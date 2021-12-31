Исследователи из Научного института Вейцмана обнаружили способ культивирования стволовых клеток человека на более ранних стадиях, чем это было возможно ранее.

Исследователи молекулярной генетики из Научного института Вейцмана обнаружили способ культивирования человеческих стволовых клеток на более ранних стадиях, чем это было возможно до этого.

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В исследовании, опубликованном в журнале Cell, ученые продемонстрировали, что самые ранние стволовые клетки человека могут быть созданы и затем успешно встроены в организм мышей. Это происходит благодаря их неопределенному, или, как его называют исследователи, наивному состоянию, в котором они могут развиться в любой тип клеток организма, включая другие стволовые клетки.

Развивающийся эмбрион химерной мыши, зеленым цветом показаны человеческие клетки. Научный институт Вейцмана

Кроме того, они обнаружили, что созданные ими стволовые клетки значительно более компетентны, что позволяет им объединяться и лучше интегрироваться в окружающую среду.

Это значительно повышает шансы на создание межвидовой химеры, которая позволяет клеткам одного существа способствовать росту другого.

Учёные разработали метод более эффективного слияния подобных клеток. Такие исследования могут быть использованы для пересадки различных клеток или органов от одного животного к другому, и даже от других животных к человеку.

Сергей Вьюков, доктор Ноа Новерштерн, доктор Муниф Айяш, профессор Джейкоб Ханна и Том Шани.

История исследования

Исследование берет свое начало в 2013 году, когда профессор Джейкоб Ханна и его команда вошли в историю, впервые введя человеческие стволовые клетки мышам и продемонстрировав, что они могут успешно интегрироваться в развивающиеся эмбрионы животных. Спустя восемь лет исследователи решили продолжить свое исследование, попытавшись получить еще более раннюю форму стволовых клеток для применения в аналогичных ситуациях.

Чтобы преодолеть ряд препятствий, ученые отключили еще два сигнальных пути, в результате чего были получены стволовые клетки человека со стабильным геномом, минимальным количеством нарушений регуляции генов и, что особенно важно, способностью к идеальной способности дифференцироваться. Они также изменили ключевой ген, участвующий в стабильности генома, в результате чего стволовые клетки стали не только компетентными, но и конкурентоспособными, что означало, что они могут интегрироваться, не причиняя вреда хозяину. Это увеличило "шансы на успешную пересадку примерно в пять раз по сравнению с тем, что мы могли сделать в прошлом", - говорит Ханна.

Хотя пройдет еще немало времени, прежде чем мы научимся выращивать человеческие органы в лаборатории для трансплантации, данное исследование стволовых клеток еще на один шаг приблизило нас к этой цели".

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Источник: https://wis-wander.weizmann.ac.il/life-sciences/naïve-they-get