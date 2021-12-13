Работы по выращиванию мини-органов в лабораторных условиях продвигаются невероятными темпами, предоставляя исследователям новые возможности для моделирования биологических систем, заболеваний и новых методов лечения. В рамках нового исследования ученые создали самые совершенные на сегодняшний день органоиды желудка, состоящие из трех типов клеток, что позволяет им сокращаться и вырабатывать кислоту.
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Клеточные культуры и модели животных являются важной частью медицинских экспериментов, но результаты не всегда хорошо работают на людях. В последнее время появился более подходящий аналог - выращенные в лаборатории органоиды, которые представляют собой крошечные органы, выращенные из стволовых клеток и функционирующие как настоящие. Из всех органоидов, созданных в лаборатории на сегодняшний день, можно практически создать целого мини-человека, включая мозг, легкие, сердце, почки, печень, поджелудочную железу, кровеносные сосуды и желудок.
Ученые из Медицинского центра Детской больницы Цинциннати (штат Огайо, США) вырастили самые совершенные на сегодняшний день органоиды желудка, используя несколько типов клеток, что позволило развить в них новые функции, максимально приближенные к натуральному органу.
Команда работала с человеческими плюрипотентными стволовыми клетками, которые можно заставить эволюционировать в другие клетки организма. В данном случае ученые культивировали их в три первичных зародышевых листка, необходимых для нормального развития желудка - нейроглиальные, мезенхимальные и эпителиальные клетки.
"Из них мы создали ткань желудка, содержащую железы, вырабатывающие соляную кислоту, окруженную слоями гладкой мускулатуры, содержащей функциональные энтеральные нейроны, которые контролировали сокращения сконструированной ткани антрального отдела желудка", - говорит Александра Айхер, ведущий автор исследования.
На 30-й день развития команда пересадила органоиды мышам. Получив дополнительный приток крови и необходимое пространство, органоиды выросли в тысячу раз, по сравнению с обычной культурой клеток.
Кроме того, у них появились и другие признаки, отсутствовавшие ранее, например, железа Бруннера, которая выделяет щелочную слизь, нейтрализующую соляную кислоту (HCl) из желудка при попадании верхнюю часть кишечника.
Команда говорит, что техника выращивания органоидов из плюрипотентных клеток может быть применена для выращивания других мини-органов, что позволит создать более совершенные биологические системы и модели заболеваний. В конечном счете, цель состоит в том, чтобы иметь возможность выращивать в лаборатории целые полноразмерные органы необходимые для трансплантации. Команда заявляет, что планирует достичь поставленной задачи к концу десятилетия.