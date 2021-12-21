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Калифорнийский стартап Archer провёл испытания своего бесшумного 12-винтового eVTOL
Maker aircraft - это автономный двухместный самолет eVTOL, сертифицированный для летных испытаний FAA. Крейсерская скорость составляет 240 километров в час. Запас хода около 100 км. Уровнь шума 45 дБА
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Развитие авиационной промышленности стремительно набирает обороты. Существует множество стартапов, создающих электрические двигательные системы, которые могут доставить вас из одного городского пункта назначения в другой, не беспокоясь о заторах на дорогах. Калифорнийский стартап Archer был основан три года назад и недавно завершил свой первый испытательный полет.

20 декабря 2021 года Maker впервые поднялся в небо. Archer/YouTube

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Самолет Maker оснащен двенадцатью пропеллерами, которые создают необходимую тягу для вертикального взлета, что делает его идеальным летательным аппаратом для городских условий. После взлета шесть пропеллеров разворачиваются на 90 градусов и обеспечивают горизонтальное перемещение eVTOL .

Прогресс Archer за три года впечатляет. Компании пришлось начать с создания команды инженеров, которые сначала спроектировали, построили и испытали более компактную модель. Перед первым полетом компания прошла ряд других важных этапов:  заключила коммерческое соглашения с United Airlines, получила сертификата G-1 от Федерального авиационного управления (FAA), и создала свой первый полноразмерный прототип Maker.

Построенный с использованием легких композитных материалов из углеродного волокна, Maker может похвастаться целым рядом функциональных особенностей снижающих вероятность отказа оборудования. Как утверждает компания на своем сайте, система авионики включает в себя четыре бортовых компьютера, а коммуникации между датчиками полета и электроприводами реализованы так же, как и датчики высоты.

Первый испытательный полет Archer в парящем режиме | Maker eVTOL Aircraft

Система вертикально интегрированных батарей обеспечивает баланс между мощностью и энергией для обеспечения максимальной дальности полета, а разработанная технология теплового контроля, увеличивает скорость зарядки  и обеспечивает длительный срок службы аккумуляторов.

С крейсерской скоростью до 150 миль/час (241 км/час) Maker может доставить вас в пункт назначения в мгновение ока. При этом компания Archer намерена сделать поездку максимально приятной и планирует установить эргономичные сиденья с увеличенным пространством для ног, а также обеспечить 270-градусный обзор, во время полета над городским пейзажем.

Компания гарантирует для своего самолета запас хода в 60 миль (96,6 км). Поскольку самолет полностью электрический, он не загрязняет окружающую среду. И что не менее важно - это практически бесшумная работа двигателей. (В режиме горизонтального полета Maker, производит шум всего 45 дБ). Это очень тихо для VTOL, и Maker, похоже, собирается превзойти Airbus этому параметру. В 2022 году компания должна завершить тестовые испытания и выбрать место для строительства своего нового завода.

В начале месяца мы сообщали о том, что в Китае разрабатывают eVTOL Pantala Concept H. Летательный аппарат развивает скорость 300 км/час и имеет запас хода 250 км. В настоящее время проходят первые летные испытания, а в 2027 году стартап Pantuo Aviation планирует запустить услуги летающего такси.

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Истоник: archer.com

#archer #maker
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