Ученые, ведущие поиск жизни в других мирах, пытаются воссоздать климат экзопланет, чтобы лучше понять, что искать.

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Исследователи, ведущие поиск признаков жизни на других планетах, "переносят эти планеты на Землю", по крайней мере, их атмосферы, чтобы лучше понять, как инопланетный климат может привести к возникновению жизни в других мирах.

В этом приборе можно воссоздать условия высокой температуры и высокого давления, характерные для экзопланет. Credit: Колорадский университет в Боулдере реклама

Используя прибор весом около 900 килограмм учёные из лаборатории профессора Грега Рикера Колорадского университета в Боулдере воспроизводят высокие температуры и давления различных экзопланет, пытаясь составить карту газов в их атмосфере.

"Если бы мы посмотрели на атмосферу Земли, мы бы знали, что здесь есть что-то живое, потому что мы бы обнаружили метан и углекислый газ, то есть все те факторы, которые свидетельствуют о наличии жизни", - сказал Рикер в своем заявлении. "Точно так же мы можем изучить химические сигнатуры экзопланет. Правильная комбинация газов может стать индикатором того, что там есть живые организмы".

Рикер, вместе с доктором Райаном Коулом, также считают, что их работа может внести вклад в изучение транзитной спектроскопии экзопланет - метода, при котором состав атмосферы экзопланеты исследуется с помощью света, проходящего через нее. При этом различные элементы по-разному поглощают фотоны, что приводит к изменению цвета света, выходящего из атмосферы.

"Ученым нужна карта, как интерпретировать то, что говорит нам свет, когда он попадает сюда", - сказал Рикер. "Именно в этом и заключается суть эксперимента Райана. Создавая этот маленький микромир атмосферы экзопланеты в нашей лаборатории, мы направляем с помощью лазеров свет с определенными характеристиками и изучаем выходящие фотоны. Мы можем оценить изменения и составить карту поглощения света".

&lt;br&gt;&lt;br&gt; Ученым не нужно преодолевать расстояния в сотни световых лет, чтобы изучить атмосферы экзопланет, благодаря исследованиям, проводимым на кафедре машиностроения имени Пола М. Рэди в сотрудничестве с учеными NASA из Лаборатории реактивного движения (JPL).

Совместно с другими учеными из Лаборатории реактивного движения NASA (JPL) Рикер и Коул сравнивали показания датчиков с результатами компьютерного моделирования, разделяя с помощью прибора, имитирующего атмосферы, газы различных экзопланет, чтобы выяснить, как поглощается свет в различных условиях.

Команда JPL помогает Рикеру и Коулу анализировать полученные результаты, однако все с нетерпением ждут, что нового позволит узнать космический телескоп "Джеймс Уэбб".

"Космические телескопы, такие как Хаббл и Джеймс Уэбб позволяют заглянуть за горизонт возможностей человека", - сказал Коул. "Мы с Грегом пытаемся немного раздвинуть границы их возможностей. Наши лабораторные измерения помогут объяснить наблюдения телескопов за атмосферами далеких планет".

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Перед этими телескопами открываются бескрайние просторы Вселенной - более 4800 зарегистрированных экзопланет и еще около 7900, которые, по мнению NASA, могут таковыми являться. Эксперимент Рикера и Коула, проводимый в рамках проекта, позволит лучше понять особенности экзопланет и содержание газов в их атмосферах, а значит поможет продвинуться в поисках внеземной жизни.