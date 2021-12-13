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Выращенный учёными мини-желудок способен сокращаться и вырабатывать кислоту
Учёные создали органоиды желудка, состоящие из трех типов клеток, которые могут сокращаться и вырабатывать соляную кислоту. Конечная цель - выращивать в лаборатории целые органы, необходимые для трансплантации.
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Работы по выращиванию мини-органов в лабораторных условиях продвигаются невероятными темпами, предоставляя исследователям новые возможности для моделирования биологических систем, заболеваний и новых методов лечения. В рамках нового исследования ученые создали самые совершенные на сегодняшний день органоиды желудка, состоящие из трех типов клеток, что позволяет им сокращаться и вырабатывать кислоту.

Органоид желудка 14-недельного возраста, окрашенный разными цветами для различных типов клеток. Медицинский центр Детской больницы Цинциннати

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Клеточные культуры и модели животных являются важной частью медицинских экспериментов, но результаты не всегда хорошо работают на людях. В последнее время появился более подходящий аналог - выращенные в лаборатории органоиды, которые представляют собой крошечные органы, выращенные из стволовых клеток и функционирующие как настоящие. Из всех органоидов, созданных в лаборатории на сегодняшний день, можно практически создать целого мини-человека, включая мозг, легкие, сердце, почки, печень, поджелудочную железу, кровеносные сосуды и желудок.

Ученые из Медицинского центра Детской больницы Цинциннати (штат Огайо, США) вырастили самые совершенные на сегодняшний день органоиды желудка, используя несколько типов клеток, что позволило развить в них новые функции, максимально приближенные к натуральному органу.

Диаграмма, иллюстрирующая, как три различных типа клеток зародышевого листка объединяются в более совершенный органоид желудка и их дальнейшее развитие в организмах мышей. Медицинский центр Детской больницы Цинциннати

 


Команда работала с человеческими плюрипотентными стволовыми клетками, которые можно заставить эволюционировать в другие клетки организма. В данном случае ученые культивировали их в три первичных зародышевых листка, необходимых для нормального развития желудка - нейроглиальные, мезенхимальные и эпителиальные клетки.

"Из них мы создали ткань желудка, содержащую железы, вырабатывающие соляную кислоту, окруженную слоями гладкой мускулатуры, содержащей функциональные энтеральные нейроны, которые контролировали сокращения сконструированной ткани антрального отдела желудка", - говорит Александра Айхер, ведущий автор исследования.

Органоид желудка 10-недельного возраста, развивающийся внутри мыши. Медицинский центр Детской больницы Цинциннати

 

На 30-й день развития команда пересадила органоиды мышам. Получив дополнительный приток крови и необходимое пространство, органоиды выросли в тысячу раз, по сравнению с обычной культурой клеток.

Кроме того, у них появились и другие признаки, отсутствовавшие ранее, например, железа Бруннера, которая выделяет щелочную слизь, нейтрализующую соляную кислоту (HCl) из желудка при попадании верхнюю часть кишечника.

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Команда говорит, что техника выращивания органоидов из плюрипотентных клеток может быть применена для выращивания других мини-органов, что позволит создать более совершенные биологические системы и модели заболеваний. В конечном счете, цель состоит в том, чтобы иметь возможность выращивать в лаборатории целые полноразмерные органы необходимые для трансплантации. Команда заявляет, что планирует достичь поставленной задачи к концу десятилетия.

#наука и изобретения #наука #медицина #мини-желудок
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