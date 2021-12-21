Maker aircraft - это автономный двухместный самолет eVTOL, сертифицированный для летных испытаний FAA. Крейсерская скорость составляет 240 километров в час. Запас хода около 100 км. Уровнь шума 45 дБА

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Развитие авиационной промышленности стремительно набирает обороты. Существует множество стартапов, создающих электрические двигательные системы, которые могут доставить вас из одного городского пункта назначения в другой, не беспокоясь о заторах на дорогах. Калифорнийский стартап Archer был основан три года назад и недавно завершил свой первый испытательный полет.

20 декабря 2021 года Maker впервые поднялся в небо. Archer/YouTube реклама

Самолет Maker оснащен двенадцатью пропеллерами, которые создают необходимую тягу для вертикального взлета, что делает его идеальным летательным аппаратом для городских условий. После взлета шесть пропеллеров разворачиваются на 90 градусов и обеспечивают горизонтальное перемещение eVTOL .

Прогресс Archer за три года впечатляет. Компании пришлось начать с создания команды инженеров, которые сначала спроектировали, построили и испытали более компактную модель. Перед первым полетом компания прошла ряд других важных этапов: заключила коммерческое соглашения с United Airlines, получила сертификата G-1 от Федерального авиационного управления (FAA), и создала свой первый полноразмерный прототип Maker.

Построенный с использованием легких композитных материалов из углеродного волокна, Maker может похвастаться целым рядом функциональных особенностей снижающих вероятность отказа оборудования. Как утверждает компания на своем сайте, система авионики включает в себя четыре бортовых компьютера, а коммуникации между датчиками полета и электроприводами реализованы так же, как и датчики высоты.

Первый испытательный полет Archer в парящем режиме | Maker eVTOL Aircraft



Система вертикально интегрированных батарей обеспечивает баланс между мощностью и энергией для обеспечения максимальной дальности полета, а разработанная технология теплового контроля, увеличивает скорость зарядки и обеспечивает длительный срок службы аккумуляторов.

С крейсерской скоростью до 150 миль/час (241 км/час) Maker может доставить вас в пункт назначения в мгновение ока. При этом компания Archer намерена сделать поездку максимально приятной и планирует установить эргономичные сиденья с увеличенным пространством для ног, а также обеспечить 270-градусный обзор, во время полета над городским пейзажем.

Компания гарантирует для своего самолета запас хода в 60 миль (96,6 км). Поскольку самолет полностью электрический, он не загрязняет окружающую среду. И что не менее важно - это практически бесшумная работа двигателей. (В режиме горизонтального полета Maker, производит шум всего 45 дБ). Это очень тихо для VTOL, и Maker, похоже, собирается превзойти Airbus этому параметру. В 2022 году компания должна завершить тестовые испытания и выбрать место для строительства своего нового завода.

В начале месяца мы сообщали о том, что в Китае разрабатывают eVTOL Pantala Concept H. Летательный аппарат развивает скорость 300 км/час и имеет запас хода 250 км. В настоящее время проходят первые летные испытания, а в 2027 году стартап Pantuo Aviation планирует запустить услуги летающего такси.

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Истоник: archer.com