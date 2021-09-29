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Хищные птицы нападают на дроны доставки Google, а видео с камеры выкладывают в сеть
Дочерняя компания Google Wing была вынуждена приостановить работу своих беспилотников в Австралии после многократных и продолжительных нападений ворон и других крупных птиц.
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Дочерняя компания Google Wing была вынуждена посадить свои беспилотные летательные аппараты в Австралии после неоднократных и постоянных нападений ворон и других крупных птиц. Компания доставляет продукты питания, напитки, лекарства, канцелярские товары и другие предметы повседневного потребления. Недавно компания торжественно отметила достижение рубежа в 100 000 доставок, в том числе более 50 000 в городе Логан, Австралия, где, по данным компании, доставка с помощью дронов осуществляется почти раз в 30 секунд в часы работы.

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Агрессивные птицы уничтожают беспилотных дронов доставки Google

Кроме австралийских городов Канберра и Логан, компания Wing также осуществляет беспилотную доставку в городах Кристиансбург, штат Вирджиния, и Хельсинки, Финляндия. Компания утверждает, что с 2019 по 2020 год объем ее доставки вырос на 500%, а общий объем доставки только за второй квартал этого года превысил общий объем доставки за весь 2020 год. Австралия была одним из первопроходцев в использовании беспилотников и даже планировала использовать беспилотные квадрокоптеры для обнаружения случаев заболевания COVID-19, но проблемы с конфиденциальностью поставили крест на этой инициативе.

Австралийский ворон атакует дрон, доставляющий кофе

Как сообщают австралийские СМИ, служба доставки Wing столкнулась с неожиданной для себя проблемой, которую компании необходимо решить, прежде чем возобновить свою деятельность в австралийской столице. По данным газеты Canberra Times, беспилотные летательные аппараты компании Wing подвергаются нападению ворон во время полетов к местам доставки и обратно. Сороки, ястребы, орлы и другие крупные птицы также активно атакуют квадрокоптеры, что вынудило компанию временно прекратить свою деятельность в городе. Хотя пока неясно, почему птицы так реагируют, в исследовании говорится, что это, скорее всего, результат территориального поведения во время сезонного периода гнездования.

В письменном заявлении, предоставленном клиентам, компания Wing сообщила, что "территориальное поведение", демонстрируемое "некоторыми птицами в этом районе", стало причиной решения компании временно прекратить обслуживание. По данным агентства ABC, компания сейчас рассматривает варианты возобновления работы в городе, обеспечивая при этом безопасность птиц. В заявлении для СМИ представитель компании Wing сказала, что нападения были "крайне редкими", и что ни одна птица не пострадала в этих инцидентах.

В беседе с журналистами газеты Canberra Times эксперт по беспилотным летательным аппаратам высказал мнение, что будет лучше, если в этот сезон беспилотники смогут избегать мест гнездования. Уэйн Кондон, главный пилот и инструктор австралийской компании UAV Training Australia, также рекомендовал операторам дронов отводить их от атакующей птицы, чтобы обеспечить безопасность и птицы, и дрона. "В конце концов, это их небо, а мы - туристы", - сказал он. Он также утверждает, что лучшее время для предотвращения большинства нападений птиц - раннее утро.

Молодой краснохвостый ястреб атакует квадрокоптер любителя в Кембридже, штат Массачусетс

Конфликты между птицами и беспилотными летательными аппаратами не являются чем-то новым, и операторы любительских дронов уже давно имеют дело с нападениями птиц. Однако то, что птицы помешали работе одной из ведущих в мире служб доставки с использованием беспилотных летательных аппаратов, - это то, что необходимо решать по мере увеличения объемов этих служб в ближайшие годы. Такие стартапы по доставке грузов дронами, как Wing, уже сталкиваются с жестким законодательством и опасениями регулирующих органов, которые запрещают их во многих странах, включая большую часть Соединенных Штатов. В настоящее время эта зарождающаяся отрасль вынуждена бороться с природой, чтобы не допустить ее краха еще до того, как она сможет начать свой путь.


Тысячи яиц элегантных крачек, брошенных в экологическом заповеднике Болса-Чика

К сожалению крушение беспилотных аппаратов не всегда проходит бесследно для живого мира природы. Так в результате крушения любительского дрона 12 мая 2021 года,в экологическом заповеднике Болса-Чика, в 30 милях к югу от Лос-Анджелеса около 3000 элегантных крачек покинули места гнездования оставив от 1500 до 2000 яиц, ни одно из которых не было жизнеспособным. Это был самый большой отказ от яиц, который только могут вспомнить ученые, работающие в заповеднике.

"Мы никогда не видели здесь такого опустошения", - сказала Мелисса Лёбл, эколог, управляющая заповедником в Хантингтон-Бич. "Мне, как администратору, было очень тяжело".

Что касается птиц, которые очень чувствительны к предполагаемым угрозам, никто не знает, что с ними случилось.

"Мы до сих пор не знаем, где они находятся", - сказал Лёбл.

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Массовое исчезновение птиц стало кульминацией целого года проблем, вызванных увеличением посещаемости заповедника, число посетителей которого удвоилось, поскольку пандемия COVID-19 заставила толпы людей выйти на улицу. Но ничто не было таким катастрофическим, как беспилотники, которые все чаще появляются над территорией заповедника.

#дрон #экология #angry birds #природа #дроны #беспилотник #живой мир
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