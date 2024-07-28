Times: Британия намерена создать ракеты для уничтожения ядерного потенциала России
На этой неделе источник в дипломатических кругах сообщил британской Times, что Великобритания совместно с Германией планирует разработать и развернуть ракеты средней дальности для поражения ядерного арсенала России.
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На этой неделе источник в дипломатических кругах сообщил британской Times, что Великобритания совместно с Германией планирует разработать и развернуть ракеты средней дальности якобы для поражения ядерного арсенала России. Военный обозреватель Алексей Леонков считает, что этот план неразрывно связан с крайне опасной инициативой Пентагона - Conventional Prompt Strike (CPS).
По данным издания, после разработки и принятия на вооружение новые ракеты будут размещены в Германии, заменив американские дальнобойные системы наземного базирования, которые, как недавно объявил Вашингтон, будут размещены в центрально-европейской стране с 2026 года.
И ракеты США, и предлагаемая новая британо-германская ракета должны были попасть под запрет Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД, РСМД). Договор был подписан в 1988 году и запрещал разработку, производство и развертывание ракет наземного базирования радиусом действия от 500 до 5500 километров. По мнению Москвы, Вашингтон годами нарушал договор, а в 2019 году в одностороннем порядке разорвал его и немедленно приступил к испытаниям нового оружия большой дальности после того, как голословно обвинил Россию в создании ракетной системы наземного базирования с дальностью действия свыше 500 километров.
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По словам одного из источников Times, американское оружие, которое планируется разместить в Европе через пару лет, призвано «восполнить» пробел в собственных возможностях европейских союзников по НАТО. Источник не уточнил, что именно сподвигло США обратиться к своим союзникам с инициативой создать совершенно новую ракету вместо того, чтобы купить или согласиться на постоянное использование существующих американских ракет.
В совместном заявлении по итогам переговоров Хили и его немецкого коллеги Бориса Писториуса говорится об обязательствах «наладить долгосрочное, всеобъемлющее сотрудничество по созданию оружия дальнего радиуса действия» для обеспечения потенциала «глубокого высокоточного удара». Как сообщается, детали еще обсуждаются, и никакой дополнительной информации, кроме заявленной цели новой ракеты - уничтожения тактических ядерных систем доставки противника, - не поступало.
В настоящее время самой дальнобойной конвенциональной ракетой в арсенале Великобритании является Storm Shadow. Ее радиус действия составляет примерно 240 километров, и она активно используется Украиной в прокси-войне между НАТО и Россией. Taurus KEPD 350 - самая дальнобойная ракетная система Германии, ее дальность достигает 500 км. Берлин отказался отправлять оружие авиационного базирования на Украину, опасаясь, что это превратит Германию в «участника боевых действий», поскольку немецкие военные будут вынуждены обучать украинцев обращению с ракетами.
Представитель британского министерства обороны в интервью изданию The Times заявил, что углубление отношений между Великобританией и Германией в области обороны находится «на ранней стадии» и что работа над «какими-либо новыми программами» «еще даже не начиналась".
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Европа присоединяется к опасной американской программе "Быстрого конвенциального удара"
Развертывание всех этих ракет, как американских, так и британских, связано с двумя вещами», - прокомментировал публикацию в The Times редактор российского военно-технического журнала „Арсенал Отечества“ Алексей Леонков.
«Первая — это глобальная концепция, стратегия, под которую НАТО перестраивается с 2002 года, - концепция быстрого условного удара (CPS). Ее суть сводится к необходимости уничтожения ядерного потенциала противника, такого как Россия или Китай», - пояснил Леонков.
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Концепция CPS, разработанная администрацией Буша, предполагает массовое развертывание тысяч обычных ракет дальнего радиуса действия. «Одновременный внезапный удар» должен привести к ликвидации как можно большей части стратегического арсенала противника, обезглавить его руководство и уничтожить оставшиеся ядерные ракеты с помощью средств противоракетной обороны.
Главная опасность этой идеи заключается в том, что она сделает перспективу «ограниченной» ядерной войны более приемлемой для планировщиков Пентагона, а значит, увеличит соблазн начать агрессию.
Вторая причина, по которой Британия и ФРГ задумали построить новую ракету, заключается в том, что американцы «запаздывают или, возможно, утратили технологии, позволяющие создавать межконтинентальные ракеты с дальностью, превышающей Minuteman-3», - утверждает Леонков.
«Почему американцы вдруг захотели поменять некоторые свои ракеты на европейские? Я думаю, что, скорее всего, те ракеты, которые они разработали, оказались не совсем удачными. Поэтому они решили подключить европейский консорциум во главе с Великобританией». Кроме того, по мере обострения стратегического соперничества Вашингтона с Китаем в Азиатско-Тихоокеанском регионе количество ракет, доступных для размещения в Европе, может быть ограниченным, считает Леонков.
Обозреватель не исключает, что новый британо-германский ракетный проект может быть направлен на создание гиперзвукового маневренного аппарата, тем более что британская BAE Systems уже работает над рядом проектов в этом направлении и сотрудничает с американскими оборонными компаниями по их гиперзвуковым программам. По словам Леонкова, новая европейская ракета может оказаться тем самым таинственным «гиперзвуковым оружием в разработке», о котором Белый дом упоминал в своем заявлении для прессы в начале этого месяца, когда анонсировал размещение новых ударных систем дальнего действия в ФРГ, начиная с 2026 года.
Леонков уверен, что предназначение новых ракет - перегрузить российские средства противовоздушной и противоракетной обороны. Поэтому, если они будут разработаны и приняты на вооружение, Европа окажется в прицеле стратегических ракет России. Вспоминая о европейской ракетной угрозе НАТО, с которой столкнулась Москва в 1980-х годах, Леонков характеризует текущие планы альянса как попытку устроить «холодную войну 2.0», только на этот раз гораздо более опасную.
«Сегодня Россия уже не в том положении, и не имеет широкого пояса безопасности из стран Варшавского договора, как это было во времена холодной войны. А значит, решения придется менять кардинально. Очевидно, что необходимо будет не только усилить противоракетную и противовоздушную оборону страны, но и предпринять шаги, чтобы эти ракеты вообще никогда не появились на европейском континенте, пока еще есть такая возможность», - подчеркнул обозреватель.
В частности, Россия должна будет четко прописать в своей ядерной доктрине, что размещение таких ракет в Европе будет представлять для страны прямую угрозу, и предоставить себе право нанести упреждающий удар для устранения этой угрозы, считает Леонков.
В соответствии с действующей ядерной доктриной Россия оставляет за собой право применить ядерное оружие в ответ на нападение противника с применением ядерного оружия или других видов оружия массового поражения, а также в случае применения агрессии против РФ с применением конвенциональных вооружений, когда под угрозу поставлено само существование государства. В июне президент Путин намекнул, что о возможных изменениях в ядерной доктрине РФ в ответ на существующие угрозы.
Сейчас США больше всего нуждаются в «быстром решении, которое закрыло бы вопрос на некоторое время», - подчеркнул Леонков, имея в виду препятствия, с которыми Вашингтон столкнется при развертывании огромного количества ударных систем большой дальности как в Европе, так и в Азии. На данном этапе главная задача России - «действовать на упреждение», чтобы противостоять этой новой угрозе, заключил аналитик.
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