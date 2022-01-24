Еще в 2015 году Билл Гейтс предупреждал мир о возможном появлении пандемии. Теперь миллиардер, филантроп и соучредитель Microsoft предупреждает, что грядущие пандемии могут быть еще хуже, чем COVID-19

Билл Гейтс, предсказавший пандемию ковид задолго до её начала, заявил, что будущие эпидемии могут оказаться гораздо хуже, чем COVID-19. По данным газеты The Independent, Гейтс рассказал об этом, в то время, когда его благотворительный фонд пожертвовал 150 миллионов долларов Коалиции за инновации в области готовности к эпидемиям (CEPI) на разработку вакцины против COVID-19 и предотвращение будущих пандемий.

реклама

Грядущие пандемии могут быть еще хуже чем Covid-19, считает Гейтс. Reuters

“Мир снова захлестнула волна коронавирусных инфекций и системы здравоохранения многих стран находятся в тяжелом положении“. По данным агентства Reuters, возбудитель этих инфекций, разновидность Omicron, предположительно, был занесен с территории Ботсваны - страны, где на сегодняшний день вакцинировано всего 24 процента населения.

Организация CEPI была учреждена пять лет назад, после вспышки вируса Эбола, и сейчас возглавляет работу по обеспечению вакцинами развивающиеся страны. Вакцины Moderna и AstraZeneca, применяемые в настоящее время во всем мире, были также созданы на средства CEPI. Несмотря на то, что препараты были разработаны в сжатые сроки и помогли спасти множество жизней, они не попадали вовремя в развивающиеся страны в необходимых количествах.

Какие решения помогают в борьбе с COVID-19? Посмотрите, как Билл Гейтс, доктор Ониимбо Керама (Кения), доктор Сенджути Саха (Бангладеш) и Адити Премджи (Индия) - рассказывают об инструментах и решениях, помогающих бороться с пандемией.



Сейчас CEPI пытается собрать 3,5 миллиарда долларов, чтобы гарантировать разработку вакцин от любой потенциальной пандемии в течение ближайших 100 дней с момента её появления. (Гейтс постоянно говорит о том, что мы должны быть готовы к грядущим эпидемиям). Через свою благотворительную организацию Bill and Melinda Gates Foundation Гейтс пожертвовал на реализацию этой программы 150 миллионов долларов США. Такая же сумма была пожертвована благотворительным фондом Wellcome Trust.

В качестве аргумента в пользу того, что развитые страны должны выделять больше средств, на борьбу с будущими пандемиями, которая может оказаться гораздо опаснее по количеству жертв, чем COVID, обе организации приводят в пример ситуацию с распространением варианта Omicron.

В прошлом месяце Гейтс заявил, что по его оценкам Омикрон будет худшей частью пандемии, а с учетом разработанных на сегодняшний день вакцин и препаратов, ожидается, что COVID-19 будет переноситься как грипп уже к концу этого года.

анонсы и реклама -37 000р на 3080 MSI Gaming - дешевле любой другой <b>Зарабатывай деньги, участвуя в наполнении нашего сайта</b> 2060 12Gb подешевела на 21000р Крутая 3060 Ti Gigabyte Aorus подешевела в 2 раза -18 000р на MSI RTX 3070 3070 Gigabyte Gaming отдают дешевле любой другой Упала на порядок цена RTX 3060 Ti MSI Крутые RTX 3080 подходят к 150 тр RTX 3070 со скидкой 15 000р

Источники:

https://www.independent.co.uk/news/world/bill-gates-covid-next-pandemic-b1996186.html

https://www.wsj.com/articles/bill-gates-next-pandemic-11631567649