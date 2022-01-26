Исследования ученых свидетельствуют о том, что комбинация иммунных биомаркеров и острой симптоматики может быть использована для прогнозирования рисков развития длительного течения COVID

Два новых исследования позволили выявить ключевые биомаркеры, которые помогут на этапе первичного заражения, определить людей наиболее подверженных риску развития длительного COVID. Исследования показывают, что сочетание иммунных биомаркеров и острых симптомов может быть использовано для прогнозирования вероятности развития у человека длительного COVID.

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От 10 до 70 процентов случаев заболевания COVID-19 могут проявляться стойкие симптомы, продолжающиеся несколько недель или даже месяцев после первоначальной острой инфекции. Это состояние, получившее название PASC (Post Acute Sequelae of COVID-19), более неофициально известно как длительный COVID и часто включает такие симптомы, как усталость, одышка и туман в голове.





Два новых исследования выявили определенные биомаркеры, которые могут предсказать риск развития у человека длительного COVID. Depositphotos

В настоящее время остается загадкой, какие пациенты, перенесшие острый COVID, будут испытывать затяжные симптомы. Чем тяжелее первый этап заболевания COVID-19, тем больше вероятность того, что у человека возникнет длительный COVID, но это один из немногих показателей, которыми в настоящее время располагают врачи для оценки шансов развития тяжести заболевания у пациента.

"Длительный COVID приводит к серьезным осложнениям у людей, переживших COVID-19, однако патобиология этого заболевания плохо изучена", - пояснил Джейсон Голдман, соавтор одного из новых исследований. "В нашем исследовании клинические данные и результаты, описанные пациентами, сравниваются с глубоким многокомпонентным анализом, что позволяет раскрыть важные биологические ассоциации, возникающие у пациентов с PASC".

Голдман и его коллеги проследили за более чем 300 пациентами с COVID-19, собирая образцы крови в различные моменты течения заболевания, как во время острой инфекции, так и в последующие месяцы. В ходе исследования был выявлен ряд факторов, которые могли быть определены во время начального заболевания и взаимосвязаны с последующим длительным течением COVID.

В частности, исследование показало, что пациенты с более высоким уровнем РНК SARS-CoV-2 в крови во время острого заболевания имели больше шансов на развитие длительного COVID. Также было установлено, что уровни иммунных клеток, известных как аутоантитела, коррелируют с продолжительными симптомами. Недавнее исследование Ceders-Sinai также выявило повышенный уровень аутоантител у пациентов с длительным течением COVID через шесть месяцев после первоначального заражения.

Одним из наиболее любопытных результатов первого исследования стало обнаружение повышенной активности вируса Эпштейна-Барр (EBV) в крови пациентов с COVID-19, у которых вероятность длительного течения COVID была выше. Инфицирование EBV обычно происходит у большинства людей в молодом возрасте, а сам вирус, как известно, остается в спящем состоянии у большинства людей до конца их жизни.

Инфекция EBV как сообщалось недавно, связана с рассеянным склерозом и обычно ассоциируется с синдромом хронической усталости. Повышение уровня вируса в крови во время инфекции COVID-19 может быть обусловлено отклонениями в иммунной системе, которые некоторые исследователи связывают с длительным течением COVID.

Джим Хит, президент Института системной биологии и соавтор исследования, сказал, что подобные исследования ранних биомаркеров длительного COVID не только помогут выявить и лечить пациентов с персистирующим заболеванием, но и прольют свет на другие поствирусные синдромы.

"Выявление этих факторов PASC является важным шагом вперед не только для понимания длительного COVID и возможного его лечения, но и для определения того, какие пациенты подвержены наибольшему риску развития хронических заболеваний", - сказал Хит. "Кроме того эти результаты помогут сформулировать представления о других хронических заболеваниях, таких как, например, затяжной синдром Лайма."

Второе исследование было проведено группой под руководством исследователей из Цюрихского университета, которые в течение года наблюдали за развитием COVID-19 у 100 пациентов. Около половины из них с легкой формой заболевания и 82 процента с тяжелой формой испытывали позже стойкие длительные симптомы COVID.

Два иммунных биомаркера особенно заинтересовали исследователей как прогностические факторы длительного течения болезни. Низкий уровень иммуноглобулина M (IgM) и иммуноглобулина G3 (IgG3) во время первичной инфекции коррелировал с повышенной вероятностью длительного течения COVID.

Затем исследователи создали модель, позволяющую определить степень риска длительного COVID для пациента, перенесшего острое заболевание. Модель объединила уровни этих двух биомаркеров в крови с возрастом, наличием в анамнезе бронхиальной астмы и присутствием пяти ключевых симптомов в течение первой недели болезни (лихорадка, усталость, кашель, одышка и желудочно-кишечные расстройства).

Модель была протестирована на независимой группе из 395 пациентов. Для каждого пациента была определена степень риска, рассчитывающая его шансы на развитие длительного COVID. Эта модель, названная "показателем PASC", оказалась более точной, чем любые существующие протоколы, для оценки развития длительного течения заболевания.

Чтобы подтвердить данные прогностические критерии длительного течения COVID , необходима дальнейшая работа, но если удастся выявить тех, кто наиболее подвержен этому хроническому заболеванию, на ранней стадии, то можно будет протестировать новые методы лечения и возможно, предотвратить развитие болезни.

Новые исследования были опубликованы в журналах Cell и Nature Communications.

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Источники: Институт системной биологии

https://www.nature.com/articles/s41467-021-27797-1

https://www.cell.com/cell/fulltext/S0092-8674(22)00072-1

https://www.eurekalert.org/news-releases/940806