана Кляйна, сертификация "открывает двери для массового производства очень эффективных летающих автомобилей", и это то, что "навсегда изменит путешествия на средние расстояния". Будет интересно понаблюдать за дальнейшим развитием и реакцией общественности на проект AirCar, особенно в связи с тем, что авиационная промышленность все больше стремится сократить выбросы углекислого газа, а компании-производители летающих такси eVTOL, такие как Archer и Volocopter, обещают совершить революцию в городской воздушной мобильности благодаря полетам с низким уровнем выбросов. Компания Boeing, например, недавно объявила о том, что инвестирует 450 миллионов долларов в создание полностью автономного полностью электрического летающего такси eVTOL.





Учитывая этот факт, журналисты поинтересовались у Заджака, как, по его мнению, AirCar будет конкурировать с появлением eVTOL: "AirCar - это совершенно другая категория транспортных средств", - ответил Заджак. "В то время как AirCar во время полета полностью использует преимущества аэродинамических сил, (подъемная сила создается неподвижным крылом и несущим корпусом), VTOL же, по своей сути является вертолетом. Как следствие, транспортные средства VTOL имеют низкую энергоэффективность, меньшую дальность полета и меньшую крейсерскую скорость. Я считаю, что оба варианта будут использоваться параллельно для выполнения различных задач". Правда, остается вопрос, сколько людей будут готовы выложить деньги за летающий автомобиль, которому для взлета нужен доступ к взлетной полосе. Поскольку Morgan Stanley прогнозирует, что к 2040 году стоимость сектора летающих автомобилей составит 1,5 триллиона долларов, а компания KleinVision уже имеет под крылом сертификацию для полетов, возможно, очень скоро мы это узнаем.

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Источники:

https://www.klein-vision.com/

https://www.prnewswire.com/news-releases/aircars-flying-car-completes-first-ever-inter-city-flight-301322516.html