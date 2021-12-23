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FDA одобрило первую таблетку компании Pfizer против Covid-19
Управление по контролю за продуктами и лекарствами США (FDA) выдало компании Pfizer разрешение на экстренное использование противовирусного препарата "Паксловид", который, как показали результаты исследований, снижает количество госпитализаций и смертность от Covid-19.
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Управление по контролю за продуктами и лекарствами США (FDA) выдало разрешение на экстренное применение противовирусной таблетки для лечения легких и умеренных случаев Covid-19, говорится в пресс-релизе ведомства. Это решение было принято после того, как в ходе клинических испытаний было установлено, что таблетки под названием "Paxlovid" снижают риск госпитализации или смерти от этого заболевания примерно на 89%.

Штаб-квартира FDA (слева) и «Таблетка от COVID-19» (справа).

Паксловид является важным терапевтическим средством

Препарат будет доступен для пациентов в возрасте от 12 лет и старше, подверженных высокому риску развития тяжелой инфекции, говорится в сообщении FDA. Люди получившие препарат будут пить по 30 таблеток в течение пяти дней. Согласно заявлению агентства, препарат, отпускаемый только по рецепту, следует принимать как можно быстрее после постановки диагноза. Это первая антивирусная таблетка, одобренная исследователями для лечения Covid-19. Правительство США согласилось заплатить компании Pfizer 5,3 млрд долларов за 10 миллионов курсов лечения, сообщает NPR.

Первые исследования показывают, что Пакловид может значительно снизить уровень госпитализации из-за Covid-19. В рамках одного исследования примерно 1400 невакцинированных совершеннолетних пациентов из группы высокого риска получали Пакловид или же плацебо в течение первых трех дней после появления симптомов. Только пять из почти 700 пациентов, получивших препарат, были госпитализированы, но ни один из них не скончался. В отличие от них, 44 пациента из группы, получавшей плацебо, попали в больницу, а девять в последствии скончались. Сара Черри, вирусолог из Университета Пенсильвании, в интервью газете "Нью-Йорк Таймс" назвала эти результаты "совершенно потрясающими и перспективными".

Новый метод лечения появился в критический момент

Разрешение получено в тот момент, когда мир готовятся к новой волне - на этот раз вызванной вариантом Omicron, - которая, похоже, нарастает в то самое время, когда миллионы людей отправляются в рождественские и новогодние отпуска. И это особенно важная новость, поскольку появляются доказательства того, что новый вариант Omicron более заразен, чем предыдущие варианты и возможно, лучше переносит вакцинацию. На пресс-конференции в начале этого месяца компания Pfizer сообщила о результатах исследования, которое показало, что люди, получившие ревакцинацию своей вакциной, имели такую же защиту от Omicron (по уровню нейтрализующих антител), как и люди, получившие исходную двухразовую вакцину от других вариантов, говорится в сообщении журнала Nature.

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Pfizer - не единственный производитель лекарств, выпустивший противовирусную таблетку, но первые результаты показывают, что Пакловид является самым эффективным противовирусным средством из всех существующих на сегодняшний день. В прошлом месяце регулирующие органы Великобритании одобрили аналогичный препарат под названием молнупиравир, который снижает вероятность госпитализации или смерти у пациентов из группы высокого риска на 50%. В сообщении Bloomberg со ссылкой на конфиденциальные источники говорится, что FDA одобрит этот препарат в конце этой недели. Поскольку развитые страны стремятся в первую очередь заполучить этот революционный препарат, представитель Pfizer пообещал, что компания будет использовать "многоуровневый подход к ценообразованию, основанный на уровне доходов каждой страны".

#pfizer #fda #паксловид
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