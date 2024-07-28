На этой неделе источник в дипломатических кругах сообщил британской Times, что Великобритания совместно с Германией планирует разработать и развернуть ракеты средней дальности для поражения ядерного арсенала России.

Иллюстрация из справочника Министерства обороны США «US Conventional Prompt Global Strike: Проблемы на 2008 год и последующие годы», демонстрирующая некоторые цели, против которых могут быть развернуты гиперзвуковые планирующие аппараты. Концепция «Быстрого конвенционального удара» предусматривает нанесение массированного ракетного удара по противнику США (в том числе стратегическому противнику, обладающему ядерным потенциалом) с использованием обычного оружия с целью обезглавить его руководство и вывести из строя как можно большую часть его стратегических возможностей. Photo : National Research Council et al.

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На этой неделе источник в дипломатических кругах сообщил британской Times, что Великобритания совместно с Германией планирует разработать и развернуть ракеты средней дальности якобы для поражения ядерного арсенала России. Военный обозреватель Алексей Леонков считает, что этот план неразрывно связан с крайне опасной инициативой Пентагона - Conventional Prompt Strike (CPS).

По данным издания, после разработки и принятия на вооружение новые ракеты будут размещены в Германии, заменив американские дальнобойные системы наземного базирования, которые, как недавно объявил Вашингтон, будут размещены в центрально-европейской стране с 2026 года.

И ракеты США, и предлагаемая новая британо-германская ракета должны были попасть под запрет Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД, РСМД). Договор был подписан в 1988 году и запрещал разработку, производство и развертывание ракет наземного базирования радиусом действия от 500 до 5500 километров. По мнению Москвы, Вашингтон годами нарушал договор, а в 2019 году в одностороннем порядке разорвал его и немедленно приступил к испытаниям нового оружия большой дальности после того, как голословно обвинил Россию в создании ракетной системы наземного базирования с дальностью действия свыше 500 километров.

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По словам одного из источников Times, американское оружие, которое планируется разместить в Европе через пару лет, призвано «восполнить» пробел в собственных возможностях европейских союзников по НАТО. Источник не уточнил, что именно сподвигло США обратиться к своим союзникам с инициативой создать совершенно новую ракету вместо того, чтобы купить или согласиться на постоянное использование существующих американских ракет.

В совместном заявлении по итогам переговоров Хили и его немецкого коллеги Бориса Писториуса говорится об обязательствах «наладить долгосрочное, всеобъемлющее сотрудничество по созданию оружия дальнего радиуса действия» для обеспечения потенциала «глубокого высокоточного удара». Как сообщается, детали еще обсуждаются, и никакой дополнительной информации, кроме заявленной цели новой ракеты - уничтожения тактических ядерных систем доставки противника, - не поступало.

В настоящее время самой дальнобойной конвенциональной ракетой в арсенале Великобритании является Storm Shadow. Ее радиус действия составляет примерно 240 километров, и она активно используется Украиной в прокси-войне между НАТО и Россией. Taurus KEPD 350 - самая дальнобойная ракетная система Германии, ее дальность достигает 500 км. Берлин отказался отправлять оружие авиационного базирования на Украину, опасаясь, что это превратит Германию в «участника боевых действий», поскольку немецкие военные будут вынуждены обучать украинцев обращению с ракетами.

Представитель британского министерства обороны в интервью изданию The Times заявил, что углубление отношений между Великобританией и Германией в области обороны находится «на ранней стадии» и что работа над «какими-либо новыми программами» «еще даже не начиналась".

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ATACMS Твердотопливная тактическая баллистическая ракета класса «земля—земля» американского производства

Европа присоединяется к опасной американской программе "Быстрого конвенциального удара"

Развертывание всех этих ракет, как американских, так и британских, связано с двумя вещами», - прокомментировал публикацию в The Times редактор российского военно-технического журнала „Арсенал Отечества“ Алексей Леонков.

«Первая — это глобальная концепция, стратегия, под которую НАТО перестраивается с 2002 года, - концепция быстрого условного удара (CPS). Ее суть сводится к необходимости уничтожения ядерного потенциала противника, такого как Россия или Китай», - пояснил Леонков.

