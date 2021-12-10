Инопланетный мир, в 10 раз массивнее Юпитера, находится там, где его не должно быть! И он заставляет астрономов пересмотреть представление о рождении планет.

Недавно открытая планета под названием "b Cen (AB)b" обладает огромными размерами, ее масса превышает массу 10 Юпитеров вместе взятых, что означает, что это одна из самых массивных планет, обнаруженных человеком. Но согласно современному пониманию того, какая максимальная масса может быть у планеты в Солнечной системе, колоссальный газовый гигант не должен существовать вообще, говорится в недавнем исследовании, опубликованном в журнале Nature.Это открытие настолько необычно, что заставляет ученых переосмыслить наши знания о том, как формируются планеты.

Гигантская газовая планета на орбите далекой звездной системы. dottedhippo / iStock реклама

Гигантская планета указывает на "поразительное разнообразие" экзопланет

Этот гигантский инопланетный мир вращается вокруг двух звезд, составляющих бинарную систему Центавра b, которая находится на расстоянии 325 световых лет от Земли. В совокупности эта звездная система имеет массу почти 10 Солнц. Планета находится на расстоянии 52 миллиардов миль от своей звезды, что является одной из самых далеких орбит, когда-либо наблюдавшихся. Для сравнения, орбита Плутона относительно нашего Солнца составляет примерно 3,3 миллиарда миль. Для сравнения, чтобы достичь Плутона, одному из самых быстрых космических аппаратов, когда-либо созданных NASA - "New Horizons", потребовалось почти десять лет. Все это говорит о том, что недавно открытая гигантская планета находится очень далеко от своих звезд-хозяев.

Все остальные планеты, обнаруженные учеными, вращались вокруг звездных систем, масса которых не превышала трех солнечных масс. Астрономы не предполагали, что планеты могут возникнуть в звездных системах с избыточной массой, а это значит, что необходимо серьезно переосмыслить, какие обстоятельства допускают или исключают образование инопланетных миров за пределами нашей Солнечной системы. Но, по словам астронома Маркуса Янсона из Стокгольмского университета, первого автора исследования, самое захватывающее в этой новой находке - это "поразительное разнообразие" экзопланетных систем, которое предполагает существование такой планеты.

Если планеты могут формироваться вокруг массивных звезд, то возможно, вокруг них может возникнуть жизнь.

"Кажется, что где бы мы ни искали - вокруг маленьких или больших звезд, одиночных или двойных звезд, молодых звезд или звездных остатков - мы всегда находим планеты в той или иной форме, даже там, где мы не думали, что это возможно", - сказал Янсон в докладе Gizmodo. Трудно описать, насколько это открытие озадачило научное сообщество. Молодые звезды формируются с окружающими их протопланетными дисками, которые служат материалом, из которого формируются планеты. Но горячие звездные системы, такие как b Центавра, обычно не рождают планет, поскольку там наблюдается очень мощное рентгеновское и ультрафиолетовое излучение. "Да, оно очень смертоносно и имеет тенденцию разрушать протопланетные диски за очень короткое время".

Вот почему существовало мнение, "что это обстоятельство не даст планетам достаточно времени для формирования диска до его исчезновения", - объясняет Янсон в докладе. Однако вот она, полностью сформировавшаяся планета, просто существующая в системе b Центавра.

Газовый супер гигант был обнаружен 20 марта 2018 и 10 апреля 2021 года с помощью высококонтрастной системы адаптивной оптики SPHERE, предназначенной для открытия и изучения экзопланет и установленной на Very Large Telescope в Чили. Высокая контрастность изображения позволила астрономам выделить слабый след планеты из невероятно яркого света, исходящего от двух звезд-хозяев.

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К сожалению, эта новая планета - "возможно, одно из худших мест в галактике для возникновения жизни", - сказал Янсон в отчете Gizmodo. Совокупность рентгеновского и ультрафиолетового излучения "стерилизует любую поверхность, которая подвергается его воздействию". Но в огромных подземных океанах гигантского инопланетного мира может существовать жизнь. Данное исследование расширяет границы возможных условий формирования планет, а также может свидетельствовать о наличии гораздо большего числа пригодных для жизни миров за пределами нашей Солнечной системы.