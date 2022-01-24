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Билл Гейтс предупредил о будущих пандемиях, которые могут оказаться гораздо сложнее, чем COVID-19
Еще в 2015 году Билл Гейтс предупреждал мир о возможном появлении пандемии. Теперь миллиардер, филантроп и соучредитель Microsoft предупреждает, что грядущие пандемии могут быть еще хуже, чем COVID-19
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Билл Гейтс, предсказавший пандемию ковид задолго до её начала, заявил, что будущие эпидемии могут оказаться гораздо хуже, чем COVID-19. По данным газеты The Independent, Гейтс рассказал об этом, в то время, когда его благотворительный фонд пожертвовал 150 миллионов долларов Коалиции за инновации в области готовности к эпидемиям (CEPI) на разработку вакцины против COVID-19 и предотвращение будущих пандемий. 

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Грядущие пандемии могут быть еще хуже чем Covid-19, считает Гейтс. Reuters

 

“Мир снова захлестнула волна коронавирусных инфекций и системы здравоохранения многих стран находятся в тяжелом положении“. По данным агентства Reuters, возбудитель этих инфекций, разновидность Omicron, предположительно, был занесен с территории Ботсваны - страны, где на сегодняшний день вакцинировано всего 24 процента населения.

Организация CEPI была учреждена пять лет назад, после вспышки вируса Эбола, и сейчас возглавляет работу по обеспечению вакцинами развивающиеся страны. Вакцины Moderna и AstraZeneca, применяемые в настоящее время во всем мире, были также созданы на средства CEPI. Несмотря на то, что препараты были разработаны в сжатые сроки и помогли спасти множество жизней, они не попадали вовремя в развивающиеся страны в необходимых количествах.

Какие решения помогают в борьбе с COVID-19? Посмотрите, как Билл Гейтс, доктор Ониимбо Керама (Кения), доктор Сенджути Саха (Бангладеш) и Адити Премджи (Индия) - рассказывают об инструментах и решениях, помогающих бороться с пандемией. 

Сейчас CEPI пытается собрать 3,5 миллиарда долларов, чтобы гарантировать разработку вакцин от любой потенциальной пандемии в течение ближайших 100 дней с момента её появления. (Гейтс постоянно говорит о том, что мы должны быть готовы к грядущим эпидемиям). Через свою благотворительную организацию Bill and Melinda Gates Foundation Гейтс пожертвовал на реализацию этой программы 150 миллионов долларов США. Такая же сумма была пожертвована благотворительным фондом Wellcome Trust.

В качестве аргумента в пользу того, что развитые страны должны выделять больше средств, на борьбу с будущими пандемиями, которая может оказаться гораздо опаснее по количеству жертв, чем COVID, обе организации приводят в пример ситуацию с распространением варианта Omicron.

В прошлом месяце Гейтс заявил, что по его оценкам Омикрон будет худшей частью пандемии, а с учетом разработанных на сегодняшний день вакцин и препаратов, ожидается, что COVID-19   будет переноситься как грипп уже к концу этого года.

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Источники: 
https://www.independent.co.uk/news/world/bill-gates-covid-next-pandemic-b1996186.html
https://www.wsj.com/articles/bill-gates-next-pandemic-11631567649

#covid-19 #билл гейтс
4
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Сейчас обсуждают

Dce
18:19
Когда ж его, его потомков, и и подельников с родственниками вакцинируют посадкой на кол - достали уже кошмарить всю территорию под названием "Земля".
Билл Гейтс предупредил о будущих пандемиях, которые могут оказаться гораздо сложнее, чем COVID-19
ev_rus
18:19
Тут момент еще Сталин в свое время самых прогрессивных и характерных политиков, специалистов, задавил. При и положительных моментах Сталина конечно. Вот и стали больше просачиваться во власть лизоблюд...
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Маркус Хант
18:19
Ну ты вспомнил))
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Дядя, ты один не в курсы, что плойки, иксбоксы и видяхи уже давно в Китае производят?)
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NONsens
18:17
В каком плане монстр? С TDP 105 ватт. У меня 5900Х на MSI B450 Tomahawk уже месяц стоит под старым дешёвым кулером IH-4405 и ничего не плавится.
Битва процессоров: Ryzen 7 5800Х VS Core i7-11700КF в связке с видеокартой GeForce RTX 3060 Ti
lеad
18:16
Интересно, почему 3.5 млрд сразу не дал, понятно же что у него не убавится даже
Билл Гейтс предупредил о будущих пандемиях, которые могут оказаться гораздо сложнее, чем COVID-19
Леди Яга
18:16
Во! А говорите России нечем гордиться... А минусуют конечно мужеложцы...
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Маркус Хант
18:16
Да, майнинг убыточен!))) хех
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sop18
18:15
Майнинг всего лишь по большому счету прикрытие долларовой инфляции. Денег с вертолетов. Даром для экономики такое не проходит. Надо же куда то лишние деньги сливать. Так что 100 000$ может не только...
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