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Концепция CPS, разработанная администрацией Буша, предполагает массовое развертывание тысяч обычных ракет дальнего радиуса действия. «Одновременный внезапный удар» должен привести к ликвидации как можно большей части стратегического арсенала противника, обезглавить его руководство и уничтожить оставшиеся ядерные ракеты с помощью средств противоракетной обороны.

Главная опасность этой идеи заключается в том, что она сделает перспективу «ограниченной» ядерной войны более приемлемой для планировщиков Пентагона, а значит, увеличит соблазн начать агрессию.

Вторая причина, по которой Британия и ФРГ задумали построить новую ракету, заключается в том, что американцы «запаздывают или, возможно, утратили технологии, позволяющие создавать межконтинентальные ракеты с дальностью, превышающей Minuteman-3», - утверждает Леонков.

«Почему американцы вдруг захотели поменять некоторые свои ракеты на европейские? Я думаю, что, скорее всего, те ракеты, которые они разработали, оказались не совсем удачными. Поэтому они решили подключить европейский консорциум во главе с Великобританией». Кроме того, по мере обострения стратегического соперничества Вашингтона с Китаем в Азиатско-Тихоокеанском регионе количество ракет, доступных для размещения в Европе, может быть ограниченным, считает Леонков.

Обозреватель не исключает, что новый британо-германский ракетный проект может быть направлен на создание гиперзвукового маневренного аппарата, тем более что британская BAE Systems уже работает над рядом проектов в этом направлении и сотрудничает с американскими оборонными компаниями по их гиперзвуковым программам. По словам Леонкова, новая европейская ракета может оказаться тем самым таинственным «гиперзвуковым оружием в разработке», о котором Белый дом упоминал в своем заявлении для прессы в начале этого месяца, когда анонсировал размещение новых ударных систем дальнего действия в ФРГ, начиная с 2026 года.

Леонков уверен, что предназначение новых ракет - перегрузить российские средства противовоздушной и противоракетной обороны. Поэтому, если они будут разработаны и приняты на вооружение, Европа окажется в прицеле стратегических ракет России. Вспоминая о европейской ракетной угрозе НАТО, с которой столкнулась Москва в 1980-х годах, Леонков характеризует текущие планы альянса как попытку устроить «холодную войну 2.0», только на этот раз гораздо более опасную.

«Сегодня Россия уже не в том положении, и не имеет широкого пояса безопасности из стран Варшавского договора, как это было во времена холодной войны. А значит, решения придется менять кардинально. Очевидно, что необходимо будет не только усилить противоракетную и противовоздушную оборону страны, но и предпринять шаги, чтобы эти ракеты вообще никогда не появились на европейском континенте, пока еще есть такая возможность», - подчеркнул обозреватель.

В частности, Россия должна будет четко прописать в своей ядерной доктрине, что размещение таких ракет в Европе будет представлять для страны прямую угрозу, и предоставить себе право нанести упреждающий удар для устранения этой угрозы, считает Леонков. Художественный концепт AGM-183A Air-launched Rapid Response Weapon (ARRW) демонстрирует гиперзвуковой глайдер после запуска с бомбардировщика B-52, заключенный в ракету, которая разгоняет его до гиперзвуковой скорости. Рендеринг компании Lockheed Martin.

В соответствии с действующей ядерной доктриной Россия оставляет за собой право применить ядерное оружие в ответ на нападение противника с применением ядерного оружия или других видов оружия массового поражения, а также в случае применения агрессии против РФ с применением конвенциональных вооружений, когда под угрозу поставлено само существование государства. В июне президент Путин намекнул, что о возможных изменениях в ядерной доктрине РФ в ответ на существующие угрозы.

Сейчас США больше всего нуждаются в «быстром решении, которое закрыло бы вопрос на некоторое время», - подчеркнул Леонков, имея в виду препятствия, с которыми Вашингтон столкнется при развертывании огромного количества ударных систем большой дальности как в Европе, так и в Азии. На данном этапе главная задача России - «действовать на упреждение», чтобы противостоять этой новой угрозе, заключил аналитик.