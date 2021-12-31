Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Блоги
amv212 За пост начислено вознаграждение
Учёные Института Вейцмана вплотную приблизились к выращиванию человеческих органов в лаборатории
Исследователи из Научного института Вейцмана обнаружили способ культивирования стволовых клеток человека на более ранних стадиях, чем это было возможно ранее.
анонсы и реклама
Слив Asus RTX 3060 - дешевле нет нигде
Слив MSI 3060 - на сегодня это за копейки
-18 000р на MSI RTX 3070
Крутая 3060 Gigabyte Aorus подешевела 2 раза
Рухнула на порядок цена 3060 Ti ASUS STRIX ROG
3060 Ti Gigabyte Gaming подешевела на порядок

Исследователи молекулярной генетики из Научного института Вейцмана обнаружили способ культивирования человеческих стволовых клеток на более ранних стадиях, чем это было возможно до этого.

реклама

В исследовании, опубликованном в журнале Cell, ученые продемонстрировали, что самые ранние стволовые клетки человека могут быть созданы и затем успешно встроены в организм мышей. Это происходит благодаря их неопределенному, или, как его называют исследователи, наивному состоянию, в котором они могут развиться в любой тип клеток организма, включая другие стволовые клетки.

Развивающийся эмбрион химерной мыши, зеленым цветом показаны человеческие клетки. Научный институт Вейцмана

 

Кроме того, они обнаружили, что созданные ими стволовые клетки значительно более компетентны, что позволяет им объединяться и лучше интегрироваться в окружающую среду.

Это значительно повышает шансы на создание межвидовой химеры, которая позволяет клеткам одного существа способствовать росту другого.

Учёные разработали метод более эффективного слияния подобных клеток. Такие исследования могут быть использованы для пересадки различных клеток или органов от одного животного к другому, и даже от других животных к человеку.

Сергей Вьюков, доктор Ноа Новерштерн, доктор Муниф Айяш, профессор Джейкоб Ханна и Том Шани. 

История исследования

Исследование берет свое начало в 2013 году, когда профессор Джейкоб Ханна и его команда вошли в историю, впервые введя человеческие стволовые клетки мышам и продемонстрировав, что они могут успешно интегрироваться в развивающиеся эмбрионы животных.  Спустя восемь лет исследователи решили продолжить свое исследование, попытавшись получить еще более раннюю форму стволовых клеток для применения в аналогичных ситуациях.

Чтобы преодолеть ряд препятствий, ученые отключили еще два сигнальных пути, в результате чего были получены стволовые клетки человека со стабильным геномом, минимальным количеством нарушений регуляции генов и, что особенно важно, способностью к идеальной способности дифференцироваться. Они также изменили ключевой ген, участвующий в стабильности генома, в результате чего стволовые клетки стали не только компетентными, но и конкурентоспособными, что означало, что они могут интегрироваться, не причиняя вреда хозяину. Это увеличило "шансы на успешную пересадку примерно в пять раз по сравнению с тем, что мы могли сделать в прошлом", - говорит Ханна.

Хотя пройдет еще немало времени, прежде чем мы научимся выращивать человеческие органы в лаборатории для трансплантации, данное исследование стволовых клеток еще на один шаг приблизило нас к этой цели".

анонсы и реклама
-14000р на RTX 3070 Gigabyte Aorus
Упала на порядок цена RTX 3060 Ti MSI Gaming
-19 000р на RTX 3080 Gigabyte Gaming
Зарабатывай деньги, участвуя в наполнении нашего сайта
Рухнула цена ASUS 3060 после обвала крипты
Крутые RTX 3080 подходят к 150 тр
- 5000р на RTX 3060 Gigabyte
3060 Ti Gigabyte Aorus подешевела на порядок
DDR 5 - 64Gb за 64 тр
RTX 3070 со скидкой 15 000р

Источник: https://wis-wander.weizmann.ac.il/life-sciences/naïve-they-get

#института вейцмана #учёные
+
Написать комментарий (0)
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Праздничная раздача игр в Epic Games Store, день 15-й, финал: Tomb Raider (2013), Rise of the Tomb Raider и Shadow of the Tomb Raider
120
Выясняем, на что способна легендарная GTX 1080 Ti в конце 2021 года - игровой тест от Benchmark Lab
47
Xiaomi представила официальный список и 41 смартфона, которые получат прошивку MIUI 13 в 2022 году
10
Новая мемная криптовалюта Capybara за сутки подорожала на 1650% и достигла капитализации $5.3 млрд
38
Один из первых инвесторов Биткоина вывел 500 монет, увеличив вложения на 30 000%
25
Российские геймеры перешли на ультрабюджетные видеокарты GeForce GT 1030 и GeForce GT 730
68
Дефицит превратил морально устаревшие GTX 1650 и GTX 1050 Ti в хиты продаж среди геймеров
37
США потребовали от украинского Илона Маска продать аэрокосмическую компанию Firefly
23
NVIDIA потратила рекордные 7 млрд долларов на покупку чипов у TSMC, чтобы избежать дефицита RTX 4000
37
Core i5-12600K vs Core i7-9700K – насколько быстрее стали процессоры Intel в играх в тесте SH
15
Ютубер запустил Skyrim в 4K с 1300 модами и рейтрейсингом - игра 2011 года заиграла новыми красками
4
Актёра, сыгравшего Морфеуса в первых трёх фильмах, намеренно не взяли в Матрицу: Воскрешение
23
Мексиканская компания Cemex за 5 дней напечатала на 3D принтере дом площадью почти 200 кв м за $1800
18
Утечка: Epic Games работает над режимом без строительства для Fortnite
3
У ASUS есть рабочий прототип переходника для установки DDR4 в разъем DDR5
7
Начиная с Galaxy S23 Ultra Samsung будет использовать 200-мегапиксельную камеру в своих флагманах
+
Новогодние акции в World of Tanks: скидки на оборудование и снаряжение, раздача ценных бонусов и боевые задачи с призами
15
NASA пригласила представителей духовенства для подготовки людей к контакту с инопланетянами
28
Intel готовится внедрить в ядро Linux 5.17 инструменты обновления прошивки системы без перезагрузки
2
Игровые графические карты Intel Arc Alchemist выйдут в марте 2022 года
23

