Учёные создали органоиды желудка, состоящие из трех типов клеток, которые могут сокращаться и вырабатывать соляную кислоту. Конечная цель - выращивать в лаборатории целые органы, необходимые для трансплантации.

Работы по выращиванию мини-органов в лабораторных условиях продвигаются невероятными темпами, предоставляя исследователям новые возможности для моделирования биологических систем, заболеваний и новых методов лечения. В рамках нового исследования ученые создали самые совершенные на сегодняшний день органоиды желудка, состоящие из трех типов клеток, что позволяет им сокращаться и вырабатывать кислоту.

Органоид желудка 14-недельного возраста, окрашенный разными цветами для различных типов клеток. Медицинский центр Детской больницы Цинциннати реклама

Клеточные культуры и модели животных являются важной частью медицинских экспериментов, но результаты не всегда хорошо работают на людях. В последнее время появился более подходящий аналог - выращенные в лаборатории органоиды, которые представляют собой крошечные органы, выращенные из стволовых клеток и функционирующие как настоящие. Из всех органоидов, созданных в лаборатории на сегодняшний день, можно практически создать целого мини-человека, включая мозг, легкие, сердце, почки, печень, поджелудочную железу, кровеносные сосуды и желудок.

Ученые из Медицинского центра Детской больницы Цинциннати (штат Огайо, США) вырастили самые совершенные на сегодняшний день органоиды желудка, используя несколько типов клеток, что позволило развить в них новые функции, максимально приближенные к натуральному органу.

Диаграмма, иллюстрирующая, как три различных типа клеток зародышевого листка объединяются в более совершенный органоид желудка и их дальнейшее развитие в организмах мышей. Медицинский центр Детской больницы Цинциннати





Команда работала с человеческими плюрипотентными стволовыми клетками, которые можно заставить эволюционировать в другие клетки организма. В данном случае ученые культивировали их в три первичных зародышевых листка, необходимых для нормального развития желудка - нейроглиальные, мезенхимальные и эпителиальные клетки.

"Из них мы создали ткань желудка, содержащую железы, вырабатывающие соляную кислоту, окруженную слоями гладкой мускулатуры, содержащей функциональные энтеральные нейроны, которые контролировали сокращения сконструированной ткани антрального отдела желудка", - говорит Александра Айхер, ведущий автор исследования.

Органоид желудка 10-недельного возраста, развивающийся внутри мыши. Медицинский центр Детской больницы Цинциннати

На 30-й день развития команда пересадила органоиды мышам. Получив дополнительный приток крови и необходимое пространство, органоиды выросли в тысячу раз, по сравнению с обычной культурой клеток.

Кроме того, у них появились и другие признаки, отсутствовавшие ранее, например, железа Бруннера, которая выделяет щелочную слизь, нейтрализующую соляную кислоту (HCl) из желудка при попадании верхнюю часть кишечника.

анонсы и реклама Цена RTX 3060 Ti ощутимо пошла вниз Все RTX 3090 стоят намного более 300000р Зарабатывай деньги, участвуя в наполнении нашего сайта ASUS 3060 дешевеет после обвала крипты Более 10 видов RTX 3080 в Ситилинке - дефицит окончен RTX 3060 дешевеют на фоне снижения крипты 16 ядерный i9 12900K с МЕГАскидкой в Ситилинке Дешевая 3070 Ti по цене не Ti из-за падения крипты В полтора раза подешевел 4Tb Barracuda в Регарде MSI Gaming RTX 3070 дешевле чем везде Дешевая 3070 Ti по цене не Ti из-за падения крипты

Команда говорит, что техника выращивания органоидов из плюрипотентных клеток может быть применена для выращивания других мини-органов, что позволит создать более совершенные биологические системы и модели заболеваний. В конечном счете, цель состоит в том, чтобы иметь возможность выращивать в лаборатории целые полноразмерные органы необходимые для трансплантации. Команда заявляет, что планирует достичь поставленной задачи к концу десятилетия.