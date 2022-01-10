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Ученые разгадали причину длительного течения COVID-19
Длительный COVID вполне реален, а не является плодом нашего воображения. Как показали новые исследования, его причина кроется в образовании стойких микротромбов.
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Переболев COVID-19, в некоторых случаях люди могут испытывать тревожные симптомы спустя несколько недель или даже месяцев после так называемого выздоровления. Подобные проявления, сохраняющиеся в течение длительного времени после первоначального заболевания, известны под общим термином long COVID  (длительный COVID или постковидный синдром), и ученые только сейчас начали по-настоящему понимать, чем он вызван. Согласно новому исследованию, проведенному в Южной Африке, затяжной COVID связан с образованием микро-тромбов, которые задерживают в организме больного воспалительные белки.

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По оценкам ВОЗ, от 10% до 20% пациентов с COVID-19 будут испытывать постоянные симптомы в течение месяца после заражения. К таким симптомам относятся постоянная лихорадка, помрачение сознания, одышка, боли в мышцах и суставах, трудности со сном и депрессия. Не случайно, что эти симптомы характерны и для пациентов, недавно заразившихся коронавирусом. Но если симптомы продолжаются в течение как минимум двух месяцев после начала заболевания, то, согласно последнему определению ВОЗ, пациент признается больным постковидным синдромом.

Что особенно неприятно в постковидном синдромоме, так это то, что симптомы приходят волнами, то усиливаясь, то ослабевая. Только вы подумали, что наконец-то полностью выздоровели, как новая волна рецидива бьет вас по голове, словно кирпичом.

"Очень распространенной особенностью является рецидивирующий и ремиттирующий характер заболевания, когда вам кажется, что вы выздоровели, а затем болезнь снова настигает вас", - сказала Нисрин Алван, доцент кафедры общественного здравоохранения Саутгемптонского университета, во время дискуссии, организованной журналом British Medical Journal.

"Это постоянный цикл разочарований, причем не только для вас, но и для окружающих вас людей, которые очень хотят, чтобы вы выздоровели", - добавила она, вспоминая свою собственную борьбу с затяжным ковидом.

На данный момент не существует доказанных средств лечения или рекомендаций по реабилитации людей с постковидным синдромом. Неудивительно, что престижный медицинский журнал The Lancet назвал длительный COVID "современной медицинской проблемой первостепенной важности".

Но, поняв, что вызывает затяжной COVID, ученые, возможно, наконец-то найдут мишень для новых методов лечения, призванных навсегда избавиться от симптовов заболевания после того, как вирус будет выведен из организма.

Необходимо срочно инвестировать в дополнительные исследования и клинические испытания, чтобы лучше понять и подтвердить связь между аномальным свертыванием крови, гипоксией и сосудистой дисфункцией у пациентов с длительным течением Covid" Резия Преториус. Photograph: Science Photo Library/Alamy

 

В своей статье, опубликованной на этой неделе в газете The Guardian, Резия Преториус, руководитель научного отдела Стелленбошского университета в Южной Африке, рассказывает, что ее исследования выявили наличие постоянных микротромбов у пациентов с длительным течением COVID. Такие микротромбы устойчивы к фибринолизу - процессу, с помощью которого организм здоровых людей способен разрушать кровяные сгустки. Образование тромбов - это совершенно нормальное и естественное явление, (например заживление раны при порезе), но когда они постоянно образуются и не разрушаются, это может быть плохим признаком.

В этих микросгустках содержится большое количество воспалительных молекул, которые не только препятствуют разрушению самих тромбов, но и вызывают постковидный синдром, лишая клетки драгоценного кислорода, необходимого для поддержания нормальных функций организма.

"Наличие стойких микротромбов и гиперактивированных тромбоцитов (также участвующих в свертывании крови) усиливает коагуляцию и сосудистую патологию, в результате чего клетки не получают достаточного количества кислорода в тканях для поддержания функций организма (это явление известно как клеточная гипоксия). Возможно, именно гипоксия является основной причиной многочисленных изнуряющих симптомов", - пишет Преториус.

Поскольку воспалительные молекулы находятся в ловушке внутри фибринолитически устойчивых микросгустков, они не обнаруживаются традиционными лабораторными тестами, что ставит в тупик и врача, и пациента. При отсутствии очевидной патологии, объясняющей симптомы, некоторым пациентам говорят, что их проблемы носят психологический характер и им следует заняться медитацией и физическими упражнениями. Но новые результаты исследований говорят о необходимости более глубокого понимания проблемы.

Южноафриканский ученый добавляет, что антитромбоцитарные и антикоагуляционные препараты могут сыграть ключевую роль в лечении затяжных случаев COVID, хотя необходимо соблюдать большую осторожность, чтобы избежать опасности, связанной с кровотечением. Кроме того, положительные результаты для пациентов может дать аферез - процедура, при которой микросгустки и воспалительные молекулы отфильтровываются в ходе диализа.

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"Даже те, у кого нет постковидного синдрома, могут извлечь пользу из таких исследований, поскольку симптоматика, отмечаемая у пациентов с long Covid, имеет много общего с симптомами, наблюдаемыми при хронических  связанных с вирусами заболеваниях, включая миалгический энцефаломиелит/синдром хронической усталости (еще одно заболевание, которое десятилетиями считалось "психологическим"). То, что мы еще не выявили биомаркер для длительного ковида, не означает, что их не существует. Необходимо просто тщательнее искать", - сказала она.

#covid-19 #long-covid
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