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HSPH Harvard: Вирус Эпштейна-Барр может быть основной причиной рассеянного склероза
В ходе исследования были получены данные, подтверждающие, что рассеянный склероз вызывается инфекцией, вызванной вирусом Эпштейна-Барра (или вирусом герпеса человека 4 типа)
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Уникальное исследование, проведенное под руководством ученых из Гарвардской школы общественного здравоохранения имени Т.Х. Чана, представило первые убедительные доказательства того, что рассеянный склероз (РС) в первую очередь вызывается инфекцией, вызванной вирусом Эпштейна-Барра (EBV). Отслеживая более 10 миллионов военнослужащих США в течение 20 лет, ученые пришли к выводу, что инфицирование EBV приводит к 32-кратному увеличению риска развития рассеянного склероза.

Пока неясно, как вирусная инфекция может вызвать рассеянный склероз, но исследователи предполагают, что вакцина против вируса Эпштейна-Барр может предотвратить развитие неврологического заболевания в первую очередь ralwel/Depositphotos

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На протяжении десятилетий исследователи подозревали, что неврологическое заболевание рассеянный склероз может быть спровоцировано вирусной инфекцией. Только в прошлом году несколько исследований выявили тесную связь между инфекциями, диагностированными в стационарах в возрасте до 20 лет, и диагнозами РС в возрасте после 20 лет. В частности, исследование указало на четкую связь между РС и инфекционным мононуклеозом, также известным как железистая лихорадка, заболеванием, вызываемым вирусом Эпштейна-Барра.

Новое исследование, опубликованное в журнале Science, представляет собой наиболее убедительное на сегодняшний день доказательство причинно-следственной связи, указывающее на то, что инфекция EBV может быть основным провоцирующим фактором РС у большинства людей. В исследовании использовался уникальный массив данных американских военных, отслеживавших миллионы солдат в течение двух десятилетий.

В исследовании приняли участие 801 солдат, у которых в период службы был диагностирован РС. Во всех этих случаях, кроме одного, тест на EBV был положительным до того, как у них был диагностирован РС.

Но само по себе это не удивительно. EBV - очень распространенный вирус, и 95 процентов всех людей будут инфицированы им в какой-то момент своей жизни.

Более точное указание на причинно-следственную связь между РС и EBV появилось, когда исследователи рассмотрели 35 случаев РС, у которых в начале службы тест на EBV был отрицательным, но в дальнейшем стал положительным еще до появления симптомов РС. По сравнению с контрольной группой солдат, у которых первоначальный тест на EBV был отрицательным, и у которых в дальнейшем не развился РС, риск развития РС увеличился в 32 раза.

Среднее время от заражения EBV до начала РС составило 7,5 лет. У некоторых людей РС развился уже через два года после заражения EBV, в то время как у других он не развивался в течение 15 лет.

Исследователи также изучили распространенность других вирусных инфекций, в частности цитомегаловируса (ЦМВ), другого распространенного вируса, с которым большинство людей сталкиваются на протяжении своей жизни. Не было обнаружено никакой связи между инфекциями CMV и развитием РС, что указывает на то, что в инфекции EBV есть что-то определенное, что может вызывать начало развития рассеянного склероза.


Структура вируса Эпштейна-Барр. Wikipedia

 


Хотя новые результаты дают чётких подтверждений связи между EBV-инфекцией и развитием рассеянного склероза, остаётся загадкой, как именно эта вирусная инфекция провоцирует развитие неврологического заболевания. В редакционной статье, сопровождающей новое исследование Уильяма Робинсона и Лоуренса Стейнмана, говорится, что механизмы, лежащие в основе этой связи, до конца не изучены.

Пара исследователей выдвигает несколько гипотез о том, как инфекция EBV может привести к развитию РС. Белки EBV могут имитировать определенные белки мозга и вызывать аутоиммунный ответ против здоровой ткани мозга, или же инфекция EBV может напрямую трансформировать иммунные B-клетки, что приведет к более общей иммунной дисрегуляции в течение многих лет после острой инфекции.

Важно также отметить, что полученные результаты не означают, что EBV-инфекция является единственной причиной развития рассеянного склероза. В конце концов, если бы она была единственной причиной, то 95 процентов населения планеты в конечном итоге страдали бы от этого ужасного заболевания. Вместо этого исследователи настаивают на том, что для того, чтобы человек был восприимчив к РС, необходимо наличие ряда генетических и/или экологических факторов.

При рассеянном склерозе сигналы больше не могут четко передаваться от головного и спинного мозга к другим частям тела. shutterstock

 

Новые результаты подтверждают, что именно инфекция вируса EBV может стать толчком к развитию заболевания. Таким образом, несмотря на то, что не все EBV-инфекции приводят к РС, всем случаям РС, по всей вероятности, предшествует EBV-инфекция.

И несмотря на множество вопросов, которые еще предстоит решить, этот новый результат указывает на некоторые перспективные направления для специалистов в области изучения рассеянного склероза. Может ли прямое воздействие на вирус Эпштейна - Барра помочь в лечении пациентов, уже страдающих РС? Или, что самое интересное, поможет ли вакцина против EBV в принципе победить рассеянный склероз?

"Это большой шаг, потому что он позволяет предположить, что большинство случаев РС можно предотвратить, остановив инфекцию EBV, и что воздействие на EBV может привести к открытию лекарства от рассеянного склероза", - говорит Альберто Аскерио, старший автор нового исследования. "В настоящее время нет способа эффективно предотвратить или вылечить инфекцию EBV, но вакцина против EBV или направленное воздействие на вирус с помощью специфических для EBV противовирусных препаратов может в конечном итоге предупредить или полностью вылечить РС".

Вакцина против EBV - это далеко не гипотетическая перспектива. Только на прошлой неделе биотехнологическая компания Moderna объявила о прогрессе в создании вакцины против EBV, используя ту же технологию мРНК, которая обеспечила эффективность вакцины COVID-19. В настоящее время проводится первая фаза испытаний новой вакцины на людях.

Новое исследование было опубликовано в журнале Science.

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Источник Harvard T.H. Chan School of Public Health (HSPH Harvard)

#медицина #вирус эпштейна-барр #рассеянный склероз
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