Популярные статьи

Стоит ли покупать SATA SSD на 1 ТБ в 2021 году — впечатления после двух лет использования
116
Новогодняя распродажа лицензионных ключей со скидкой до 90% – Windows 10 стоит всего 7.40 доллара
Обзор туалетной бумаги - по просьбам телезрителей
88
Обзор и тестирование модулей оперативной памяти DDR5-5200 XPG Lancer (AX5U5200C3816G-CLABK) объемом 32 Гбайт
35
Мои впечатления о 2-м сезоне сериала "Ведьмак" – больше файтингов и интригующие персонажи
34
Мои впечатления от игры Death Stranding. Часть первая
21
Игровая индустрия: итоги 2021 года — основные номинации
12
Обзор проводной/Bluetooth гарнитуры Harper HB-707 с системой активного шумоподавления (ANC)
25
Возможно ли сделать автономные автомобили этичными и что это вообще значит
10

Сейчас обсуждают

Serg Stupak
23:09
750 TI с разгоном топчик за свои деньги.
Российские геймеры перешли на ультрабюджетные видеокарты GeForce GT 1030 и GeForce GT 730
kazinak 116
23:08
ну если так критически мыслить то ты забыл уточнить что это ВРЕМЕННОЕ ультимативное топ решение для НЕ ультимативного..НО=ТОП гейминга..по ультимативно кладущей на повал любого в здравом уме геймера ц...
Итоги 2021 года на игровом рынке – дорогие видеокарты, прорыв Windows 11 и провал NVIDIA RTX
Михаил
23:06
Ты сам знаешь чтобы 11 поколение быстрее было надо в настройках пк выставлять самый производительный режим с отрубанием экономии энергии, на дешевых платах такого не получится. У интела только 12 поко...
AMD представит на CES 2022 новые APU Ryzen 6000 с частотой до 5 ГГц и новую видеокарту для ноутбуков
ахахах
23:01
тип в первую волну майнинга писал,што весь ремонт у них мсй картами забит,а я себе выбирал тогда 1070 и поэтому рисковать нестал с этой фирмой на паскалях
Итоги 2021 года на игровом рынке – дорогие видеокарты, прорыв Windows 11 и провал NVIDIA RTX
Леди Яга
22:59
Как бы рекомендованная цена является минимальной в рознице. Если ты надеешься что производители и продавцы будут терять прибыль только в угоду тебе, продавая 3060 за 24тр вместо 32х, то тебе надо к до...
Итоги 2021 года на игровом рынке – дорогие видеокарты, прорыв Windows 11 и провал NVIDIA RTX
Chingizid
22:56
Хз хз, 1тб ssd уже явно маловато на сегодня для игр, уже не редкость проекты под 300 гигов, а 80-100 уже данность.
Стоит ли покупать SATA SSD на 1 ТБ в 2021 году — впечатления после двух лет использования
Михаил
22:54
Я вчера собирал систему на 5600х, на прошлой неделе собирал пк на 5600х
AMD представит на CES 2022 новые APU Ryzen 6000 с частотой до 5 ГГц и новую видеокарту для ноутбуков
kazinak 116
22:50
а раньше так и было вспомни как вводилась физика на нвидии ..-для физики использовали вторую карту и даже можно было использовать карту другую и слабее старую не обязательно было иметь слй ..люди испо...
Итоги 2021 года на игровом рынке – дорогие видеокарты, прорыв Windows 11 и провал NVIDIA RTX
Михаил
22:49
https://static.techspot.com/articles-info/2333/bench/RSS.png Вот по этой картинке на амд все стоит? https://cpu.userbenchmark.com/Compare/AMD-Ryzen-7-2700X-vs-Intel-Core-i7-9700/3958vsm816180 Вот прим...
AMD представит на CES 2022 новые APU Ryzen 6000 с частотой до 5 ГГц и новую видеокарту для ноутбуков
NOFX
22:42
Ого,во красавчик то! 🙂👍
Русский оверклокер Alzov установил 4 мировых рекорда в категории RTX 3080Ti на 12900K и DDR5
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем