Вашингтон желает взять Арктику под свой контроль. США рвутся в Арктику, Но для этого им нужны технологии и ледоколы

Министерство обороны США (МО) обнародовало новую Арктическую стратегию, заявив, что ситуация в регионе стремительно меняется, и при этом назвав Китай «вызовом, набирающим обороты», а Россию - «острой угрозой».

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США рвутся в Арктику: Как новая стратегия Пентагона «Арктика 2024» может привести к прямой конфронтации на Крайнем Севере

Стратегия Пентагона «Арктика 2024» — это первый с 2019 года «апдейт концепции действий» американского военного ведомства в регионе, разработанная на базе «Стратегий национальной безопасности и национальной обороны США 2022 года".

Пентагон намерен расширять возможности по сбору разведданных и обмену информацией, взаимодействовать с союзниками и партнерами для сдерживания России в Арктике, регулярно проводить учения и плановые операции, имеющие значение для обороны и сдерживания», - пояснил в беседе с корреспондентом РИА Новости координатор экспертного совета Экспертного центра „ПОРА“ (Проектный офис развития Арктики) Александр Воротников, подчеркнув, что новая доктрина Пентагона увеличивает риск военной конфронтации США с Россией и Китаем.

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В рамках новой стратегии оборонное ведомство США намерено: Первое - укрепить свой арктический потенциал "в области осведомленности, связи, разведки, наблюдения и рекогносцировки". Второе. Пентагон «будет плотно сотрудничать с союзниками и партнерами для поддержания обороны и сдерживания в Арктике". Третье. Министерство обороны США будет стремиться к «выверенному присутствию в Арктике, регулярно проводя на Крайнем Севере военные учения и стратегические операции, критически важные для поддержания сдерживания и обороны страны».

Американские военные утверждают, что в Арктике происходят стремительные изменения: с одной стороны, там наращивают сотрудничество Россия и Китай, с другой - вступление Финляндии и Швеции в ряды Североатлантического альянса создает новые возможности для вооруженных сил Запада на Крайнем Севере.

Хотя Китай не является арктической страной, он играет огромную роль в политике всех арктических государств - как России, так и стран-членов Североатлантического альянса, считает эксперт.

Стратегия Пентагона также ссылается на то, что Россия на фоне специальной военной операции на Украине продолжает активно инвестировать в новую военную инфраструктуру и модернизировать объекты советской эпохи в этом регионе.

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Арктическая стратегия Министерства обороны Соединенных Штатов на 2024 год. Photo : US Department of Defense

Следует учитывать, что кратчайший путь по воздуху для ракет или бомбардировщиков между США и Россией лежит через Северный полюс, отметил Воротников. Расширение Североатлантического альянса в Арктике за счет вступления в него двух северных стран - Финляндии и Швеции - создает новые стимулы для защиты Россией своих арктических территорий.

В декабре прошлого года новостной канал CBS News со ссылкой на ведущих экспертов в области безопасности сообщил, что «присутствие военных структур Запада в Арктике отстает от России примерно на 10 лет». А между тем, на Кольском полуострове, расположенном в основном на северо-западе России в Мурманской области и отчасти в Финляндии и Норвегии, базируется Северный флот ВМФ России.

Еще один немаловажный вопрос, затронутый в обновленной доктрине США, заключается в том, что Россия контролирует Северный морской путь (СМП), который в условиях изменения климата приобретает новое значение как кратчайший судоходный маршрут между западной частью Евразии и Азиатско-Тихоокеанским регионом, продолжает аналитик.

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Северный морской путь почти полностью пролегает через территориальные воды России или ее исключительную экономическую зону (ИЭЗ). Согласно законодательству Российской Федерации, Севморпуть является «исторически сложившейся национальной единой транспортной коммуникацией России в Арктике и основной частью так называемого Северо-Восточного морского прохода". США, со своей стороны, неоднократно пытались оспорить эту позицию, утверждая, что маршрут является «международным проливом».

США рвутся в Арктику, но для этого им нужны ледоколы

Обозреватель отметил, что 11 июля лидеры Соединенных Штатов, Канады и Финляндии заключили «Ледяной пакт» (Icebreaker Collaboration Effort, или ICE Pact), чтобы усилить свое присутствие на Крайнем Севере. «Финляндия, США и Канада намерены совместно построить ледокольный флот, который будет действовать в полярных широтах. Это серьезно повлияет на действия России в ее арктической зоне», - сказал Воротников.

Наряду с этим в доктрине говорится о глобальном потеплении как о важнейшем региональном факторе с точки зрения экономики, безопасности и геополитики.

На этой фотографии, предоставленной Министерством обороны США 6 декабря 2012 года, солдаты 6-го инженерного батальона используют снегоступы во время индивидуальных учений «Arctic Light» на тропе «Бульдог» в условиях отрицательных температур на объединенной базе Элмендорф-Ричардсон, Аляска. ALIT - это программа подготовки военнослужащих сухопутных сил США на Аляске в условиях "холодной погоды". В ее рамках все солдаты, независимо от их должности, приобретают навыки и знания, необходимые для успешной работы, обучения и ведения боевых действий в одном из самых экстремальных регионов нашей планеты. (Associated Press AP Photo / Justin Connaher)

«По мере таяния арктических льдов меняется общее стратегическое значение региона, поскольку Берингов пролив между Аляской и Россией и Баренцево море к северу от Норвегии становятся более судоходными и более важными в экономическом и военном смысле», - отмечает эксперт. «В стратегии говорится, что к 2030 году следует ожидать, что... климат здесь изменится настолько, что можно будет отказаться от использования ледоколов».

Пекин осудил Вашингтон за искажение политики КНР в Арктике

Соединенные Штаты пытаются исказить политику Китая в Арктике и делают необоснованные заявления относительно повседневной деятельности Пекина в этом регионе, заявила во вторник на брифинге официальный представитель внешнеполитического ведомства КНР Мао Нин.

В понедельник военное ведомство США заявило, что Вашингтон внимательно следит за растущим сотрудничеством России и Китая на Крайнем Севере и очень обеспокоен этим.

«Соединенные Штаты намеренно искажают арктическую политику КНР и делают безответственные заявления об обычной деятельности Китая в Арктике, осуществляемой в соответствии с международным правом», - сказала Мао, комментируя заявления Пентагона, добавив, что Пекин «решительно выступает против» этого. Китайский дипломат также отметила, что Китай является важным участником многих арктических проектов и укрепляет сотрудничество со всеми партнерами, основываясь на принципах равноправия и взаимной выгоды.

Россия и Китай могут создать ледовый танкерный флот для работы на Северном морском пути

РФ может создать танкерный флот для работы на Северном морском пути совместно с судостроителями и поставщиками комплектующих их КНР. Об этом во вторник 23 июля заявил глава "Роснефти" Игорь Сечин, одновременно занимающий пост ответственного секретаря комиссии при президенте РФ по стратегическому развитию топливно-энергетического комплекса и экологической безопасности.

Парусник «Седов» движется в акватории Карского моря, Россия. Учебное парусное судно «Седов» совершает переход по Северному морскому пути из Владивостока в Калининград. РИА Новости/ Владимир Песня

Севморпуть (СМП) протяженностью более 5 600 километров соединяет Баренцево море и Берингов пролив и является кратчайшим маршрутом между Европой и Азией. Кроме того, это кратчайший морской путь между Дальним Востоком и европейской частью России. Планируется, что в 2024 году объемы грузоперевозок по СМП составят более 72 млн тонн, а к 2030 году вырастут до 194 млн тонн.

«Для эксплуатации Севморпути потребуется танкерный флот высокого ледового класса, который может быть создан в сотрудничестве с китайскими кораблестроителями и поставщиками комплектующих», - подчеркнул Игорь Сечин в ходе своего выступления на VI Российско-Китайском энергетическом бизнес-форуме.